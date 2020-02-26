McAfee收购浏览器隔离技术提供商Light Point Security

本周一下午在旧金山举行的RSA大会上，McAfee宣布收购Light Point Security，后者是一家由前国家安全局网络安全专家创立的浏览器隔离技术提供商，并对自身产品组合进行了更新。

至顶网网络与安全频道 02月26日 编译：本周一下午在旧金山举行的RSA大会上，McAfee宣布收购Light Point Security，后者是一家由前国家安全局网络安全专家创立的浏览器隔离技术提供商，并对自身产品组合进行了更新。

据了解，McAfee借此推出了Unified Cloud Edge安全工具包，该工具包结合了现有云访问安全代理、Web网关和数据丢失防护产品，Light Point技术也将集成到这个工具包中。

位于美国马里兰州巴尔的摩的Light Point公司是由NSA资深人士Zuly Gonzalez和Beau Adkins于2010年创立的。这家初创公司开发的软件平台可以通过允许员工查看在线内容而无需在浏览器中打开这些内容，从而使员工免受恶意网站的攻击。Light Point的平台是在基于云的沙箱中呈现网页，然后将内容片段流传输到用户的浏览器中，使得恶意代码无法到达预期的目的地。

McAfee将把Light Point技术整合到Unified Cloud Edge中，为企业安全团队提供更多保护最终用户的选择。具体来说，McAfee计划把浏览器隔离功能添加到工具包中的McAfee Web Gateway产品。

目前，网关是通过在模拟环境中运行网页来捕获威胁的，从而诱骗恶意软件触发。McAfee企业业务负责人的执行副总裁Ash Kulkarni在博客中这样写道：“这种模拟操作可以在处理流量的同时，在几毫秒内消除绝大多数恶意软件。未来的发展趋势就是让恶意代码完全无法触及最终用户。”

“Light Point Security的浏览器隔离技术将最终用户的网络浏览会话带到一个远程位置，并将页面隔离在一个安全的位置，使用称为像素映射的技术，在用户的浏览器中复制该会话的交互式图像。这可以为最终用户提供针对基于Web的防威胁保护，因为恶意代码无法离开隔离的浏览器。”

这种浏览器隔离的功能给网络保护带来的好处也引起了其他网络安全厂商的关注。就在上个月，Cloudflare透露已经收购了浏览器隔离初创公司S2 Systems，该公司利用其技术构建了类似于赛门铁克的新Web网关服务。

据悉，McAfee和Cloudflare均未透露收购交易的财务条款信息。