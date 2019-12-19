华为与中国银联战略合作，为新能源汽车打造基于PLC-IoT的无感支付新体验 

今日，华为与中国银联股份有限公司在2019年PLC-IoT产业发展论坛暨华为PLC-IoT生态联盟成立大会上，签署了“边缘计算及PLC支付场景联合创新项目”合作协议，共同推动PLC-IoT技术在新能源汽车充电支付场景下的创新与发展。

至顶网网络与安全频道 12月19日 综合消息：今日，华为与中国银联股份有限公司（以下简称中国银联）在2019年PLC-IoT产业发展论坛暨华为PLC-IoT生态联盟成立大会上，签署了“边缘计算及PLC支付场景联合创新项目”合作协议，共同推动PLC-IoT技术在新能源汽车充电支付场景下的创新与发展，为客户提供“即插即充、无感支付”的新体验。华为数据通信产品线副总裁王晨曦、中国银联电子支付研究院副院长何朔代表双方签署合作协议。

华为与中国银联进行“边缘计算及PLC支付场景联合创新项目”签约仪式

随着新能源汽车的迅速发展，由车联网、桩联网和智能电网融合打造的新能源生态圈已成趋势，汽车充电市场潜力巨大。但传统的汽车充电支付面临以下问题：需要铺设专门的通信线路，成本高、限制多；用户支付操作繁琐、体验差；订单难以监管，有一定安全风险。中国银联携手华为，深入分析、研究新能源汽车充电支付现状，围绕客户关切的需求进行联合创新，以华为PLC-IoT技术为依托，为新能源汽车打造智能、便捷、安全的无感支付创新方案。

在该联合创新方案中，中国银联携手华为，创造性地将PLC-IoT和边缘计算技术融入到新能源汽车充电的无感支付流程中，开发出首款支持无感支付的边缘计算网关。充电现场无需单独布设通信网线，当用户取下充电枪充电时，充电桩即可通过基于电力线提供的IP化PLC通道，实时将车辆和用户信息发送给边缘计算网关；充电结束返还充电枪时，边缘计算网关通过内置的支付控件快速读取充电客户结算信息，由内置的中国银联安全芯片加密后，将相关信息发送到中国银联物联网支付平台，随后生成订单并完成交易，从而为客户提供金融级安全保障的汽车充电无感支付新体验，打造智能、安全、便捷的充电支付解决方案。双方将积极构建智慧出行生态圈，通过边缘计算和PLC-IoT技术对支付领域进行持续创新，为新能源用户提供更加便捷安全的支付方式，进一步促进全民低碳出行。

华为数据通信产品线副总裁王晨曦表示：“中国银联一直以来践行绿色发展理念，通过创新支付方式积极推动低碳出行。华为很高兴能与中国银联在这方面进行深入合作，从客户体验出发，打造基于PLC-IoT的无感支付新体验，为客户提供多元化、便捷安全的支付服务，促进产业向数字化、智慧化发展。“

华为与中国银联优势互补，共同探索基于边缘计算及PLC－IoT技术的支付创新，此次签约是华为与中国银联联合建设和运营“金融网络科技实验室”以来，双方的又一次深度合作。凭借中国银联在支付领域优质的服务经验积累和华为领先的PLC-IoT技术，双方共同打造的基于PLC-IoT的新能源汽车充电无感支付方案，是一次服务理念创新，将为广大客户提供更智能、更便捷、更安全的绿色出行服务。