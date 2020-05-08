 新华三携手思博伦完成业界首次大规模400G测试

至顶网网络与安全频道 05月08日 综合消息： 近日，以太网测试和测量行业的领导者思博伦通信（伦敦证交所上市代码：SPT）宣布，思博伦通信和紫光旗下新华三集团合作，完成了密度达72个400G端口的大规模400GE测试。此次测试是业界首个基于SRv6性能的大规模400G测试，新华三S12500数据中心交换机在400G全连接线速转发以及SRv6测试中的卓越表现，充分证明了产品业界领先的400G性能。

随着5G、云、物联网等新技术、新应用的发展，互联网流量呈现爆炸式增长，400G互联技术已经成为未来数据中心应对数字洪流的关键技术之一，国内大型数据中心已经逐步开始向400G以太网络过渡。而新型SRv6技术采用IPv6地址为路径节点信息，支持自定义扩展，满足未来云网融合业务端到端的编排需求，为5G、大数据、AI等新兴技术的应用创造关键性的连接环境。在此期间，融合400G以太网和SRv6技术的数据中心交换机，将从底层架构到上层协议为网络基础架构奠定可靠基础。

经过20余年的发展和商业实践，新华三集团的交换机产品以卓越表现领跑全球数据通信行业。本次测试采用的思博伦通信Spirent TestCenter 网络性能测试解决方案是目前业界最高密度的多速率高速以太网测试方案，支持基于400G/200G/100G/50G多速率测试。测试中，新华三S12500数据中心交换机顺利完成400G端口高密单板的L2-L3层流量的full mesh线速转发、SRv6 10层标签流量转发、功耗等高标准测试，充分验证了S12500数据中心交换机400G板卡强大的线速转发能力，以及领先的SRv6 10层标签的流量转发性能，为400G核心交换机产品树立了业界性能标杆。

新华三集团副总裁，网络产品线总裁毕首文指出：“H3C S12500是目前业界性能最高的核心交换设备，单机可以提供3072个线速10G端口/25G端口或者768个线速40G/100G端口，提供超高密度万兆和高密40G、100G能力，并支持400G端口扩展能力。此次高规格测试验证了H3C S12500的高性能和高可靠性，也体现出新华三在全球数据通信领域领先的研发实力。”

思博伦通信副总裁，亚太区总经理谭昊表示：“新华三在以太网交换机产品上一直保持着业界领先地位，也是思博伦长期以来的合作伙伴。今年我们有幸对新华三400G核心交换机产品展开SRv6与400G以太网性能的同时测试，能够充分验证设备在承载5G业务时的使用价值。新华三采用先进的硬件设计及制造能力，实现在可编程ASIC上进行400G SRv6流量的线速转发。测试结果显示，S12500系列交换机可以在叠加10层SRv6标签的情况下，实现400G的全线速转发能力。本次测试又一次创造了全球交换机性能纪录，并且证明新华三S12500系列交换机能够胜任5G承载网中SRv6转发节点，同时提供了业界领先的转发性能。”