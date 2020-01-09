调查发现：国内混合云业务飙升，传统数据中心业务骤减

《2019年Nutanix企业云指数》报告发现，17%的中国受访企业表示已经部署混合云，而全球平均水平为13%，亚太地区平均水平为11%。报告还发现，传统数据中心预计在未来3-5年内的渗透率骤减近四分之三，从55%降至仅13%。

财报数据



根据BlackBerry 2020财年第三季度财报显示，公司非GAAP总收入达2.8亿美元，同比增长23%。2020财年第二季度公司GAAP总收入达2.67亿美元，同比增长18%。非GAAP软件和服务总收入达2.75亿美元，同比增长26%。 GAAP软件和服务总收入达2.62亿美元，同比增长21%。第三季度非GAAP软件和服务的经常性收入占90%以上（不包括知识产权许可和专业服务）。非GAAP和GAAP毛利率分别为77%和74%。



产业数据



《2019年Nutanix企业云指数》报告发现，17%的中国受访企业表示已经部署混合云，而全球平均水平为13%，亚太地区平均水平为11%。报告还发现，传统数据中心预计在未来3-5年内的渗透率骤减近四分之三，从55%降至仅13%。