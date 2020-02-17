“远程不停工，安全不放松” 亚信安全绿色VPN打开“无毒”通道

受疫情影响，企业普遍开启了远程办公模式，纷纷开放面向员工的VPN服务，用于访问企业及公司内网办公系统（如OA、CRM、ERP），以更高效的实现“不停工”的诉求。

受疫情影响，企业普遍开启了远程办公模式，纷纷开放面向员工的VPN服务，用于访问企业及公司内网办公系统（如OA、CRM、ERP），以更高效的实现“不停工”的诉求。此举虽然方便了远程办公，但是也潜藏着不小的安全隐患，试想一旦网络犯罪分子利用VPN的漏洞，就可以通过外网终端病毒感染直接潜入企业内网，后果不堪设想。为此，亚信安全提供了具备VPN病毒与威胁过滤能力的AIS Edge，帮助企业有效降低VPN安全风险，实现更安全的远程办公。

VPN容易成为网络安全威胁侵入的突破口

VPN是虚拟专用网络的简称，VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换，实现安全的远程访问，因此被普遍用于需要跨网络进行数据访问的场景。对于企业来说，VPN犹如一把双刃剑，很容易成为网络犯罪分子入侵内网以及内部系统的“敲门砖”。

基于 VPN 的远程办公模式主要存在着两大安全风险：

风险1：如果员工终端PC没有安装安全防护软件，存在着病毒、木马等安全威胁，在访问企业内网的时候，很容易通过VPN把这些安全威胁传入内网，继而导致其它主机乃至数据中心被感染；

风险2：企业无法针对家庭环境的PC终端下发统一的安全策略，黑客可以利用这些漏洞把家庭PC当成“跳板”，再通过VPN入侵企业内部盗取数据。

根据多年的安全经验，亚信安全看到绝大多数的企业网络安全边界并不包含员工的‘家庭主机’，虽然可以提醒员工对终端进行安全防护设置，但却无法保证员工一定会遵守这些规范，即使一名员工没遵守安全规范导致主机被单点突破，都有可能蔓延到整个企业内网，带来难以预计的严重后果。因此，企业还需要在网关层面实现相应的安全设计。

亚信安全绿色VPN 为远程办公加上“安全闸”

为帮助企业用户更好地提升远程办公的安全性，亚信安全提供了基于亚信安全高级威胁网络防护系统（AIS Edge）的绿色VPN解决方案。AIS Edge 是一款专注于病毒威胁的防护设备，使用业界领先的深度数据包检测技术，结合高性能流扫描引擎，能够对VPN传输的内容进行病毒过滤，为企业的VPN安全保驾护航。具体来说，AIS Edge 具备以下优势：

．在VPN网络中形成病毒过滤

AIS Edge可以用于文件共享与文件服务器病毒过滤、Web病毒与威胁防护、系统&应用安全漏洞防护等场景，帮助企业更好地提升网络管道的安全，这是有别与传统VPN技术的最大优势。

．覆盖主流VPN的威胁防护能力

AIS Edge支持SSL 、Ipsec、PPTP 多种VPN技术，可以为绝大多数VPN服务提供威胁防护能力。此外，AIS Edge还支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB等超过100种协议的识别和分析，进而实现病毒扫描以及漏洞防护功能。

．化解网关安全扫描的性能瓶颈

AIS Edge采用基于深度包检测的高性能流扫描引擎，一次性扫描即可实现全方位分析，解决了传统网关内容扫描所造成的性能瓶颈问题，可显著提升用户体验。

．与亚信安全产品实现联动防护

AIS Edge可以无缝对接亚信安全高级威胁检测产品，利用现有资产形成APT治理闭环。此外，AIS Edge还能与亚信安全的终端安全产品、网络检测产品、亚信安全威胁感知运维中心等进行精密联动，提高安全运维效率，降低人力成本。

助力企业全面提升远程办公安全能力

亚信安全拥有业界专业的病毒防护经验，在疫情期间围绕VPN安全访问紧急需求，提供了专业的应急服务支持团队，可以快速响应企业用户需求，提供高效、可靠的 AIS Edge 部署与售后服务，全力保障企业信息系统安全性与稳定性。

此外，亚信安全还依托专业的信息安全技术与产品，为用户提供远程办公的统一资源访问和数据保护平台，通过虚拟化桌面、云手机(VMI)、统一认证、单点登录、安全审计和敏感数据发现、数据防泄漏、水印等技术手段，全面提升企业的远程办公安全能力。