伟仕佳杰携手华为，打造融合、共赢的立体化生态

当前，企业之间的合作早已不再是以往那种简单的上下游关系，而更多体现出一种相互融合，共生共赢的合作状态。作为与苹果、惠普、戴尔、华为、微软、联想、英特尔、甲骨文等300多家主流厂商均建立有合作关系的伟仕佳杰而言，其对企业间合作所发生的变化感触颇深。

伟仕佳杰中国区副总裁 钱若尘

伟仕佳杰中国区副总裁钱若尘表示，“这种改变非常明显，比如我们与华为的合作，一开始叫渠道伙伴，后来升级叫合作伙伴，到现在叫生态伙伴。这种名称上的改变其实就反应了合作中的一种变化，从一开始的单点合作到了今天的协同合作。”



钱若尘指出，“伟仕佳杰目前主要聚焦于几方面的工作，第一是行业对齐；第二是对内部人员进行行业赋能，针对行业的理解、行业场景以及解决方案做重点建设；第三是对生态的管理进行梳理，将渠道地图、生态伙伴做进一步聚焦，尤其是在行业的纵深与合作方面，以及提高合作诚信度、合作金额、体量等都做出了梳理；第四是在内部销售管理，以及业务管理方面进行了自动化的系统升级，并对日常的业务管理进行了一些信息化改造，同时也会借助大数据分析帮助企业做出决策。”



风雨同舟、携手突破



如果要用词语来形容伟仕佳杰与华为的合作关系，那么风雨同舟、携手突破是最贴切的。今年，外部市场的变化给整个行业带来了新的挑战。对此，钱若尘认为，“通过华为与合作伙伴之间的共同努力，大家完全有信心、有能力应对新挑战大家也因此变得空前团结，包括客户、合作伙伴、厂商，再到总代共同采取一系列的应对方法，最终没有给我们带来什么影响，伟仕佳杰的今年的营业额保持在了30%以上的增长，而从这次事件中让也我们充分意识到‘风雨同舟’才能抵御更大的风浪。”



相辅相成、密不可分



其实，伟仕佳杰与华为已经建立了10年的合作关系，单从这一点来看，双方合作的基础十分牢固，曾经连续两年荣膺华为“全球优秀总经销商”大奖，也让伟仕佳杰从众多伙伴中脱颖而出，而建立这种牢固关系的基础就在于双方对行业的理解以及生态的理念都非常一致。



钱若尘表示，“作为总经销商而言，需要不断贴近行业的发展趋势，加深对行业能力的积累，其中在产品技术和服务的角度我们与华为保持了高度一致，比如围绕安防、安可这两大领域，我们会围绕以华为的技术和产品为底座，不断丰富自身产品及服务，从而帮助我们的合作伙伴增加市场竞争力，通过交易频次、交易维度的不断增长，提高与合作伙伴之间的黏性，共同成就客户。”



另外，伟仕佳杰华为企业业务本部总经理郑杰解释到，“华为从力度和速度两个维度都在不断推动总经销商的进步，将总经销商由原先单点的资金物流平台，慢慢转变成了提供技术支持、售前售后能力、品牌拓展能力的解决方案服务平台。”

伟仕佳杰华为企业业务本部总经理 郑杰

同时华为很早就提出了构建生态“黑土地”的概念，其目的就是要将生态打造成一种共生共赢的状态。在这点上，伟仕佳杰与华为的看法也非常一致。郑杰表示，“从总经销角度来看我们与华为的合作越来越多，而这种合作已经上升到了一种相辅相成的状态，其中就包括双方合作伙伴资源的共享，可以说双方已经越来越紧密的缠绕在了一起，彼此谁也离不开谁，这也是我们与华为近10年合作中最显著的变化。”

打造“立体化”生态体系



今天，很多人都在说同呼吸共命运这样一种合作状态，在钱若尘看来，伟仕佳杰未来与华为之间的合作不仅会体现在业务层面，同时也包括融资层面，比如帮助合作伙伴能够通过融资将自身业务规模做大做强；站在华为角度来看，这种融资也可以理解为在研发方面的压强式投入。

另外，伟仕佳杰与华为各自在全球的业务也能够对双方业务拓展带来双向的驱动效应。据悉，伟仕佳杰服务网络密布中国、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、缅甸、老挝、柬埔寨9个国家，透过48,000家渠道伙伴，服务18亿人群。钱若尘表示，“通过与华为的合作，未来在全球业务方面可以更快速地进行拓展。”



钱若尘非常诚恳的讲到，“作为经销商而言，要想成为一家真正能够独立支撑业务的合作伙伴，不能只围着一两家厂商转，一定要将视野放宽，这样才能从一个单点的生态价值向立体生态价值进行转变。”



同样，郑杰也认为，“未来的生态将越来越错综复杂，互相交融。同时未来生态中合作伙伴的含义将会变得更加模糊，不再局限于集成商、分销商、代理商这样明确的划分，合作伙伴的角色将变得更为丰富，更为立体，相互关系也将变得更加微妙，即协同合作，互相融合、互相促进，打造指数级的繁荣生态，共享生态成果，共赢未来！”