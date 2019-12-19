超级工程创新与实践 新华三助力工程建筑行业数字化转型

当崭新的北京大兴国际机场航站楼如一只金色凤凰，在祖国的版图上振翅高飞；港珠澳大桥跨越伶仃洋，东接香港，西接广东珠海和澳门，首次将粤港澳三地贯通之时，这些重大工程给我们带来了无与伦比的自豪与震撼，但其背后所蕴藏的工程与信息技术却鲜为人知。

至顶网网络与安全频道 12月19日 北京报道：当崭新的北京大兴国际机场航站楼如一只金色凤凰，在祖国的版图上振翅高飞；港珠澳大桥跨越伶仃洋，东接香港，西接广东珠海和澳门，首次将粤港澳三地贯通之时，这些重大工程给我们带来了无与伦比的自豪与震撼，但其背后所蕴藏的工程与信息技术却鲜为人知。

无论是北京大兴国际机场、港珠澳大桥这样的重大工程，还是国家大剧院、国家博物馆、鸟巢、水立方等国家级大型场馆，亦或是上海迪士尼乐园、 澳门渔人码头、广东长隆、成都宽窄巷子这些耳熟能详的娱乐圣地，再或是中建、中铁、中铁建等顶尖企业的现代化建筑项目，当中都离不开一个共同的需求，那就是以信息技术为支撑的基础保障。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁 张力

随着新一代信息技术不断突破和广泛应用，工程建筑的设计、建设和运营，已经与数字化密不可分。而面对当前更加复杂的数字化转型趋势，新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力在刚刚结束的“2019新华三工程建筑行业数字化转型高峰论坛”中指出，“随着物联网、云计算、人工智能、BIM等数字技术的兴起和变革，从设计、建造和管理等方面实现更高效、精益、协同的数字化转型，是实现建筑业智能升级的必经之路。”

工程建筑行业作为国家经济发展的重要支柱性产业之一，一贯被新华三集团视为重点发展领域。截至2019年，新华三集团产品与解决方案已经服务于全国80%的国家级重大工程（北京大兴国际机场、港珠澳大桥等），国内TOP10的高层建筑（北京中信大厦、广州周大福金融中心等），2000家以上高中档酒店（北京高端酒店群、海南国际旅游岛酒店群、三亚亚特兰蒂斯等），1000家以上商业综合体（苏州中心、华润万象城、中粮大悦城等），数十次国内国际大型活动赛事场馆等（2014 APEC峰会、2016杭州G20峰会、2017厦门金砖峰会等），为国内外的建筑智能化进程做出了卓越的贡献。

打造数字化地下综合管廊

以北京大兴国际机场为例，在一架架航班从机场跑道上升空的时候，可能没人会想到在新机场地下30米的深处，有着一条长达20多公里结构极为复杂的地下管廊，用于安装燃气、电力、供水、热力等市政公共设施的管线，而新机场的能源、热力、给排水及通信干线等保障设施，均通过地下管廊与北京市与河北省的燃气、电力、供水、热力及通讯网络相连。

为了保障地下管廊设施的高效安全运行，新华三集团为新机场地下综合管廊项目调集公司顶尖技术专家与项目管理专家，设计定制包括云计算、数据中台、SDN网络及物联网在内的完备的解决方案，融合第三方合作生态应用，在20多公里的地下管廊中部署了超过10000个物联网宏基站和物联网微基站，实现全面WLAN覆盖和摄像头数据实时回传的同时，为管廊工作人员提供定位、数据回传及应急通讯等服务，保证了支撑机场日常运作的地下综合管廊工程的安全运行。

新华三集团副总裁、企业事业部总经理 王燕平

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平在现场接受媒体采访时指出，“建筑行业是跨产业融合的综合体，智慧建筑的创新需要多方面的参与和共建，共同推动建筑产业的智能化发展。”

同时，王燕平对记者讲到，“北京大兴国际机场、港珠澳大桥，以及迪斯尼等工程建设中，客户的需求与传统企业有很大不同，首先项目定位和性质都是重大工程，港珠澳大桥是目前世界上跨度最大难度最高的跨海桥梁，其结构以及对信息化的要求非常之高。在北京大兴国际机场应用的智慧管廊也是目前国内最先进的地下综合管廊案例。因此在这些项目当中除了对建筑基础、设计技术要求非常高以外，更对信息化技术提出了前所未有的高要求，而新华三集团能够完全满足和适应客户对信息技术的超高要求，提供最为先进的服务和解决方案。”

据悉，北京大兴国际机场信息业务复杂，系统众多，从九天之上的空管塔台，到九地之下的地下管廊工程，均需要通信、计算与数据存储系统承载信息的收集、传输、存储和处理。而新华三集团提供了最完整的数字化解决方案，为航站楼、货运区、办公配套区、ITC信息管理大楼和航班起降的飞行区提供了安全、可靠、高效、易扩展、易维护的机场网络系统，包括旅客无线接入网和综合业务网等，提升用户无线上网体验，保障日常生产办公业务安全平稳运行。

支撑港珠澳大桥运营及管理

据了解，在网络层面，新华三集团为港珠澳大桥量身定制的SDN智能网络平台，可按需配置网络资源，支持海量数据传输，实现数据低延时，网络维护成本降低50%、网络安全可靠性提升40%，而高性能AP设备则为通关设备高效运转与无线移动高效查验提供了信息通道保障，能够让旅客以最快8秒的速度高效通关；在底层IT基础设施层面，新华三为大桥各业务系统提供世界一流的服务器、存储及备份解决方案，实现业务处理效率提升30%; 在安全层面，为关键业务构建符合国家安全等保三级的安全防护体系，进行全方位保障；在运维层面，新华三的智能运维解决方案有效地简化大桥网络运维复杂度，并大幅降低设备投资与运维成本。

另外，新华三集团还为支撑港珠澳大桥运营和管理的各业务系统提供了高效、智能化的IT基础设施平台，保障了包括智能弱电管理系统、视频监控系统、应急指挥系统、人工岛智能化系统、智能停车场、旅检中心、口岸货检以及海关、边检、警务等业务系统长期稳定的运行。

产品部署必须考虑工程实施问题

在被问及工程建筑行业中实施信息设备部署的难度时，王燕平表示，“所有难点都可以概括为工程问题，新华三集团的无线产品在国内市场占比一直排在第一，无论是面对与大型的工程类Wifi、室外的APG网销、大型室内覆盖、国内大型会场都有新华三Wifi产品的身影。而针对工程建筑场景，不仅是要解决Wifi产品的覆盖等性能，更重要的在于是不是真正了解建筑信息化的实际需求。以往很多设备厂商在为建筑行业做信息化部署时很少考虑楼宇本身的承载力、供电能力等问题，认为这是用户应该考虑的问题。但在新华三看来，工程建筑行业必须要从全流程的角度去规划部署，因此我们会与合作伙伴一起合作，为工程建筑行业用户打造定制化的解决方案，新华三的产品不仅会充分考虑到工程场景应用的需求，更重要的是还会同时兼顾各种各样的工程实施问题。”

另外，王燕平进一步解释称，“比如地下管廊中所遇到的信号传递问题，在这种特殊的场景中，传统技术和手段完全无效，地面信号根本下不去，电话不能打。还包括很多高粉尘环境，如煤矿、矿井下还会出现高湿度环境，对设备的要求非常苛刻，要具备防尘、防爆等诸多要求，再加上每个建设场景的环境都不一样，比如有燃气、有电，各种排水系统等等各种各样的实施环境，因此我们的产品必须能够灵活适应各种的工程实施问题和需求。”

由于没有一款成熟的商业产品，能够完全满足这类工程环境中的种种需求，新华三集团针对特定工程类项目做了全面的调研和大量持续投入，推出了完全定制化的产品和方案，为诸如北京大兴国际机场这类重大工程的数字化建设提供了基础保障。

同时，王燕平还特别强调，“这样的工程实施项目其实也是完全可复制的。因为新华三集团会针对很多普适的需求去做定制开发，例如地下管廊解决方案能够在北京大兴国际机场应用，同样也一定能在其他城市的地下管廊中得到应用，而每一次项目的实施与开发都是对自身设备和技术的进一步完善。”

最后，王燕平表示，“今后，我们会真正深入到工程中去，仔细研究工程信息化和传统数据中心信息化的区别，总结差异化需求，以不断调整解决方案和产品开发。相信通过不断的探索，会逐渐瓦解现有的工程难题。同时新华三集团也会通过不断在建筑行业的深入实践，提供越来越完善的建筑工程类信息化产品及解决方案，携手合作伙伴一同为工程建筑行业的智慧升级贡献力量。”