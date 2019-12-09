“建数字工程 筑未来城市” 新华三工程建筑行业数字化转型高峰论坛在杭举办

12月6日，紫光旗下新华三集团主办的“2019新华三工程建筑行业数字化转型高峰论坛”在杭州举行，来自业界顶尖地产与科技企业的产业专家齐聚一堂，共同探讨数字建筑的技术创新和理念变革。

12月6日，紫光旗下新华三集团主办的“2019新华三工程建筑行业数字化转型高峰论坛”在杭州举行，来自业界顶尖地产与科技企业的产业专家齐聚一堂，共同探讨数字建筑的技术创新和理念变革，同时，更通过新华三杭州基地创新展厅实景展示，深入体验智慧建筑的前沿实践。会议期间，新华三与中建电子、太极智慧城市、浙大中控及同方股份等行业合作伙伴达成战略合作。

智绘城市新格局 建筑行业与数字技术加速融合

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力

作为我国当前经济的重要支柱性产业之一，工程建筑业在国民经济的发展中扮演着至关重要的角色，同时也面临着更加复杂的数字化转型挑战。新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力在致辞中表示，随着物联网、云计算、人工智能、BIM等数字技术的兴起和变革，从设计、建造和管理等方面实现更高效、精益、协同的数字化转型，是实现建筑业智能升级的必经之路。

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平在现场媒体采访中指出，建筑行业是跨产业融合的综合体，智慧建筑的创新需要多方面的参与和共建，共同推动建筑产业的智能化发展。

中国电信浙江分公司亚运办副主任陈效忠

智慧建筑是智慧城市的重要载体。2022年第十九届亚运会将在杭州举办，推进相关建筑设施的智能化转型在亚运会筹备工作中至关重要。中国电信浙江分公司亚运办副主任陈效忠表示，以亚运会为契机，杭州将进一步加快城市基础设施建设、数字城市建设、智能亚运建设，打造成世界一流的智能化运营城市，让亚运会成为中国“智能化”成果展示的重要平台，推动智能亚运、智能城市、智能产业融合发展。

新华三集团企业事业部技术总监杨松涛

新华三集团企业事业部技术总监杨松涛现场分享到，作为数字化解决方案领导者，新华三以SDN融合物联网、云计算、安防监控大脑和运营驾驶舱等新兴技术，为建筑楼宇、产业园区、地下管廊等各类场景打造定制化解决方案。在无界生态能力的基础上，助力包括鸟巢在内的六大国家级场馆、北京大兴国际机场、港珠澳大桥等大国工程的智能升级。



科技引领 护航超级工程铸就行业典范

同方股份智慧建筑与园区公司总经理助理陈喆

在北京大兴国际机场的建设过程中，新航城地下管廊承担起新机场回迁居民电、水、燃气与信号的输入，成为新机场建设的基础工程。同方股份智慧建筑与园区公司总经理助理陈喆在会上分享GIS+BIM技术在城市综合管廊运维管理中的应用。他指出，同方股份采用边缘计算、云计算、大数据分析、城市建筑模型等新一代信息技术手段，以“智慧管廊运维管理平台”的建设，为智慧城市的发展提供有力支撑。

广东兆邦智能科技股份有限公司执行总经理梁万华

在中国南端，全长55千米的港珠澳大桥跨越伶仃洋，东接香港，西接珠海和澳门，成为世界上最长的跨海大桥。广东兆邦智能科技股份有限公司执行总经理梁万华讲述了有“世纪工程”之称的珠港澳大桥背后的数字化故事。作为智能网络设备的供应商，新华三集团为广东兆邦提供智能网络整体解决方案，助力实现高效、便捷的通关体验，为构筑数字化、智能化、信息化大桥奠定坚实的基础。



云上智能新生活 让智慧赋能产业

华润集团润联科技智慧技术部产品总监孟凡锋

华润集团润联科技智慧技术部产品总监孟凡锋现场诠释万物智联时代的建筑行业转型趋势。润联科技以华润云为核心，建设流程型工业互联网平台、大数据平台、人工智能平台和物联网平台四大平台，横跨多行业领域，积极为全社会提供最优质的信息化、数字化、智能化的产品与服务。

美家智能副总经理兼华东区域总经理张超

此外，随着物联网等技术的成熟应用，智慧家居逐渐由概念成为现实，美家智能副总经理兼华东区域总经理张超提到，美的置业打通业主与智慧城市、智慧社区、智慧家居和智慧服务之间云朵全景生态，可以实现全品类互联互通，实现沉浸式远程监控，创建新零售+新社交的智慧共享场景。



撬动数字基础设施市场 步入智慧工程新时代

太极智慧城市运营服务有限公司总经理李存国

来自太极智慧城市运营服务有限公司总经理李存国同参会嘉宾们讨论了数字基础设施建设的心得。他说，基于在上海部署的“物联、数联、智联”三位一体的新型物联专网，太极集团将继续开展数字基础设施业务布局，依托产业链技术服务输出能力+运营服务能力+标准制定，撬动千亿级数字基础设施行业巨大市场。

中国联合工程有限公司第三工程公司总经理助理张俊寒

中国联合工程有限公司第三工程公司总经理助理张俊寒则分享数字时代工程总承包模式实践和体会。他指出，工程总承包模式不仅可以从源头上节省投资，控制投资，还有利于实现设计、采购、施工、试运行等各阶段工作的深度融合，提高工程建设效率。



定制化展区 悦览数字时代智慧建筑新体验



在现场精彩的思维碰撞后，与会嘉宾们实地参观新华三集团杭州基地创新展厅。在上下两层展区展示中，新华三以智慧建筑的实景化呈现和和沉浸式体验装置，展示新华三在智慧管廊、智慧家居、智慧工地以及酒店、商业、建筑、生态合作等细分场景的智慧优势，同时通过珠港澳大桥、国家博物馆等模拟工程展区，以及迪士尼、中建、中铁、中铁建等顶尖企业行业案例，全面展现新华三领先的数字化探索和实践。

在建筑行业加速推进自身智能变革的新时代，新华三集团将肩负起作为数字化转型领导者的历史使命，依托在众多大国工程和各类行业场景中的经验积累，持续引领智慧建筑的发展和演进，致力于同建筑行业伙伴共同成长，携手打造面向未来的智慧建筑新业态，为建筑行业数字化的转型升级提供新动能。