IDC：Wi-Fi 6将成为企业WLAN市场增长的主要动力

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2019年第三季度消费者和企业全球无线局域网（WLAN）市场总体同比减少3.6％，全球收入为38亿美元。其中，企业部门该季度同比减少1.1％至16.2亿美元。

至顶网网络与安全频道 12月06日 编译：根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2019年第三季度消费者和企业全球无线局域网（WLAN）市场总体同比减少3.6％，全球收入为38亿美元。其中，企业部门该季度同比减少1.1％至16.2亿美元。新无线标准的出现使市场处于过渡状态，但是对无线接入技术的持续需求，以及新的高级软件管理和自动化功能预计将推动该市场的发展。

802.11ax无线标准（也称为Wi-Fi 6）进入市场，抢夺了上一代802.11ac产品的一部分出货量份额。802.11ac产品在企业细分市场中占从属接入点出货量的84.8％，占从属接入点收入的86.2％。802.11ax产品占从属接入点出货量的3.1％，占收入的6.1％。

同时，消费者WLAN市场同比减少5.3％至21.8亿美元。802.11ac产品占出货量的57.0％，占收入的78.1％。802.11n产品占出货量的42.8％，但仅占收入的20.8％。

“随着厂商和客户开始采用最新的Wi-Fi标准，企业WLAN市场也开始进行转型。IDC在2019年第三季度跟踪了802.11ax（也称为Wi-Fi 6）的首次发货情况，其中很多用于企业和物联网等用途，”IDC企业网络高级研究分析师布Brandon Butler这样表示。IDC预计，在2019年第四季度和2020全年，Wi-Fi 6将成为企业WLAN市场增长的主要动力。”

全球企业WLAN市场的结果参差不齐。该季度亚太地区（不包括日本）同比增长3.3％，其中中国同比增长6.9％，而韩国同比减少16.2％。日本市场同比减少19.8％。

该季度欧洲市场的增长有所放缓。中欧和东欧地区与去年同期相比减少了1.7％，俄罗斯减少6.6％。罗马尼亚是该地区的亮点，增长了11.9％。西欧地区同比减少4.5％。德国减少3.5％，英国减少10.0％。中东和非洲地区同比增长8.0％，其中阿拉伯联合酋长国增长6.7％，卡塔尔增长25.5％。

拉丁美洲地区同比减少12.1％，墨西哥同比减少17.3％。美国同比增长0.1％，环比增长0.5％。

IDC全球网络追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“不同地区的企业WLAN市场表现好坏参半，部分原因是宏观经济状况继续影响着IT领域。最需要关注的因素包括，中美之间持续的贸易僵局，悬而未决的英国脱欧问题，以及和拉丁美洲的政治动荡。这些宏观经济和政治因素给全球企业带来不确定性，从而可能导致市场停顿，或者投资缩减。”

主要WLAN厂商的市场表现

该季度思科的全球企业WLAN收入同比减少4.9％，但环比增长1.9％，市场份额从2019年第二季度的44.9％小幅缩减至第三季度的44.2％。

HPE-Aruba的收入同比增长1.3％，环比增长4.6％，市场份额从上个季度的14.0％增长至第三季度的14.1％。

Ubiquiti的收入同比增长9.4％，环比增长8.6％，市场份额从上个季度的6.8％增长到第三季度的7.1％。

华为的收入同比增长11.2％，环比增长3.7％，市场份额达到5.4％。

康普（前身是ARRIS/Ruckus）同比减少20.3％，环比减少6.7％，市场份额从第二季度的5.8％降低至第三季度的5.2％。