Σco时间丨华为云WeLink+拓维区域学习中心助力教育信息化新发展

时间，见证我们的奋斗；生态，汇聚智慧与力量。

在这个特殊的春天里，华为中国特别推出了#Σco时间（华为中国政企业务线上沙龙2020）系列栏目，以线上直播＋互动的形式，共话技术变革与行业转型。疫情暂缓了我们的相聚，但却无法阻挡我们对美好时光的期待，让我们相约#Σco时间，加速数字化转型，推动数字经济发展！

在3月10日，华为联合伙伴拓维，举办《华为云WeLink+拓维区域学习中心解决方案，助力教育信息化新发展》线上研讨会，邀请了吉林省梅河口市教育技术中心主任裴永久、华为云教育科研行业总经理何渊、拓维信息教育业务运营总监谭秋桂、拓维信息解决方案高级专家张伟、华为云解决方案架构师夏秀岩、广东省教育云服务工程技术研究中心主任许骏等教育行业专家共同探讨，怎样在“停课不停学”的背景下保障教学工作顺利进行，并对华为云WeLink+拓维区域学习中心解决方案利用云计算、大数据和人工智技术驱动素质教育发展进行了详细讲解。

如何真正做好“停课不停学”的教学保障



为了应对当前“停课不停学”的形势，吉林省梅河口市在教育信息化建设中做了大量工作，并取得了很大成效，获得广大师生的一致好评。



裴永久介绍说，按照国家教育部办公厅2月12日下发的《关于中小学延期开学期间“停课不停学“有关工作安排的通知》和吉林省教育厅吉教联[2020]3号文件精神。在市教育局的领导下，我们做了以下几方面的工作：一是成立领导小组，市教育局局长亲自挂帅，担任领导小组组长，直接指导疫情期间在线教学工作；二是宣发政策文件，及时下发疫情期间的政策导向文件、组织保障、软件指导、课程管理、操作指引等文件；三是遴选优质产品，选择使用符合我市在线课堂开展所需的应用软件，从教师微信群组建设、产品学习资料编制、线上培训课程开展等环节实施线上教学；四是组织师资力量，依托梅河口市教育资源公共服务平台，首先开通了梅河口市名师点播课堂，其次在第一时间组织各校优质师资力量进行课程排课及直播内容制作；五是构建保障体系，从政策规范、组织架构、宣传发动等角度，构建起完善的在线课堂开展保障制度。



裴永久讲到，“以上工作的开展，充分发挥“互联网+教育”的作用，利用教育资源公共服务平台和各类开放性、公益性网络直播平台，通过互联网、电视、家庭电脑和智能终端等实现在线教学。截止目前，全市44所初高中、小学和九年一贯制学校已全面开启线上教学活动，有5000多名教师的40000多名学生参加在线授课、资源点播和线上辅导、讨论、答疑等教学活动，做到了‘停课不停学、隔空不隔爱’。”



疫情期间，线上教育的需求呈现出前所未有的爆炸式增长，教育信息化企业又是如何保证在线教学方案能够迅速落地，同时保证教育质量不打折扣呢？



谭秋桂对此表示，“第一个是技术方面，从平台的部署、云服务及云计算能力和扩展性以及安全性几个方面确保方案的快速部署实施；第二个是产品能力，需要符合教学场景，推出好用、易用，为老师减负，强化学生互动和交流性的产品方案；第三个是运营能力，需要有一套支撑服务的能力，能够支撑整个平台系统快速落地，需要建立内容+服务一体化的解决方案。”



在此次疫情期间，拓维与华为联合推出了华为云WeLink+拓维区域学习中心的解决方案，为教育信息化提供了技术保障与服务。



何渊表示，“华为云目前发起了随时学教育联盟，基于WeLink、视频云等核心技术，联手百余家教育伙伴，在高教、普教、线下培训机构提供丰富的线上教学、远程协同解决方案。特别是华为云携手拓维，面向教育局和中小学校客户发布了WeLink+在线学习中心联合解决方案，其是一款覆盖远程协同办公、应急指挥、健康打卡、在线学习的全场景解决方案。”



据何渊介绍，华为云还携手三大运营商，为中央电教馆国家中小学云课堂提供云资源服务，助力全国2亿中小学生线上教学。并且为武汉百万中小学在线直播、点播、资源下载提供强大的音视频、海量带宽等技术保障，实现了低延时无卡顿的高质量直播体验。

华为云WeLink+拓维区域学习中心解决方案有哪些优势

“信息技术在教育领域的应用已然对教育理念、教育模式产生了深刻影响，教育信息化与教育教学的深度融合利于促进教育教学的创新与发展，对转变教育观念、深化教育改革、提高教育质量和效益、培养创新人才具有深远意义。在教育信息化与教育教学的深度融合中，我们更需着眼信息化发展的未来，不仅需要单向融合，更需实现多场景跨部门的应用融合。这次采用华为云WeLink+拓维区域学习中心的联合解决方案，就是我们对办公与教育两大场景融合的初步有益尝试。” 裴永久讲到。



谭秋桂指出，华为云WeLink+拓维区域学习中心的解决方案，融合了教育和办公两大场景，对学校来说，一个是管理场景，一个是教学场景。管理场景是从OA办公到家校互联，实际上是从简单的教育教学场景，实现了从教和学再到管理的一体化。有效地促进了老师、学生、家长之间的“师生互动”和“生生互动”，以及老师和家长的互动，从而促进了家校共育。



同时，谭秋桂还表示，“在线教育不是简单的工具实现，需要按照教学的场景（课前、课中、课后）全流程实现，真正将教育信息化2.0变为现实，特别是要实现教学创新绝不是轻而易举的事情，核心是要抓住将教育信息化2.0教学创新变为现实的关键点来开展工作。”



另外，何渊也讲解到，“WeLink来源于华为自身的数字化转型实践，联接了人、组织、知识和设备。WeLink作为移动使能平台，将覆盖协同办公和在线教学的各个环节，打破了现有的业务孤岛、数据孤岛。教师在教研室可以与区域名师做远程教研、协同备课，在课堂上可以一键投屏，无缝打通办公和教学的各个环节，将大大提升教师的工作效率。学生在WeLink上可以随时随地的课前预习、直播学习、课后复习，提交作业，经过智能批改可生成个性化作业和习题本，教师可以实时掌握学情数据，真正做到因材施教。”



如何让学校、老师、学生尽快适应线上教学环境



谭秋桂认为，要尽快适应这种习惯，首先，线上教育平台一定要符合教育教学场景，保障学校师生线上教育教学能正常进行；其次，线上教育平台需要有丰富优质的教育教学内容资源，满足学校师生教育教学需求；另外，教育主管部门需要有一套明确的机制，引导老师、学生常态化应用到日常教学过程中；最后对于学生来说，如何长期保持学生对线上教育感兴趣，这需要教育信息化企业联合教育部门或校方做引导性动作，让学生逐渐适应，并喜欢和习惯这样一种上课模式。老师在设置课堂时，也需要结合不同年龄阶段，增加课堂趣味性，调动学生的学习兴趣。



何渊也表示，“华为依托深厚的技术积累，在产品体验上，WeLink追求‘把简单留给客户，把复杂留给自己’，华为的硬件优势赋予了WeLink如流水般的产品体验，比如多终端协同，可以在手机、PC、pad、电子白板等多个设备上相互切换，甚至在同一个流程中实现终端切换。总之，华为希望WeLink要足够简单好用，能够帮助师生解决实际问题。用户体验没有终点，需要一直打磨，华为将持续在体验和价值方面做出努力。”



在教学创新发展方面，谭秋桂也指出，应当聚焦学生学习和教师教学普遍存在的瓶颈问题，诸如学生缺乏学习动因和持续力，缺乏体验、感悟和探究的机会，疑难知识深度理解困难，课堂教学缺乏个性化，教与学情况监测和调控困难，优质教师难以覆盖全体学生等问题，这就需要充分利用人工智能、大数据、“互联网+”、虚拟仿真等技术, 建立“互联网+教育”大平台（智能系统），实现教师根据所教学生情况安排和调控课堂教学、课后作业和学习活动，并提供有效支撑资源和工具。

结语

本次疫情后，结合教育信息化2.0行动指导意见要求，教育部门将进一步强化在原来三通两平台建设的基础上构建互联网+教育大平台，通过信息技术和教育教学深度融合，真正有效提升教师和学生的信息素养，改变教育教学模式，提升教学质量，加大云平台以及相关配套服务的建设需求和投入。

从教育行业发展趋势来看，优质内容+服务+技术必将成为教育信息化2.0时代的核心竞争力，这不仅要求参与者具有软件开发、硬件适用的配套能力，还要有优质教育内容资源的投入和运营，以及满足客户需求的应用开发及入校服务的综合能力。

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