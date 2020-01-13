IBM研究实验室开源SysFlow以应对云威胁

IBM研究实验室近日宣布发布开源安全工具包SysFlow，用于查找云和容器环境中的漏洞。SysFlow旨在解决网络保护中的常见问题。现代安全监控工具可以高精确度地捕获系统活动，跟踪到单个事件例如文件更改操作等。

至顶网网络与安全频道 01月13日 编译：IBM研究实验室近日宣布发布开源安全工具包SysFlow，用于查找云和容器环境中的漏洞。SysFlow旨在解决网络保护中的常见问题。现代安全监控工具可以高精确度地捕获系统活动，跟踪到单个事件例如文件更改操作等。

这很有用但也会产生大量“噪音”，更难以发现威胁。IBM研究人员Frederico Araujo和Teryl Taylor称在这种情况下寻找漏洞无异于“大海捞针”。

SysFlow减少了安全团队必须筛选的信息量。该工具包可以从给定的系统中收集操作数据，并将这些数据压缩到一个模型中，该模型可以显示系统的高级别行为而不是单个事件（例如HTTP请求），而且还可以呈现这种本地化事件，但是SysFlow会将其与相关行为模式进行关联，而不是为了详细分析提供必要的上下文。

Araujo和Taylor在一篇博客文章中举例了一种示漏洞场景，结果证明该工具包是非常方便的。他们假设黑客发现了企业网络中存在漏洞的Node.js服务器，将恶意脚本下载到该服务器上，然后入侵了敏感的客户数据库。

两位研究人员解释说：“先进的监视工具只能捕获断开连接的事件流，但SysFlow可以连接系统上每个攻击步骤的实体。例如，突出显示的SysFlow跟踪情况可以精确地映射攻击杀死链的每一步：劫持node.js进程，然后与端口2345上的远程恶意软件服务器进行对话，以下载并执行恶意脚本。”

SysFlow不仅可以帮助安全团队发现威胁，而且在这个过程中还能节省硬件资源。据IBM称，与传统工具相比，该工具包降低安全数据收集率是“数量级”的。

SysFlow具有内置的规则引擎，可自定义自动发现可疑事件。除了漏洞之外，该工具包还可以发现违反法规的情况，例如将财务记录保存在不恰当的地方。当需要进行更高粒度的检测时，安全团队可以将他们的自定义威胁识别算法编程到SysFlow中。

IBM认为，该平台可与其他开源工具一起使用。“SysFlow的开放序列化格式和库，支持与开放源代码框架（例如Spark、scikit-learn）和自定义分析微服务的集成，”Araujo和Taylor在博客中这样写道。

SysFlow能够将原始系统数据转换为高级别查看恶意行为情况，这个功能是其他解决方案也能提供的。目前有几家安全保护厂商（包括最近刚刚获得融资的初创公司Cyber​​eason）都提供了商业化的调查工具，可以追踪攻击者攻击企业网络的路径。但是，IBM以开源的形式免费提供SysFlow，这一点将让SysFlow在安全工具生态系统中占据特殊的位置。