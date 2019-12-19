从边缘到云端的网络新体验 Aruba CX下一代交换平台重磅发布

2019年12月18日，Hewlett Packard Enterprise 公司（纽约证券交易所代码：HPE）旗下公司 Aruba 在中国宣布，公司正在通过引入新一代交换产品和软件的创新来改变网络规则，旨在满足当今现代企业园区、分支机构和数据中心的独特需求。

2019年12月18日，Hewlett Packard Enterprise 公司（纽约证券交易所代码：HPE）旗下公司 Aruba 在中国宣布，公司正在通过引入新一代交换产品和软件的创新来改变网络规则，旨在满足当今现代企业园区、分支机构和数据中心的独特需求。Aruba CX 下一代交换平台增添了 Aruba CX 6300 系列固定配置和 CX 6400 系列模块化接入、聚合和核心交换机，同时提供 AOS-CX操作系统的最新改进功能。这为网络运维和管理人员提供了简单、端到端的交换平台，进而可显著改善当前和未来的业务成果。

Aruba中国区总裁 谢建国

从边缘到云端架构的核心，企业网络新趋势

“基于人工智能的自动化一定会是现代从边缘到云端架构的核心。为了真正发挥作用，它需要智能基础架构作为基础，”Aruba创始人兼总裁 Keerti Melkote 说。“我们认为 AI 是分析数据、提供有效洞察和实现大规模自动化的关键。它可以帮助网络运营商快速排除故障、修复缺陷并主动解决IT部门面临的最紧迫问题。未来，我们的愿景是能够提供真正的具有业务敏捷性和全新数字体验的云原生架构，而今天推出的产品是朝这个方向迈出的重要一步。”

从边缘到云端，网络正变得越来越灵活且富有弹性。移动、云和物联网相融合。另一方面，企业不能只依靠提高网络性能和增加带宽来保持竞争力，而是需要能够通过构建闭环自动化进行自我验证和自我调整的先进网络，以智能地支持关键任务应用程序，规避新出现的安全攻击载体，并具有所必需的敏捷性。Aruba认为，到目前为止，网络运维和管理人员仍不得不面对缺乏灵活性且分散的架构，尤其是在管理分支机构、企业园区和数据中心时更是如此。这些架构需要人工跨多个操作系统进行处理，导致操作模型碎片化，网络无法实现现代化功能，大量非结构化数据无法处理。

推进有线无线一体化，Aruba获多家权威机构领导者评级

Aruba除了在无线领域屡获殊荣，在有线网络领域以及有线与无线融合领域的成就也得到了广泛的认可。在2019年，Aruba连续第十四年被Gartner魔力象限置于领导者象限，并在Critical Capabilities的6个领先案例中占据5席，Forrester New Wave将Aruba作为唯一被放置在领导者象限的供应商，而IDC MarketScape全球企业级无线局域网供应商评估中也将Aruba评为 “领导者 “。Aruba将其在无线的成功经验复制到有线领域，为智能边缘时代企业传统IT所面临的挑战以及IT运维人员所面临的困境提供有效智能的解决方案。

现代企业需要在通用平台上运行的从边缘到云端的网络，从自动化和提高运营效率中获益，从而让网络运营商能够专注于关键业务活动。Aruba具有前瞻性的解决方案应运而生——Aruba CX 下一代交换平台。

Aruba全球首席营销官Chris Kozup 表示，交换机仍然是现代网络的基础，但是它们的作用已经不仅仅是提供高性能的有线连接。现在，交换机必须与提供高性能的 Wi-Fi聚合，并充当从监控摄像机到医疗设备等一切物联网设备的保障，提供不间断的全天候网络可用性。故Aruba此次针对如今企业传统IT的痛点问题，推出了一剂强力解药——Aruba CX交换平台。Aruba CX交换平台帮助企业实现更高的操作效率和弹性，为高性能网络提供基础，支持当今不断增长的物联网、移动和云需求。

Aruba全球首席营销官Chris Kozup

统一操作系统、统一ASIC架构、统一运营模式

Aruba CX下一代交换平台基于云原生，具有模块化（抽象化了独立的服务包，如容器或无服务器（Serverless）功能）、可编程性（通过声明的API和策略来实现供应和管理功能）、灵活性（资源可以通过协调器以自动化和策略驱动的方式动态扩展和缩小）以及回弹性（服务是互相独立且具有容错性的松散耦合单元）的特点，可有效帮助企业克服当今以及未来的网络所会面临的手动流程所带来的阻碍和发展创新能力的限制，实现更高程度的自动化、智能化。

此次发布的Aruba CX下一代交换平台组合产品包括：采用Aruba 第 7代 ASIC 体系结构的Aruba CX 6300 和 CX 6400 系列交换机及Aruba AOS-CX10.4最新交换机操作系统、一键式部署的 Aruba CX自动化安装配置移动APP以及Aruba NetEdit 2. 0自动化网络运维平台。

Aruba CX 6300 和 CX 6400 系列交换机采用 Aruba 第 7代 ASIC 体系结构：Aruba CX 6300 系列是可堆叠的交换机系列，可通过10个成员组成的虚拟交换框架 (VSF) 实现灵活扩容，并提供内置的 10/25/50 GB 上行链路，以满足当今和未来的带宽需求。Aruba CX 6400 系列模块化交换机提供 5 插槽机箱和 10 插槽机箱，并具有可从千兆POE接入扩展到100G核心的无阻塞结构，使客户能够在包括混合用例的整个企业的一套平台上实现标准化。

Aruba CX 6300 和 CX 6400 系列交换机

Aruba AOS-CX10.4最新交换机操作系统：适用于边缘接入到数据中心的单一操作系统，可对关键且复杂的网络任务进行简化及自动化处理，且无需软件授权许可或订购，可有效解决边缘时代下的企业IT的痛点问题，是企业网络的高性价比一站式解决方案。结合NAE，Aruba 动态隔离可对流量的身份类别进行识别并为其分配不同的安全策略。AOS-CX10.4可实现无论使用何种应用程序或服务，均可保证任何用户或设备的交换机或无线网络流量具有独立性和安全性，降低已知和未知物联网设备及其流量带来的风险。另外AOS-CX10.4还包括虚拟交换扩展 (VSX) 实时升级，保证在维护周期内无需停机即可实现系统更新升级。

集成Aruba网络分析引擎(NAE)的 Aruba NetEdit 2.0：与 NAE 的紧密集成意味着在 NetEdit 可以利用网络中每个交换机的网络分析引擎分布式分析功能，实现网络运行状况的集中可视化。通过对来自全网的监控和故障排除数据进行快速可视化、分析和操作，可极大地简化和加速运维工作。同时Aruba NetEdit 引入了自动化功能，简化了常见任务，轻松协调推出端到端的服务，可安全、快速地在全网范围内对问题进行自动化快速更改，以及验证更新后的一致性消除查错。

Aruba CX自动化安装配置移动APP：用户轻点屏幕即可将 Aruba CX 交换机连接到网络并创建虚拟堆叠，方便运营人员从移动设备配置、查看和管理配置。而通过使用内置模板可极大地帮助运营人员节省时间并减少错误。