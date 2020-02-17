抗疫行动 | 锐捷捐助火神山、雷神山的500台设备已全部就位！

新冠肺炎爆发，武汉火神山、雷神山医院筹建消息一经发出，锐捷网络迅速响应。1月30日，锐捷通过武汉市慈善总会向两家医院合计捐赠500台网络设备。经过紧急调拨，设备已分两批全部抵达医院服役，用于病房内终端设备的连接，保障医院诊疗业务高效运转。

新冠肺炎爆发，武汉火神山、雷神山医院筹建消息一经发出，锐捷网络迅速响应。1月30日，锐捷通过武汉市慈善总会向两家医院合计捐赠500台网络设备。经过紧急调拨，设备已分两批全部抵达医院服役，用于病房内终端设备的连接，保障医院诊疗业务高效运转。

捐赠火神山医院：200台设备成功服役第一线

时间就是生命！在确认捐赠时，武汉已经全面封闭，仓库所在园区限制通行。为第一时间将设备送到，锐捷紧急联系合作伙伴，与武汉重心力信科技有限公司一起，紧急调拨200台设备随时待命。工作人员克服交通管制、物流限行、防护物资短缺等重重困难，抢在2月3日下午火神山医院收治病人前，将设备运抵医院。截至目前，200台设备均已投入使用，为抗疫提供信息化支持。

锐捷捐赠的网络设备2月3日运抵火神山医院

捐赠雷神山医院：300台设备已在路上

与此同时，在锐捷福州仓库，锐捷员工通过特批申请复工待命，24小时积极快速响应疫区的紧急发货需求。经过反复协调，为雷神山医院捐赠的300台设备已于2月8日凌晨抵达武汉。

锐捷捐赠雷神山医院的部分设备

将在抗击疫情的战斗中发挥至关重要的作用火神山、雷神山医院，展现着中国速度，也寄托着人民的期待，锐捷也将持续行动，为打赢疫情防控阻击战全力以赴。

抗击疫情，锐捷在行动

自疫情爆发以来，锐捷网络迅速响应，多方面助力疫情防控工作。

1．爱心捐赠

1月25日，锐捷网络通过锐捷公益基金会向武汉慈善总会捐助10万元人民币。2月6日，锐捷公益基金向武汉第七医院定向捐赠了50万元，用于医护人员防疫补助发放。基金会正在协调采购大量医用防护物资定向捐赠给武汉医疗单位，待物资抵达后同步捐赠详情。

此外，锐捷还为一些疫情定点医院捐赠了一批网络、云桌面等信息化设备。

2.锐捷服务迅速响应、随时待命

1月25日，锐捷迅速推出三项应急保障措施。截至目前，已为120余家医疗单位提供现场、远程服务支持。在黄冈“小汤山”、在河南“小汤山”，在长沙“小汤山”，在北京小汤山、在鄂州、在苏州、在温州……在疫情的一线，锐捷服务工程师们一路逆行，为抗疫贡献“锐捷力量”。

3．方案升级，助力客户高效抗疫

锐捷研发团队迅速升级方案，用信息化助力客户高效抗疫。

在医疗，锐捷发布的发热门诊云办公方案，具备极速部署、远程运维等特点，可帮助医院快速搭建诊疗业务，同时减轻医院运维压力，保护人员安全。目前，这个方案已在黄冈“小汤山”等多家医院应用。

在教育，锐捷智慧校园平台方案新增疫情信息管理系统，具有疫情审批、疫情上报、健康打卡等功能，免费开放给锐捷智慧校园新老用户。目前已在大连理工、长沙师范、浙江理工、温州大学等115所高校部署。

抗击疫情，锐捷在行动！

疫情期间，如果您有任何信息化需求，请联系锐捷网络。

锐捷随时待命！