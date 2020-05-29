实现智能联接的基石：基于SNA的自诊断网络与自隔离网络

数字化转型给网络带来全新挑战，如承载的业务越来越重要、故障容忍度越来越低、联接范围更广、数量更多，解耦、弹性、变更频繁；同时，5G、IoT的发展让人与人、人与物、物与物等连接变得越来越复杂。最终导致网络的运维成本越来越高。

数字化转型给网络带来全新挑战，如承载的业务越来越重要、故障容忍度越来越低、联接范围更广、数量更多，解耦、弹性、变更频繁；同时，5G、IoT的发展让人与人、人与物、物与物等连接变得越来越复杂。最终导致网络的运维成本越来越高，甚至已经超出了人力所能及的程度。

而要解决这些问题，业界达成的共识是需要依靠人工智能（AI）才能解放生产力。为此，新华三基于AI智能网络的理念和实践开发出了自诊断网络和自隔离网络。而这种网络源于2019年新华三正式发布面向AI的网络解决方案AD-NET5.0，其具备三大特征：一个架构、两个融合和三个AI模型。一个核心架构就是指先知网络架构（SNA），实现了从网络设计到仿真到部署到AI保障的全生命周期网络管理能力，是构建智能网络的基石。另一方面，其实现了基于意图的网络入口，让整个网络很容易理解和翻译用户的业务意图，让网络运维变得更简单。

两个融合，是指在方案上实现数据中心、园区网、广域网的场景融合，在架构上实现网络管理、控制、分析的能力融合，提升了用户网络建设和运维体验。三个AI是指在AD-NET5.0解决方案中实现了本地AI、设备AI和云端AI的三种AI模型。包括推出SeerBlade AI的插卡、云享的SeerService Center先知服务中心，实现了让AI无处不在，并融入到整个方案的方方面面，从而为客户提供更智能的服务。

从自优化到自主化网络

SDN的引入带来了网络的自动化，AI的引入实现了网络的自优化，当AI真正发挥其价值将最终实现网络的自主化，自主化其实就是让网络自己作主，无须人工干预。网络的自主化最终会实现自主理解业务需求，自主发现网络隐患，自主排除网络故障，自主优化网络资源，从而保证网络承载的业务永续。但要真正实现网络的自主化还需要很长的一段过程。新华三认为，从网络的自优化到网络的自主化需要分几个步骤才能实现，自诊断网络、自隔离网络处于演进的过程当中。

基于SNA的自诊断网络

新华三集团网络产品线副总裁 柳义利

新华三基于SNA的自诊断网络分为两个维度，一是预测型的诊断。防患未然，通过对设备、网络、用户数据进行分析实现对网络的运行质量，网络故障的提前预判和处置建议。二是故障型的诊断。针对网络运行中已经出现的故障进行诊断，会利用历史数据和实时采集数据进行关联分析，可以实现秒级的故障定位。

而自诊断网络主要针对三类对象：网络、用户和应用。网络诊断是针对网络自身运行的健康状态进行诊断，如CPU、温度、内存、板卡，以及网络链路质量如闪断或丢包进行的诊断。用户诊断是从用户维度对网络进行诊断，包括三验证，DHCP，DNS等。应用诊断是针对网络上运行的业务应用进行端到端的SLA和业务可用性的诊断。

自诊断网络的核心技术主要有两点，一是AI的探针，二是AI的诊断。由于诊断的手段基于人工智能（AI），而AI的依据来源于数据，而数据的来源是基于探针。所以，自诊断网络的能力主要体现在AI探针与AI诊断的能力上。

而新华三的自诊断网络具备六大类AI探针的数据采集能力，三个网元级探针，可以从网元或设备内部进行探测。三个网络级探针可以从整个网络的视角进行探测，实现了六大探针全景扫描的强大数据收集能力。然后，再将数据送到AI诊断模块，并通过两种方法进行诊断，一是基于历史数据来进行机器学习实现诊断，二是基于新华三二十多年对网络运维经验的积累，利用专家库、知识图谱的认知能力，最终为用户提供网络故障的快速定位和解决的建议。

基于网元不可靠的自隔离网络

网络承载的业务越来越重要，对网络可用性的要求也越来越高，用户要求业务永续，不能中断。但硬件终归会坏，软件也始终会有bug，网络总会出现故障，这就出现业务不能中断与网络故障之间的矛盾，要如何解决这一矛盾？新华三认为，通过网元高可靠来提升网络高可用的代价变得越来越高，要突破这种瓶颈就需要采用创造性的变革和思维来解决问题。因此，新华三自隔离网络的设计思路就是要基于网元的不可靠来构建高可用的网络。

换句话说，需要在个体设备一定会出现故障的前提下，去思考和设计网络应该如何才能保障业务永续的问题。而90%的网络故障集中在“不好用”的层面上，其中可能包括器件部分失效、资源的异常业务处理、业务丢包等原因。而这些问题就是自隔离网络要解决的关键对象。

自隔离网络分四步走，第一步，自隔离网络的规划设计首先要做到可隔离。比如板卡，网元和网络要做到可隔离。第二步，要具备全时的AI故障诊断分析能力。就是利用网元级探针和网络级探针采集的历史数据和实时数据，以及专家系统来进行AI综合诊断，从而对网络故障或隐患做出快速定位。第三步，是基于AI的网络隔离仿真，在真正做隔离之前首先要做仿真隔离，仿真网络是否具备隔离条件，以及隔离后对业务的影响。第四步，是网络隔离的动作实施和调优，根据AI仿真的结果下发隔离指令，最终完成对故障源的隔离。

自隔离网络就是要解决网络的“亚健康”状态，隔离“亚健康”网元、控制故障影响范围、保障大规模数据中心业务的高可用。而从可隔离的设计到全时的AI探测，到诊断、仿真，再到隔离的实施，是一个完整的闭环过程，无须人工干预。

新华三自诊断网络助力客户实现网络风险的精准预测，快速定位网络故障；自隔离网络助力客户实现网络故障个体自动隔离，保障整网业务永续。智能网络不会一蹴而就，新华三将基于务实的态度，在智能网络的道路上砥砺前行，为客户的数字化转型保驾护航。