 IDC：2020年第一季度全球企业WLAN市场呈温和下降态势

根据IDC全球季度WLAN市场追踪报告的结果显示，2020年第一季度全球消费级和企业级无线局域网（WLAN）总体份额同比增长2.3％，其中企业级WLAN同比减少2.2％，收入为13亿美元。

至顶网网络与安全频道 06月04日 编译：根据IDC全球季度WLAN市场追踪报告的结果显示，2020年第一季度全球消费级和企业级无线局域网（WLAN）总体份额同比增长2.3％，其中企业级WLAN同比减少2.2％，收入为13亿美元。

从2020年第一季度开始，全球新冠病毒大流行对企业WLAN市场的影响开始显现。第一季度早期中国出现疫情，然后在季度末扩展至欧洲和北美，随后的经济停滞对企业WLAN市场造成了不利因素。

Wi-Fi 6新标准（也就是802.11ax）是企业WLAN市场的驱动力。在整个企业级市场中，支持Wi-Fi 6的从属访问点（AP）占出货量份额为11.8％，占收入份额为21.8％。上一代802.11ac标准仍然占出货量（80.9％）和收入（76.2％）的大部分份额。同时，2020年第一季度消费级WLAN市场同比增长5.5％。在消费级市场中，802.11ac产品占总出货量的62.5％，占总收入的79.4％。鉴于很多新兴市场对价格的敏感性，支持802.11n标准的AP仍占出货量的36.9％，占收入的17.6％，这一点在意料之中。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“无线连接对于全世界的企业组织来说仍然是一项重要技术，因为有越来越多的用户和设备要依赖于移动设备来连接带宽密集型应用。WLAN市场没能幸免于过去几个月席卷全球的新冠病毒大流行所带来的影响。2020年第一季度的市场结果表明，新冠病毒大流行和随后的封锁政策显现出了早期影响，这将继续在第二季度给市场带来冲击。”

从地域来看，中东和非洲地区的WLAN市场增长强劲，一季度同比增长8.4％。阿拉伯联合酋长国增长12.0％，土耳其增长15.7％。北美市场在该季度也有良好表现：美国增长6.9％，加拿大企业WLAN市场增长了10.6％。

该季度中国市场大幅下滑23.0％。整个亚太地区（不包括日本和中国）下滑了10.6％，印度下滑13.6％，澳大利亚下滑15.6％。日本下滑2.8％。

欧洲市场表现好坏参半，俄罗斯企业WLAN市场增长6.0％，波兰增长6.6％，整个中欧和东欧同比增长1.8％。西欧下滑6.2％，其中英国下滑3.9％，德国下滑7.7％，法国下滑9.8％。

IDC全球网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky指出：“不同地区的企业WLAN市场表现参差不齐，这主要取决于新冠病毒的传播情况。新冠病毒大流行最初袭击了亚洲国家，导致很多经济体放缓了对WLAN技术的投资。鉴于现在疫情已经扩散到全球其他地区，因此IDC预测，疫情对企业WLAN市场的影响将持续到今年第二季度。”

企业WLAN厂商表现如下：

- 2020年第一季度思科企业WLAN收入同比下滑6.7％至6.11亿美元。思科仍然是市场份额的领导者，该季度的市场份额为45.7％，高于2019年全年的44.6％。

- 该季度HPE-Aruba的收入同比增长14.2％，市场份额从2019年全年的13.8％增加到2020年第一季度的14.4％。

- Ubiquiti企业WLAN收入同比增长24.8％，市场份额为9.5％，高于2019年全年的7.0％。

- CommScope（以前的ARRIS/Ruckus）收入同比下滑4.7％，市场份额为5.2％。

- 华为收入同比下滑15.0％，市场份额为3.8％。