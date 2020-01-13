ThoughtWorks携手华为，始于能力互补，共筑生态黑土地

ThoughtWorks与华为的合作早在2006年就已经开始了，双方合作已达13年之久。合作领域也从传统运营商、企业网、消费者领域，逐渐拓展到了Cloud&AI以及车联网等新领域，同时ThoughtWorks正在积极参与到华为的创新及安全可信的项目当中。

说起ThoughtWorks可能很多人并不陌生，其是一家全球软件设计与定制领袖企业，ThoughtWorks在十四个国家（澳大利亚、巴西、中国、智利、厄瓜多尔、德国、印度、意大利、新加坡、西班牙、南非、土耳其、英国和美国）成立分公司，聘用6000名行业精英，通过全球资源共享和人才交流服务全球高端客户。而ThoughtWorks的业务模式主要通过咨询帮助改善企业的IT组织，改进软件开发方法，以软件带动企业的业务发展。

其实，ThoughtWorks自成立之日起就一直通过各种方式向各行业客户提供多方面的建议。无论是帮助客户提高工作效率，为IT项目组引进测试，还是设计新的IT架构或策略，ThoughtWorks一直基于其在软件交付方面的专长为客户提供合理建议。

而ThoughtWorks与华为的合作早在2006年就已经开始了，双方合作已达13年之久。合作领域也从传统运营商、企业网、消费者领域，逐渐拓展到了Cloud&AI以及车联网等新领域，同时ThoughtWorks正在积极参与到华为的创新及安全可信的项目当中。



CSSP赋能云快速迁移

作为第一批通过华为CSSP认证体系的合作伙伴，ThoughtWorks中国区生态合作总监李铸指出，在面对某金融客户时，客户需要将传统业务在短时间内完成相关的上云工作以应对业务的快速变化，在整个项目执行的过程中ThoughtWorks与华为合作，将ThoughtWorks自身的咨询经验与华为的服务产品进行了高度结合，从而对客户业务实现更好洞察，进一步完善解决方案，双方在经过18个月的努力之后成功向客户交付了项目。

ThoughtWorks中国区生态合作总监 李铸

众所周知，能够在短短18个月内，将传统复杂的金融业务系统搬到云上绝非易事，李铸认为，“这完全要得益于ThoughtWorks自身在数字化转型方面的经验与华为的产品和服务相结合，从而很好洞察了客户业务，完善了解决方案，在整个过程中孵化出了云迁移方案，其中应用到了像微服务、架构设计以及敏捷设计等业界领先的理论方法。”



合作共赢提供品质服务

华为CSSP认证，聚焦云、大数据服务能力，包括认证级、优选级和领先级认证体系，是基于服务能力互补的联合服务解决方案。华为与伙伴将在帮助客户建云、上云和用云上，开展联合服务解决方案。

面向中国市场，ThoughtWorks已经成立了北京、西安、成都、武汉、上海、深圳和香港七个分公司，为各行业企业、政府部门和非营利组织提供全球品质的专业服务。作为敏捷浪潮的领导者，ThoughtWorks通过帮助企业开展IT组织优化和转型，大大提升了客户组织的效率与创造力。

李铸认为，“在当今这个多变的时代，能力互补是合作共赢的一个重要基础，ThoughtWorks作为敏捷交付先驱，通过持续交付、持续集成等最佳实践，并重新定义了微服务架构，总结出了一套适合现代企业业务多变的数字化转型经验。在与华为的合作过程中，结合华为的平台优势，及端到端解决方案等优势，使得ThoughtWorks能够成功地赋能到各个行业的相关企业，为各行各业提供品质服务。”

另外，ThoughtWorks通过与华为的不断合作，其客户资源也得到了极大拓展，李铸表示，“以往所有企业在跨行业拓展业务时难度都会很大，但在与华为的合作过程中，ThoughtWorks很容易参与到了数字化政府及金融类项目当中，可以说双方在合作过程中非常高效，从以前几人的项目小组直到今天50多人的项目团队，ThoughtWorks完全实现了与华为的共同成长。”



双方能力强耦和 共筑生态黑土地

首先，在与基于华为鲲鹏所搭建的计算体系的结合方面，李铸认为，“由于华为鲲鹏能够为最终客户提供标准化的产品及计算能力，因此ThoughtWorks基于华为鲲鹏，利用自身工程实践能力以及业务分析能力为客户提供了端到端的解决方案，从而实现了平台与能力的强耦合。”

其次，李铸表示，与华为企业服务的合作中，让ThoughtWorks更多的先进理论和技术得以普惠到各行各业，特别是在云使能领域中，为我们在对政府及金融行业的云迁移工作中提供了极大助力。”

最后，李铸强调，“基于华为鲲鹏生态最终面向全生态、全行业、全场景所打造的产业体系，ThoughtWorks将全面拥抱鲲鹏生态，在IOT、高性能计算、大数据等领域展开合作。相信在未来两至三年中，ThoughtWorks将携手华为，持续为生态的黑土地提供更多‘养分’，持续为更多客户带来高品质服务体验，助力客户商业成功。”

华为携手伙伴助力各行业客户实现数字化、智能化的故事还在继续，对#Σco领导力#的诠释也将更加精彩！想要了解更多？敬请关注“华为中国生态大会2020”，明年2月13日-14日，深圳见！



活动预告

2020年，华为中国生态大会进入第十年。伫立十年关口，本次大会将为您呈现全新的生态篇章。因聚而生 举势而为 ——华为中国生态大会2020，“华为搭台、伙伴唱戏”的 “众筹办会”模式闪亮登场，诚挚邀请您共同参与，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。