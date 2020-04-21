多款新品亮相2020 NAVIGATE 领航者峰会，新华三筑造“智·变”时代创新基石

在峰会4月20日的主题演讲中，新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军认为，实现智能要在算力、算法、数据三大要素方面分别达到不同要求，包括算力按需调度、数据顺畅流淌、算法敏捷高效，同时也需要六大技术能力。

在峰会4月20日的主题演讲中，新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军认为，实现智能要在算力、算法、数据三大要素方面分别达到不同要求，包括算力按需调度、数据顺畅流淌、算法敏捷高效，同时也需要六大技术能力，包括智能基础设施、智能云平台、智能安全、智能运维、智能数据平台和智能算法。同时具备了智能三大要素和六大技术能力的数字大脑，在2020版本中成功实现了关键升级：

原业务能力平台升级为云与智能平台；





实现统一的云计算和智能服务能力，适应几乎无处不云，无处不智能的新时代；





增加视频云的能力，支持安防领域的重大建设；





通过AI全面植入，提升数字大脑“4+N”中四大构成部分每一个关键部件的能力；





与此同时，“数字大脑计划2020”也将继续发挥STARS核心价值，加速智能化时代的到来。

紫光云2.0

全栈智能、全域覆盖、全场景应用

实现战略升级的紫光云，其混合云平台具备全域云（公有云、私有云、混合云）的连接和管理能力以及全栈智能；通过统一界面、统一架构、统一数据平台、统一基础部件和端到端、一站式专业云服务，降低客户部署难度，实现快速交付；同时提供智慧业务、行业云、视频云和网络云等场景化解决方案，支持多种部署模式以及统一运营平台。

U-Center 3.0

智能运维全面上云

守卫业务加速创新

新华三集团将原有的U-Center统一运维平台整体迁移上云，打造了具备云简、云享、云效和精智、专智、全智六大能力的统一运维云，不仅开创了全新的商业模式，更为客户的网络、数字基础设施、业务应用、终端和安全带来了全面智能化的运维服务。

AD-NET智能网络解决方案

简化再部署，智能新升级

万物智联时代，海量终端快速增长，网络架构日益复杂，给网络的管理和运维带来了沉重负担。AD-NET智能网络通过SNA架构升级，实现了自诊断网络、自动故障隔离、部署极简、运维极简四大亮点，为数据中心、园区、广域网等三大主要场景及相关衍生场景搭建了高效、灵动的智慧网络。

智能核心交换机S9825-64CD

小盒子开启网络大时代

作为全球首发性能领先的数据中心盒式核心交换机，S9825-64CD从大机箱交换机进化为为小盒子，将摩尔定律发挥到极致，以小盒子的体型提供64*400GE的强大性能，可作为云计算下一代网络核心进行敏捷部署，为网络的智能化演进打造平台。

关键业务智能存储系统PRIMERA

以智能重新定义存储的体验标准

Primera智能存储系统不仅能预先制止故障，做到100%的系统可用性，更拥有比上一代产品122%的性能提升，简化运维和部署时间高达93%，为企业创造更领先的数据存储和管理体验。

5G边缘解决方案

以联接的力量，加速产业模式重塑

面对5G与行业应用的融合，新华三集团5G边缘解决方案全面升级，从Pico RRU、pHUB、BBU到边缘云共有8款新品发布，为工业互联网等当下热门的产业技术提供更高效可靠的联接能力。

Wi-Fi 6系列7款新品

以创新引领Wi-Fi 6加速企业革新

在率先实现Wi-Fi 6全场景产品覆盖的基础上，今年新华三集团新增了7款产品，全部采用业界独家物联融合及具备专利的链式物联技术；软件定义射频可覆盖范围增强30%，并支持按业务需求切换射频功能；旗舰款新品WA6638i具备单机万兆10.75Gbps的最高性能，最大支持1536用户同时接入。

安全AI赋能云安全

主动安全再升级，全面满足等保2.0

以云安全管理平台为核心，与SDN以及安全大数据分析器相结合，具备AI能力深度集成与赋能、软件定义的柔性规则、多场景化的安全响应、等保2.0的全面合规四大亮点。同时，新华三集团针对底层数据采集发布了新型检测系统，同时发布了AI+5G防火墙、AI-ACG、新一代LB等多款产品，进一步强化了安全的全面防护能力。

新一代融合云桌面方案

重新定义“远程工作”

H3C Workspace新一代融合云桌面解决方案具备接入灵活、运维便捷、使用安全三大核心特性，全面支持金融、政务、医疗等百行百业复工复产，使远程和现场体验一致，为企业带来焕然一新的工作模式。在疫情期间，新一代融合云桌面方案支持了新华三集团超过万余名员工的在线远程工作和开发，并保障业务连续不中断。



新华三集团将围绕“数字大脑计划2020”，持续输出智能化的技术创新，帮助百行百业的客户实现更智慧的业务决策(Smart)、更及时的业务响应(Timely)、更敏捷的业务部署(Agile)、更可靠的业务保障(Reliable)、更安全的业务环境(Safe)，在“智·变”时代取得更大的成功。