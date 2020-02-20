换个方式参加巴展！华为将在2月24-27日全球直播行业数字化转型大会

受疫情影响，2020年巴塞罗那世界移动通信大会已经取消。但华为与您在智能世界的约会不会取消，华为企业业务将在2月24日至27日通过线上直播的方式面向全球举行“线上巴展”暨“行业数字化转型大会2020”。

受疫情影响，2020年巴塞罗那世界移动通信大会已经取消。但华为与您在智能世界的约会不会取消，华为企业业务将在2月24日至27日通过线上直播的方式面向全球举行“线上巴展”暨“行业数字化转型大会2020”。本次直播将有6场活动，连线深圳、英国、瑞士等多地，提供英文直播、中文同声传译，并在全球多个主流社交媒体渠道同步直播。

华为将通过全球线上直播的方式，举行“行业数字化转型大会2020——直播”

主题演讲1：行业数字化转型峰会，讲述智能世界的故事（北京时间2月24日下午17:00至18:35）

全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴。华为助力全球各行业客户数字化转型，积累了丰富的经验。

华为第二届行业数字化转型峰会，邀请到了来自政府、交通、金融等行业的数字化转型先锋，包括东盟经济共同体、深圳机场等，将在线上发表主题演讲，共同探索智能世界。

主题演讲2：华为企业BG发布明星产品和旗舰解决方案（北京时间2月25日下午17:00至18:35）

企业进行数字化转型，需要创新的ICT技术，实现商业成功、构筑智能未来。伴随Wi-Fi 6、5G、AI技术的成熟，企业园区从应用、网络到覆盖方式都在发生重大革新；新一代数据中心依托AI技术，变得更快、更稳、更简单，更绿色节能。

华为将会发布全新的智能园区解决方案HiCampus和智简数据中心解决方案HiDC，以及企业市场的四大明星产品，包括Wi-Fi 6、全闪存、全光网络、锂电池。

技术论坛1：Rethink IP论坛（北京时间2月25日21:30至23：30）

Wi-Fi 6有什么最新消息？Wi-Fi 6如何改变企业和园区？IEEE，802.11ax标准工作组主席，Osama AboulMag、Forrester首席分析师Andre Kindness等将分享Wi-Fi 6标准进程与展望，以及在园区、行业等场景的应用案例。

技术论坛2：存储技术论坛（北京时间2月26日17:00至19：00）

5G时代数据量激增，如何通过AI驱动的智能存储等数据基础设施构建数字化转型底座，最大化每比特数据价值？来自EANTC AG与华为的技术专家将分享5G时代的华为存储解决方案，给予华为存储实现IT基础设施创新，挖掘数据价值。

技术论坛3：企业服务论坛（北京时间2月27日17:00至18:00）

数字化转型趋势下，如何高效快速的建设和运维全球领先的数据中心？如何培养符合产业需求的新型数字化人才？华为企业服务2020年全新发布智能数据中心服务解决方案及华为ICT学院 2.0 计划

技术论坛4：多租户数据中心（MTDC）论坛（北京时间2月27日21:00至22:40）

智能云数据中心的发展方向是什么？怎样建设高ROI的多租户数据中心？华为与合作伙伴的技术专家，将分享互联网行业生态与趋势，以及智能数据中心的创新方法，并将发布DC908 800G、FusionDC 2.0、FusionPower 100kVA功率模块等全新产品。

直播可登录直播官方网站，也可在各社交媒体搜索“华为企业业务”关注直播最新动态，请参阅

https://e.huawei.com/topic/mwc2020/cn/?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ205001G&source=ebg_banner&ic_content=mwc2020_en

*本日程可能会有调整，请以官方网站最新公布为准。