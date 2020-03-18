华为生态大学开播啦！首秀聚焦区块链在疫情防控中落地应用

为了让生态伙伴们在疫情期间也能及时掌握ICT技术的未来价值趋势、发展和投资机会，加深自己对行业应用的理解程度，2020年3月12日下午3点，华为生态大学邀请了北京大学信息科学技术学院教授、区块链研究中心主任陈钟博士做客“Σco时间”直播间。

为了让生态伙伴们在疫情期间也能及时掌握ICT技术的未来价值趋势、发展和投资机会，加深自己对行业应用的理解程度，2020年3月12日下午3点，华为生态大学邀请了北京大学信息科学技术学院教授、区块链研究中心主任陈钟博士做客“Σco时间”直播间，为报名观看直播的5000多名生态伙伴讲解了区块链相关的政策、疫情当中的应用实践，深受华为生态伙伴们的好评。

区块链生态正在形成

陈钟博士表示，他之前关于区块链做过很多场演讲，但是这一次不同，他针对之前华为合作伙伴们最为关心的问题做了调整，重点讲解了区块链技术的发展前景、创新应用等内容。

他表示政府对于区块链最看重的是强化基础研究，提升原始创新能力，占据创新制高点，取得产业新优势。“区块链不是一个孤立的技术应用，它的推广、它的应用，实际上要在构建区块链产业生态当中发挥作用，在融合应用当中发挥它的作用。”陈钟博士指出，“未来我国会构建区块链产业生态，加快区块链与人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术的深度融合，推动集成创新与融合应用。”

他还强调，区块链作为一种科技手段，未来在社会治理、建立国家治理体系以及实现治理能力现代化方面，有重要的科技支撑作用。目前区块链在重构信任，建立新型的生产关系方面的作用已经凸显，值得大家关注与重视。

抗疫期间，区块链重构慈善信任基础

在介绍区块链的应用实践时，陈钟博士讲述了区块链在金融监管领域、政务领域、企业数据安全领域的诸多应用，其中他特别强调了区块链在这次抗击疫情期间的一个落地实践。

疫情防控初期，医疗物资的捐赠和调拨引发了不少质疑之声，于是基于国产自主可控区块链核心技术，相关部门上线了一个中立、可信、开放的医疗物资捐赠信息存证公益平台，做到捐赠信息存证、捐赠物质包括资金的使用追踪上链，实现过程可监管，报告实时反馈给捐赠人。未来还计划进一步规范慈善行业，重构信任基础。

对于区块链未来的发展，陈钟博士表示目前看来区块链走的是开源社区自治的方式，真正的区块链底层技术的开发企业在我们国家其实还不多。“信息社会的人工智能、区块链、云计算、大数据在提升生产力，改变加工对象，变革生产资料发挥着重要的作用，区块链在重构生产资料方面发挥着独特的作用。”他指出，人们已经开始意识到，上网、上云、上链不仅仅是信息化，还会变革社会治理、社会的经济结构，所以实现中国第五个现代化（社会治理的现代化），他个人认为是离不开区块链来发挥作用。

在直播间，5000多位报名看直播的合作伙伴非常踊跃，评论区时不时就开始刷屏提问，在演讲结束后，陈钟博士还专门留出答疑时间，解答华为合作伙伴们的问题。

从技术到产品再到解决方案，赋能伙伴360°无死角

华为生态大学负责人解释道，之所以邀请陈钟博士来做培训，是因为目前华为非常多的生态伙伴们已经有了较为长远的眼光，他们并不仅仅满足于眼前的产品销售，而是渴望了解更多技术的未来成长空间、政策环境以及商业价值远景。而在这其中，区块链技术就是生态伙伴咨询较多的热点技术。

在疫情期间，华为生态大学除了安排新技术的培训，还为伙伴提供了2020年新产品、新方案的相关培训，帮助伙伴完成知识迭代，共同推广重点行业解决方案，助力机会点拓展。例如在解决方案培训中，华为向生态伙伴重点推荐时下最热门的Welink+EC专区、鲲鹏&昇腾线上大讲堂、沃土数字平台、远程医疗解决方案等。在产品技术培训中，华为生态大学的“领英计划”接入春季培训合集、数通认证直通班，“分销易学堂”安排了2020春季培训合集，2020服务产品技术交流分享。此外还开设了管理e学堂高管课程，销售微场景认证，培育伙伴专项能力。

未来行业人才的培养也是华为生态大学的重中之重，华为一直进行人才培养工作，确保“新鲜血液”源源不断输入到行业中去。在高校，华为生态大学与北京大学深入合作，推出机器学习系列课程，不仅有理论教学还有实践教学，其中华为的ModelArts就深受高校师生欢迎，它帮助学生快速创建和部署模型，管理全周期AI工作流。

陈钟博士在演讲中也对华为生态大学所做的行动表示赞赏。他认为像华为这样国际化的大企业一直在积极培养生态伙伴，提升生态伙伴的能力，并且同合作伙伴一起推动ICT产业的建设，这对产业的健康发展非常有利。

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