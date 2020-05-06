高通为物联网设备推出超低功耗调制解调器芯片

高通公司今年将专门针对物联网设备推出一种新的调制解调器芯片，该芯片的尺寸小于美国的1角硬币，被誉为这个类别中最节能的产品。

高通公司今年将专门针对物联网设备推出一种新的调制解调器芯片，该芯片的尺寸小于美国的1角硬币，被誉为这个类别中最节能的产品。这款芯片被命名为Qualcomm 212 LTE IoT Modem，已于上周四发布。该产品适用于那些需要长时间运行并且连接互联网的设备，这些设备能够使用的电力非常有限。农业传感器、智能停车咪表和包裹跟踪器等设备都有可能会用到这款芯片。

The Qualcomm 212 LTE IoT Modem是一款10x10毫米的芯片，其表面积还不到美国1角硬币的三分之一。它包含了基于Arm公司Cortex M3芯片蓝图的单核处理器、射频通信模块、板载内存池和电源管理单元。

高通公司表示，这款芯片极为小巧，可以在电源电压低至2.2伏的设备上运行。而标准的墙壁插座可以提供120伏电压的电源。当Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器处于睡眠模式时，它需要的电流不到1微安。对于那些只需要定期发送数据而在大部分时间都不需要使用调制解调器的设备（例如各类传感器）来说，这种特性能够帮助提高电池使用寿命。

该芯片使用NB2协议进行数据传输。NB2是一种无线通信标准，非常类似于LTE和5G，是专门针对联网设备设计的。

高通公司欧洲分部副总裁Vieri Vanghi在一份声明中表示，Qualcomm 212 LTE IoT Modem已经被证明特别适合“需要在建筑物内部进行连接的低功耗设备使用，例如需要在现场工作15年甚至更长时间的电池供电设备。”

高通公司预计将在今年下半年将该芯片投放市场。美国电话电报公司（AT＆T）和德国电信运营商德意志电信公司（T-Mobile USA Inc.的主要股东）表示，他们将与高通公司合作，在他们的网络上对这款调制解调器产品进行验证。

该芯片利用所谓的NB2协议进行数据传输。 NB2是一种无线通信标准，与LTE和5G非常类似，不过其是专门为低功耗联网设备设计的。

全球主要的电信运营商都在为企业应用物联网提供专门的联网套餐。International Data Corp预计到2025年，全球将有416亿台联网设备。很多创业公司看到了为这些设备提供网络服务的机会，也纷纷加入战团。Skylo Technologies就是最新的入局者之一，该公司已经在今年崭露头角，获得了1.16亿美元的资金，为物联网部署构建卫星互联网网络。