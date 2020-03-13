Σco时间丨华为云智慧医疗解决方案 构筑疫情智能防控体系

虽然2020年突发的一场“疫情”阻挡了技术人群的线下聚会和面对面沟通的机会，但他们对于学习和交流的渴望从未停歇过。为此华为特别推出了#Σco时间#系列栏目，以线上直播+互动的形式，共话技术变革与行业转型。

虽然2020年突发的一场“疫情”阻挡了技术人群的线下聚会和面对面沟通的机会，但他们对于学习和交流的渴望从未停歇过。为此华为特别推出了#Σco时间#系列栏目，以线上直播+互动的形式，共话技术变革与行业转型。

3月6日#Σco时间#系列活动聚焦的话题是“华为云智慧医疗解决方案，构筑疫情智能防控体系”——华为云医疗健康行业解决方案总监张绍蔚做客直播间，与众多网友分享了华为如何利用云、AI等新技术，构筑智能防控体系，以及为了更好地助力防疫，华为云联合生态伙伴，针对远程协同、互联网医院、数字化医院、智能语音回访、疫情大数据分析、医学影像、抗疫科研等场景推出的系列解决方案。本期直播因为话题紧贴当下抗击疫情热点，受到了网友们的极大关注。

华为云医疗健康行业解决方案总监 张绍蔚

张绍蔚首先谈到，目前防疫工作仍面临较大挑战，华为发现不同的组织机构在疫情期间的需求各不相同，其中远程协同、互联网医院、“火神山”医院（临时医院）、疫情监测、医疗智能体是社会上目前为止最为普遍的共识性需求。

科技抗疫，华为一直是先行者。那么华为云是如何通过智慧医疗解决方案，来帮助医疗行业的用户构筑疫情智能防控体系的呢？张绍蔚做了非常详细的介绍。

远程协同 让协作不因距离而低效

根据国家防控要求，卫健委、疾控中心、应急办等政府应急机构，医院、药企以及其他企事业单位，都不约而同地选择远程协同方案来解决日常频繁的沟通协作事务。华为云将远程协同分为四大类，即办公协同、应急协同、健康检测、远程探访。其中办公协同承载了疫情防控指挥的重要功能，在危机时刻让卫健委掌控全局。华为全联接的智能工作平台，实现了统一调度跨域实时联接。而在应急协同领域，华为的移动视频接入解决方案被广泛地应用在应急救治、远程会诊中，医疗专家可以通过华为多屏智真系统、PAD、手机等方式实时接入，不仅可以远程会诊还可以支持远程手术指导，为患者生命争分夺秒。此外，华为云的远程监护查房也让医护工作者提高了工作效率，华为WeLink的企业每日健康打卡，也帮助企业管理者实时掌控所管辖人员的疫情健康状况，将感染风险降到最低。

互联网医院 发挥轻问诊的重大价值

所谓互联网医院，是指以实体医院为依托，以复诊和常规咨询为主，集合问诊、处方、支付、配药于一体的一站式互联网医疗中心。像春雨医生、平安好医生就属于互联网医院中的平台模式，而宁波云医院、广东省网络医院则属于互联网医院中的自建模式。“发热轻问诊”方案是华为与伙伴一起为快速响应疫情需求，为医院打造的一个缩小版互联网医院，特点是一天内快速开通、疫情期间免费。可以帮助人们在疫情期间减少外出以及到院的次数，有效预防交叉感染，大幅降低定点医疗机构的收治压力。发热患者通过微信公众号，在家中与医生在线问诊咨询，需要进一步检测的患者，医生开具检验检查，患者在线缴费后可直接到检验科进行检查，等医生看到检查结果后，给患者开具药品，直接配送到家。

“火神山”医院 打造数字化医院，全院业务上云

面对疫情，在全国像武汉火神山医院这样临时搭建起来的医院还有很多。对待这样有防疫需求的“临时医院”，华为云的建议是打造全业务上云的云上医院。之所以这么建议，是因为上云价值更大：软硬件可以实时更新、业务快速上线，资源弹性扩展、运维管理方便，最关键的优势是对本地机房要求低，结合5G技术，医院的医疗设备直接高速接入云上数据中心，本地只需要很少安全、网络设施即可。

在“火神山”医院，华为基于云端计算、数据库、安全和网络等服务，帮助医院快速构建低成本、高可靠的云端IT架构，降低IT建设和运维的难度，降低IT建设投资。其中计算资源池、存储资源池、网络资源池、专线/VPN接入、安全防护等服务，全部来自华为云基础服务。部署至今，业务稳定性、使用便捷性受到了医院的高度认可。

智能语音疫情回访 易感人群快速筛查

华为云联合一知智能，为全国政府机关、学校、企业免费提供智能语音回访服务，为管理部门节省了大量的人力和时间。例如智能语音服务可以进行流动人员排查，询问对方是否返乡、接触情况；也可以进行本地居民排查/回访，或者针对某个特定航班、车次的特定人群进行通知，并针对所有咨询内容自动生成报表和统计结果；还可以针对患者提供智能随访，大大缓解医院的工作压力。在某个市区，为了识别高风险人群，防止疫情二次爆发，华为协助当地防控工作应急指挥部顺利完成了信息紧急采集的工作，通过AI外呼机器人50个并发，在99分钟内完成2240名重点人员呼叫排查工作，识别高风险人员372人，为其后续疫情防控工作部署争取了时间。

医疗智能体 打响病毒监测新号角

基因测序是测序仪将生物信息转换为DNA序列，并依托计算、存储和大数据等资源，结合生物信息算法对DNA信息进行分析和研究。在本次疫情中，疾控中心和测序公司每天都会开展大量的疾病筛查工作，而华为云则为他们提供了供高性能计算集群（HPC）和基因容器平台（GCS）服务，提升测序分析效率，并降低了综合成本。据张绍蔚透露，华为云还联合中国科学院上海营养与健康研究所、上海巴斯德所，推出了新冠病毒基因自动化鉴定云平台，为病毒坚定、高通量测序、样本搜集和处理提供了高效的服务平台。除了以上智慧医疗解决方案之外，华为云还联合合作伙伴打造疫情舆情监控系统，通过华为云自然语义精准识别，以及实体级、属性级情感分析，帮助国家部委、卫健委、疾控中心及时了解舆情信息。在新冠肺炎辅助筛查和病毒研究工作中，华为云的AI技术结合云上强大的算力，轻松实现秒级完成上百张影像的筛查和标注，在新冠肺炎的诊断治疗、病毒的变异研究等方面为医生、研究人员提供高效辅助。

在举国同心抗击疫情期间，华为云医疗健康疫情防控解决方案一直坚守在抗疫第一线，通过华为云智慧医疗的“组合拳”为这场病毒狙击战增加胜利的筹码。我们有理由相信，等到疫情结束，中国医疗行业的数字化转型将进入快车道，华为云智慧医疗的技术红利将令更多的人受益。

活动预告

2020年，华为中国生态大会进入第十年。伫立十年关口，本次大会将为您呈现全新的生态篇章。因聚而生 举势而为 ——华为中国生态大会2020，“华为搭台、伙伴唱戏”的 “众筹办会”模式闪亮登场，诚挚邀请您共同参与，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。