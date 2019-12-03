盘点：2019年最炙手可热的10家企业网络初创公司

简化网络连接很重要，这是企业网络领域的一大发展趋势，我们的榜单中有一些初创公司和思科等老牌技术巨头建立了合作伙伴关系，还有一些初创公司在SD-WAN和网络边缘等新兴市场与技术巨头展开正面交锋。

至顶网网络与安全频道 12月03日 编译：云计算、自动化和基于意图的网络一直是今年的热门词，也是在2019年帮助网络初创企业在行业中脱颖而出的几大因素。

简化网络连接很重要，这是企业网络领域的一大发展趋势，因为渠道和最终客户都需要为IT环境提供更多的自动化和灵活的消费模型。我们的榜单中有一些初创公司和思科等老牌技术巨头建立了合作伙伴关系，还有一些初创公司在SD-WAN和网络边缘等新兴市场与技术巨头展开正面交锋。

下面就让我们来看看2019年的这10家最热门的企业网络初创公司：

128 Technology

128 Technology成立于2014年，当时公司名称是Primary Networks II。这家网络初创公司专注于SD-WAN、边缘和安全解决方案，以自己的软件路由器和网络平台撼动以硬件为中心的网络市场。

128 Technology位于美国马萨诸塞州伯灵顿，该公司选择以“企业家”的方式与渠道展开合作。8月，这家渠道友好的初创公司任命了一位新渠道高管——Mark Vella担任业务发展和联盟副总裁。

Apstra

基于意图的网络先驱Apstra是一家100％专注于渠道的初创公司，该公司的AOS平台与其他基于意图的网络解决方案不同，它致力于对数据中心运作实施自动化，这些数据中心横跨大型企业数据中心（构建在思科、Dell EMC、HPE、Aruba、Arista等厂商设备）的网络。Apstra总部位于加州门洛帕克，今年9月，Apstra聘请了两位行业资深人士来推动工程和全球业务发展，包括前Extreme Networks联合创始人Herb Schneider担任工程副总裁，David Butler负责全球业务发展。

Arrcus

网络基础设施初创公司Arrcus成立于2016年，他们的口号是“让网络变得不同”。 Arrcus的网络交换和路由操作系统是厂商无关的。Arrcus表示，他们的使命是通过连接混合环境和多云环境，为互连世界提供软件驱动的网络转型。

Arrcus总部位于加利福尼亚州圣何塞，于今年7月的“超额认购” B轮融资中筹集了3000万美元，同时推出了自己独立的、备受青睐的操作系统ArcOS的新版本。

Cato Networks

Cato Networks是一家成立有4年时间的云网络和安全初创公司，Cato Networks推出的云服务集成了边缘SD-WAN、全球网络主干网和网络安全服务。

Cato Networks总部位于以色列特拉维夫，在今年1月宣布在之前的融资中获得了5500万美元，此前Cato Networks在2018年的预订量增长352％。11月，Cato Networks推出了面向合作伙伴的全球计划，包括总代理、子代理、VAR和MSP。

CloudGenix

CloudGenix成立于2013年，位于加利福尼亚州圣何塞，一直颠覆SD-WAN市场。实际上CloudGenix经常在与思科和VMware等厂商正面交锋下赢得了新客户的订单。

CloudGenix于7月推出了CloudBlades，该平台可以为分支机构提供所需的所有IT服务，例如基于云的SD-WAN、安全性、语音服务、多云访问和操作工具，而无需任何额外的硬件或者软件，该公司首席执行官Kumar Ramachandran这样表示。

Forward Networks

Forward Networks成立有6年时间，专注于面向网络管理和软件定义网络的企业软件，能够从思科和瞻博网络等厂商那里抢占一部分市场份额。Forward Networks创新的平台可提供网络可见性、策略验证和变更建模。

今年10月，这家位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的初创公司在C轮融资中获得了3500万美元，由Forward重要客户之一高盛集团领投。

Lumina Networks

Lumina Networks是一个成立于2017年的市场新星，是博科被收购之后分拆出来的一家公司。此前，Lumina Networks收购了博科新兴的SDN技术，如今，Lumina Networks提供基于OpenDaylight的SDN控制器解决方案和服务，可用于交付5G。

这家总部位于加利福尼亚州圣何塞的初创公司，于今年10月启动了Lumina合作伙伴计划。该计划包含五个层级，合作伙伴将通过打造创新网络解决方案获得新的收入机会。

NS1

NS1是一家成立于2013年的流量管理提供商，直到今年推出了首个旨在吸引系统集成商、VAR和MSP的全球合作伙伴计划之后，才通过渠道开始开展业务。

NS1对2020财年计划抱有很高的期望。NS1渠道合作伙伴关系副总裁Warren Mead表示，NS1的目标是吸引渠道并为新业务线筛选出50％有效的通路和收入。

Teridion

WAN专业公司Teridion于2013年启动推出了一款平台，该平台提供了现有WAN技术（例如MPLS）基于SLA的性能和可靠性，以及公有云的灵活性和全球影响力。Teridion for Enterprise平台可以集成第三方SD-WAN解决方案。

Teridion总部位于美国旧金山，于今年10月宣布已经通过基于云的网络（现在支持三大授权的ISP：中国移动、中国电信和中国联通）将SD-WAN产品组合扩展到中国市场，可供合作伙伴使用。

Veriflow

总部位于加利福尼亚州圣何塞的Veriflow专注于网络验证和故障排除，帮助客户建模、分析和验证混合网络，吸引了音乐流媒体巨头Pandora等客户。

VMware曾在8月宣布有意收购Veriflow，但收购金额尚未公开。VMware表示，交易完成后，将投资Veriflow并将其集成到vRealize Network Insight产品中，以提高网络监控和故障排除能力。