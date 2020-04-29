锐捷网络推出Wi-Fi 6 Plus 让无线网络岂止于快

近些年，大家都在谈论云及应用，作为中间管道的网络价值似乎有所淡化，但这绝不代表网络所起的作用降低了，针对能够满足多设备、大带宽、高体验等要求的无线网络，用户的需求也在不断增长，再加上突发疫情所带来的冲击，都给无线网络的性能提出了新的挑战。

近些年，大家都在谈论云及应用，作为中间管道的网络价值似乎有所淡化，但这绝不代表网络所起的作用降低了，针对能够满足多设备、大带宽、高体验等要求的无线网络，用户的需求也在不断增长，再加上突发疫情所带来的冲击，都给无线网络的性能提出了新的挑战。

为此，锐捷网络近期通过线上方式举办了锐捷网络Wi-Fi 6 Plus新品发布会，在会上Tolly Group创始人Kevin Tolly、东北大学信网办副主任、教授、博士生导师谭振华、锐捷网络无线产品事业部副总经理黄赞、锐捷网络企业网事业部行业营销总监黄镇共同为我们分享了无线网络发展的新趋势与新进展。

锐捷网络认为，2020年Wi-Fi 6终端将进入到普及元年，Wi-Fi 6建设也将由小规模试用转变为大规模商用。Wi-Fi 6新技术不仅仅意味着性能和速度的提升，更带来用户体验的加速升级，可以实现无缝漫游、观看4K或8K视频、高清晰度协作应用程序等，在企业办公、生产制造、教育教学、医护诊疗和交通出行等领域大放异彩，也为企业数字化转型提供支撑与助力。

众所周知，Wi-Fi 6可以在密度增加的同时提高网络性能，这对我们今天的办公环境来说至关重要，同时，远程办公及社交并不意味着无线网络环境密度的下降，随着越来越多的常见设备，如传感器、门铃、显示器和各类智能电器的加入，Wi-Fi将成为IoT设备的主要连接方式，这使得家庭无线网络环境同样面临高密度的挑战，

Kevin Tolly指出，即使人的密度保持不变，设备的密度也会增加，不久的将来，每人将有近4个连接设备，每个家庭将有10个连接设备。而Wi-Fi 6将成为重要的组网技术，有报告显示到2023年Wi-Fi 6终端产品将增长13倍，占所有热点的11%。

对于密度和规模而言，Tolly也验证了每个锐捷Wi-Fi 6 AP可以同时处理至少1024个用户，其中RG-AP850-I（V2）可以支持1,280个Wi-Fi客户端，这也是Tolly迄今为止测试出的最大用户容量的Wi-Fi接入点。

Tolly直播讲解Wi-Fi 6应用趋势和锐捷Wi-Fi 6产品测试性能

而Kevin Tolly本人也表示，所有这些测试都证明了锐捷此前对Wi-Fi 6产品的承诺得到了兑现。同时整个报告也揭示出Wi-Fi 6将是Wi-Fi技术非常重要的一次发展，为无线网络开启了新的篇章，而2020年显然将成为Wi-Fi 6的新时代。

锐捷作为一家专业性的网络厂商，一直致力于Wi-Fi 6技术的研究及产品开发，在2020年锐捷网络Wi-Fi 6产品会有哪些变化，将给我们带来怎样的惊喜呢？对此，锐捷网络无线产品事业部副总经理黄赞分享了“Wi-Fi 6 Plus岂止于快”的主题演讲，详细阐明了锐捷网络Wi-Fi 6产品的具体技术特征。

锐捷Wi-Fi 6 RU多维优化架构

据黄赞表示，锐捷Wi-Fi 6 RU多维优化架构可以通过对终端链路质量信息采集、应用识别、整网协同、QoS配置等多个维度的实时调整，给出RU资源分配的最优解，保证业务的性能、时延、稳定性。

从实际效果来看，参考电信运营商WLAN空口测试模型，20MHz、9 DL OFDMA用户时随机STA的接收信号强度，智能分配算法相比随机分配（即默认Wi-Fi 6 RU分配），平均SNR提高约3dB，性能提升30%，关键业务时延降低50%。

锐捷展示了一个汽车制造企业的实际案例，其新建的办公大楼全部采用无线办公，特别针对设计部门使用云端VDI协同制图的需求，单台锐捷Wi-Fi 6设备RG-AP850-I承载业务可以达到20用户、70Mbps每人、1400Mbps带宽以及<10ms的时延保障，实现流畅制图。面对复杂的Wi-Fi 6终端环境，锐捷Wi-Fi 6产品完全可以承载核心业务。

无线网络安全隐患不容忽视

黄赞表示，海量智能硬件合规隐患、恶意信号无处不在、私设Wi-Fi对生产网络的破坏这些问题都给无线网络安全带来了不小的安全风险。而锐捷Wi-Fi 6 Plus具备安全基因，通过独立射频安全扫描，7*24H不影响性能，实现全频段扫描，让威胁无所遁形，；还可以实现WIS联动，精细化无线信号检测分类，可视化结果展示以及告警。此外，锐捷Wi-Fi 6产品率先通过Wi-Fi联盟最新推出的WPA3加密标准，为客户数据提供了完善的安全保障。

Wi-Fi 6 Plus，与生俱来的安全无线

锐捷Wi-Fi 6 Plus智能优化

另据黄赞介绍，作为业界首款AI AP，锐捷Wi-Fi 6 Plus最核心的价值体现在智能优化方面：

Wi-Fi 6 Plus，释放Wi-Fi 6的潜能

智能识别。AI Radio实时监测接入终端的射频特性、类型、无线应用，结合无线射频环境中的丢包、时延、速率等因素，同步到WIS云平台形成数字化输入。





策略制定。WIS云平台基于AI Radio的采集数据，结合大数据分析接入终端体验产生差距根因，制定整网体验优化策略并下发。





智能引导。这是释放Wi-Fi 6潜能的核心。AI Radio在AP端执行WIS云平台的引导优化策略，将优质终端和低速终端分别引导到最优接入射频，各取所需，提升整网体验。

同样，锐捷Wi-Fi 6 Plus无处不体现出其智能优势。在挖掘数据价值方面，AI Radio可进入探针模式，专用于采集无线网络中的Wi-Fi终端信息，结合锐捷网络的RG-iData大数据平台，实现大数据分析和呈现。专用AI Radio相比传统共享射频，数据采集完整性提升70%，位置采集实时性提升70%，位置定位精度提升50%。

结合数据采集与分析特性实现数据挖掘

目前，锐捷RG-AP890(AR)也成为业界最高性能Wi-Fi 6接入点，实现十八组天线+AI Radio+场景化天线，兼顾高密度接入+智能场景化信号覆盖+高体验+高安全。最后黄赞表示，锐捷Wi-Fi 6 Plus不仅要提供给用户更快的无线网络体验，更重要的是要提供一种更加健壮、安全、智能的无线网络解决方案，以满足用户的未来网络业务需求。

18根天线、太空舱设计的RG-AP890(AR)

后疫情时代，Wi-Fi 6助力行业变革

在行业应用方面，锐捷网络企业网事业部行业营销总监黄镇带来了最新是市场数据，在“后疫情时代，Wi-Fi 6助力行业变革”的主题报告中，对当前疫情给无线网络市场带来的挑战与机遇做了分析。

黄镇表示，“2020年开端我们感受了史上最大黑天鹅，但每次危机都是危机并存，受疫情影响，网络市场实现了逆势增长，各种线上发布会成为厂商的主要推广手段，包括远程办公、电商市场均呈现出了井喷式的发展。这让我们想到在后疫情时代行业应该如何变革的问题。”

黄镇认为，后疫情时代，包括智慧教室、智能制造、智能零售、移动办公、无纸化医疗等领域，都将实现更快的发展，相对应的VR教学、智能物流、线下看房转为线上直播带货、数字会议室、智慧医疗等应用场景将持续走红。

Wi-Fi 6助力行业变革

在这些市场需求的作用下，会对传统无线网络带来新的挑战，而高速、稳定、安全的无线网络也将成为无线网络行业变革的“新基建”。黄镇指出，锐捷在国内企业级WLAN市场Wi-Fi 6产品份额占据第一，占比57.87%。同时，锐捷无线整体市场份额在2019全年中国企业级WLAN市场占有率排在了第2位。其中包括，2019全年交通行业市场占有率排名第1位、2019全年金融行业市场占有率排名第1位、2019全年服务行业市场占有率排名第1位。2019全年互联网行业市场占有率排名第2位、2019全年公共事业市场占有率排名第2位、2019全年教育行业市场占有率排名第2位、2019全年零售行业市场占有率排名第2位。

锐捷网络Wi-Fi 6 市场表现

锐捷网络WLAN市场表现

这些数据充分体现出锐捷网络通过多年在行业中的应用与实践，已经全面解决了无线网络在速度与体验方面的完美融合，这正像本次锐捷发布的Wi-Fi 6 Plus新品主题一样，让无线网络岂止于快！