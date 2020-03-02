锐捷云桌面3A远程办公方案 打造远程办公新常态

随着“加长版”春节假期的结束，新冠肺炎病毒疫情防控已进入最关键时期，为了遏制疫情风险扩散，国家要求各地在分区分级精准防控疫情同时，也要加快复工复产步伐，同时提倡错峰上下班等弹性工作制，及采取电话、网络等灵活办公方式进行居家办公及远程办公。

随着“加长版”春节假期的结束，新冠肺炎病毒疫情防控已进入最关键时期，为了遏制疫情风险扩散，国家要求各地在分区分级精准防控疫情同时，也要加快复工复产步伐，同时提倡错峰上下班等弹性工作制，及采取电话、网络等灵活办公方式进行居家办公及远程办公。为此，全国众多企业在响应国家号召下，考虑员工个人身体健康与安全等因素，纷纷开启了远程办公的新工作模式。

针对当前远程办公的诸多问题，我们特别采访了锐捷网络云桌面产品事业部云办公产品总监曲景洋，就目前疫情对各行业的影响来看，曲景洋认为，“这次肺炎已经延续了一段时间，而且可能会继续延续，目前很多省份都在倡导进行远程办公，这对各行各业的影响还是比较大的，而具体影响还要看不同的行业。”

锐捷网络云桌面产品事业部云办公产品总监 曲景洋

那么，当前远程办公市场会呈现出哪些特点呢？曲景洋表示，“当前对于远程办公有强烈需求的行业，有一个相同的特点，就是要具备通过技术手段把以往工作内容搬到线上及家中来完成的条件，比如像IT、通信、电子、互联网、商业服务等行业。反观需要大量人流才能红火的行业，将受到疫情比较大的影响，这些行业对远程办公的需求也并不强烈，如交通、旅游、餐饮、线下娱乐等行业”。

远程办公的“坑”也很多

远程办公的方式有很多，但“坑”也很多。就拿最常用的VPN为例，网络连接慢、网页打开慢、掉线等问题屡见不鲜。即使连上了VPN，研发工程师也很可能无法访问代码服务器，需要打开工位电脑安装远程桌面软件才能顺利访问远端的公司电脑，但是，谁去工位一台台打开这些电脑呢？

作为长期耕耘在云桌面领域的锐捷网络来说，早在春节前就开始陆续在研发团队中尝试使用云桌面进行相关的研发办公，很多员工在平时的办公中也经常使用云桌面进行远程办公，在疫情期间特意收集了两位使用PC和云桌面进行办公的员工在实际使用中的感受：

张涛（化名），30岁，软件研发工程师

对于我们程序员来说，在家工作其实是很不方便的，但特殊时期，出于安全考虑，公司还是决定让我们从2月3号开始在家办公。但不管是公司还是个人，以前都没有遇到过这种情况，所以刚开始的时候手忙脚乱，效率非常低，可能只能达到现场办公效率的30%-50%。

我清楚记得3号那天，我们全组基本没干多少活儿，最麻烦的就是配置环境，因为要远程办公，需要连接公司的电脑，本来打算用VPN连接，后来发现代码数据仓库无法连接，几经求证后得知公司出于安全考虑，对代码数据仓库做了限制，即使连上VPN也无法访问代码服务器，这就需要现场运维人员打开工位上的电脑再安装一个远程桌面软件，来远程操控公司电脑，而现场运维人员只有一个人，配置起来非常慢，并且第二天运维人员就不堪重负发了一篇公告：

林昊（化名） 27岁 软件研发工程师

我是去年下半年入职的新员工，当时公司没有给配置笨重的台式机，而是给我发了一个云桌面小盒子，可以直接挂在显示器的后面。使用一段时间后发觉使用习惯和台式机没有什么区别。有一次公司老员工和我说，可以回家用自己电脑安装一个软件，拨VPN后就可以在家访问这个桌面。当天回家我就试了一下，体验还是不错的。

现在，我自己一个人住，在家里写代码的效率甚至比在公司还要高，不用在往返上下班的路上奔波，也没有杂七杂八的事情打扰，在自由自在的状态下灵感也得到了充分激发，可以说在工作中保持了良好的精神状态。这次在家办公的经历，对我来说已经不算什么新鲜事了，这个感觉真的很棒。

据了解，从2020年2月3日开始，锐捷网络福州云桌面平台（已投入使用的四个云桌面平台之一）已为43名研发同事提供了远程开发桌面环境，工作日平均在线40人，工作日人日均使用时长达到9.2小时。而面对此次疫情的考验，锐捷云桌面研发团队已经开始在团队内部全面推进研发PC桌面向线上云桌面的替换，当前已有1/3的研发人员开始使用云桌面办公，使用云桌面办公的员工在应对突如其来的变化也表现出了强悍的适应性，与首周战斗力直线下降50%的传统PC办公情况形成了鲜明对比。

通过这两个实际案例对比可以很明显的看出，使用传统PC在远端进行办公的效率很难得到保障，并且在对应端还需要有专业运维人员进行协同操作，当业务量增加时维护人员的工作负荷会非常之大，很可能会成为整个远程办公系统中的瓶颈。而采用云桌面在远程办公的员工，不论是是使用习惯，还是后端维护方面都十分简单，不需要任何多余的维护人员，通过界面简洁的人机界面就可以轻松的访问远端设备进行办公，这种优质的用户体验也从很大程度上保证了员工在家办公的愉悦心情，从而提升了远程办公的效率。

远程办公的两大诉求：数据安全、简便易用

锐捷网络认为，数据是组织机构的命脉，项目信息、研发代码、电子邮件、财务报表等都是公司的重点数据，没有它们就无法顺利运作。信息也是资产的观念已被企业所认可，如何保护“信息资产”早已成为数据安全的重中之重。如何通过技术手段实现数据的安全防护已成为组织管理者关心的首要诉求。

而简便易用的使用体验也十分重要，在锐捷网络看来，使用者更加关心工作时的使用体验，是否能够降低配置难度，是否能够有更优的体验，是否能够提升工作效率，是否能有更多的价值提升。

锐捷云桌面3A远程办公方案

据了解，锐捷网络是一家拥有10条产品线的数据通信产品研发及生产的科技企业。在疫情期间，锐捷网络的产品主要满足了各地新建“小汤山”医院的需求，产品集中在云桌面终端和高端交换机，主要应用于医生诊疗办公的电脑以及医院的网络互联中。目前产品已经运往全国各地，包括湖北、河南、山东、贵州等多个地区。

曲景洋指出，锐捷云桌面3A远程办公方案，能有效满足当前各行业远程办公的主要诉求，具备“Anywhere、Anydevice、Anywork”的三大特性：

1、 AnyWhere：随时随地能使用，在家办公不耽误

锐捷提供可全天候的接入办公体验能力，用户仅需简单的三步即可在任意时间和任意地点接入自己的云端桌面。同时为了保障用户接入的使用体验，采用自有EST传输协议利用多通道技术，降低桌面传输带宽，使用画面更流程、带宽消耗更低。同时在降低网络拥塞、丢包及网络带宽等影响方面，锐捷也做了诸多努力，云桌面会根据实际网络情况自动调整网络的带宽占比，而当网络恢复后又会自适应调整到最佳状态，从而保证在网络波动期间的流畅体验。

2、 AnyDevice：手机Pad笔记本，常见设备都能用

锐捷远程办公云桌面解决方案支持分体机终端、一体机终端、台式机、笔记本、PAD、手机等多种设备作为接入终端，同时提供基于Windows、Android、MacOS、IOS系统软件接入客户端，满足不同使用者不同硬件的连接使用需求。

3、 AnyWork:应用数据随身行，安全加密不落地

数据安全是保障客户业务安全的关键，为此锐捷云桌面在保障客户数据安全方面采用了终端数据不落地、数据加密、禁用外设存储、屏幕水印、虚拟桌面隔离、传输加密、多副本等多种安全防护措施，有效保障客户数据安全可靠。

在用户终端侧，只接收云桌面平台发来的屏幕变化指令，只能向平台发送键盘和鼠标指令，业务数据不可在用户终端上落地存储。同时，通过数据传输权限自定义将用户行为封闭在云中，剪切板只能单向云桌面复制数据，文件只能单向从外部复制到云桌面上，可禁用存储设备，实现数据不出云、代码不出云，同时结合桌面水印技术对客户业务数据进行有效保护。

在虚拟桌面层次，支持不同虚拟桌面之间的有效隔离，任何人在没有授权的情况下无法访问其他桌面的数据。同时为了便于管理员远程维护，采用一次协助一申请的策略，用户同意后方能成功登陆。为了防止客户业务数据丢失和不可用，云桌面通过分布式存储多副本技术、支持数据存储加密技术保障用户数据的高可靠性。同时为了保障安全措施有效执行，通过对云桌面进行全面监控和审计，确保近早发现安全问题和安全故障可追溯。

远程办公将成为新常态

对于远程办公产品和市场在现阶段及未来的发展走势，曲景洋认为，“远程办公产品并不是一个新兴事物，只是之前因为各种原因并没有引起大家广泛关注。此次疫情将远程办公产品推到了台前，有利于被更加广大的使用者所接受。同时此次疫情也可以说是全球最大规模的一次对远程办公产品的考核。经过这轮考核，远程办公将引起更多组织管理者的关注。即使在疫情过后，远程办公也将成为很多行业的新常态。”

值得一提的是，在新冠肺炎病毒疫情出现之后，锐捷网络第一时间就进行了捐款捐物，为武汉火神山、雷神山、长沙“小汤山”等医疗单位捐赠了网络、云办公终端等设备。同时承接了黄冈“小汤山”、河南“小汤山”、鄂州“小汤山”、贵阳“小汤山”等全国上百家疫情定点医院的信息化建设项目，为其快速搭建发热门诊云办公平台提供了技术保障。

同时，锐捷网络公益基金会为华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院、华中科技大学校医院、武汉市第七医院共捐赠4600件防护服，共计103.044万元。此外，锐捷网络还为武汉市慈善总会捐赠10万元，为武汉市第七医院捐赠50万元善款。

在新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，锐捷网络通过各种抗疫方式及行动为早日战胜病毒贡献着自己的力量，“抗击疫情，锐捷网络责无旁贷。云桌面3A远程办公方案，随心随行，安全放心。”是锐捷人的坚定信念。种种这些都体现出锐捷网络作为一家国内领先科技企业对国家及社会的责任与担当。