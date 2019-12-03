新华三论剑：以“融合平台 无界生态”战略 重新定义生态合作价值观

在刚刚结束的“2019新华三论剑”赛事中，新华三又一次完美诠释了“融合平台 无界生态”这一生态战略。经过90天的全国海选、分区半决赛和总决赛，24支合作伙伴代表队、近100位选手会师杭州，最终角逐出了2019新华三论剑最佳团队奖等共计十一项大奖。

在刚刚结束的“2019新华三论剑”赛事中，新华三又一次完美诠释了“融合平台 无界生态”这一生态战略。经过90天的全国海选、分区半决赛和总决赛，24支合作伙伴代表队、近100位选手会师杭州，最终角逐出了2019新华三论剑最佳团队奖、最佳个人奖、最佳人气奖等共计十一项大奖，为这项为期三个月的重磅赛事画上了圆满的句号。

本年度的新华三论剑赛事设立合作伙伴大比武和服务精英技能挑战赛两个专场，其中合作伙伴大比武赛道旨在搭建赋能平台，为具备客户需求洞察能力、方案定制能力及市场销售能力于一身的“全能选手”提供了竞技舞台。而针对星级合作伙伴推出的服务精英技能挑战赛以提升合作伙伴的售后能力为主旨，旨在全面加速合作伙伴服务能力的提升。

新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立

在比赛现场的致辞中，新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立指出，“作为无界生态战略中的重要赋能举措，新华三集团积极投入举办新华三论剑赛事，不断拓展的生态规模与不断进阶的赋能体系使得今年的新华三论剑的竞技水平大幅提升。以赛事比拼形式为合作伙伴提供成长空间与融合机遇，帮助合作伙伴更好地应对数字化转型中的机遇是新华三论剑赛事举办的重要意义。”

如何推动“融合平台 无界生态”战略

2018年，新华三集团提出“融合平台 无界生态”发展战略，经历近两年的沉淀和积累，新华三无界生态的规模不断壮大，协同创新能力显著提升。

新华三集团副总裁、渠道销售与管理部总经理黄辉华

新华三集团副总裁、渠道销售与管理部总经理黄辉华表示，“从2018年发布‘融合平台，无界生态’以后，新华三集团提出了五个融合平台（融合技术、融合营销、融合运营、融合服务、融合人才）来推动无界生态的全面建设，重新定义了数字化时代生态合作的价值观，同时为合作伙伴提供互助的机会，配合落地的ISV政策和接地气的商业政策，很多合作伙伴已经感受到了新华三满满的诚意。”

目前，融合平台发展已经取得了丰硕成果：

• 在技术平台方面，新华三集团已与40多家合作伙伴在数字化创新实验室形成超过70个数字化解决方案；

• 在营销平台方面，新华三方舟平台用户数量目前已达到近2万。同时，新华三聚焦医疗、教育、政府、企业、安平、金融六大核心行业，向各行业ISV开放共享营销平台；

• 在运营、服务平台方面，新华三集团与合作伙伴探索新型运营模式，共同探索将运维管理从传统被动式服务转变为敏态的主动式服务；

• 在人才平台方面，新华三集团举办“数字化菁英星火计划”，再到春雨行动计划，以及与清华、复旦等名校合作企业家经管研修项目与游学项目，从高校学生到入职技术管理培训，直到高管培养研修，全面赋能人才培养的全生命周期，成为无界生态强兵良将、跨界专家的重要输送来源。

在这种平台之上，厂商与合作伙伴不再是单层网合作形态，而是由厂商和合作伙伴共同开发、销售、交付与运营解决方案的多层网合作形态，以实现彼此赋能、优势互补，共同为数字化转型与数字经济发展提供全栈式服务，创造最佳价值。

据了解，新华三将会坚定执行“融合平台，无界生态”战略，以“伙伴优先”原则，落实“五个加速”，最大化释放融合平台之力，与合作伙伴实现共同成长。

另外，黄辉华指出，今年新华三在技术、创新、人才、服务等方面的能力均得到了大幅提升。特别是最新引入的“特约经销商”概念，是一种合作模式的创新当前特约经销商的队伍已经超过1300家，并在众多4、5级城市，及县城中沉淀下来，可以说新华三向更多愿意进行合作的伙伴伸出了橄榄枝。

从“平台赋能”向“平台融合”进化

在今年新华三的领航者峰会上，新华三集团推出“数字大脑计划”，与合作伙伴共同打造的智慧应用成为数字大脑计划核心组成部分之一。当前，新华三生态体系正在从“平台赋能”向“平台融合”模式进化。

新华三集团副总裁、首席品牌营销官杨玺

新华三集团副总裁、首席品牌营销官杨玺在活动中表示：“新华三具备融入血脉的创新基因、千锤百炼的专业能力、追求卓越的企业灵魂。生态合作伙伴是新华三集团面向数字时代加速发展的同行者，我们将始终秉持‘开放、融合、共享’的渠道策略，坚持与广大生态伙伴站在一起，打造融合平台、共建无界生态。”

据悉，“数字大脑计划”是今年在重庆举办的领航者峰会上被首次提出，这一计划的构成可以概括为“4+N”，即“智能数字平台”（“4+N”模式中的4）以及与合作伙伴共同打造的智慧应用生态（即“4+N”模式中的N）。其中“智能数字平台”包括数字基础设施架构、业务能力平台、统一运维和主动安全。

黄辉华指出，“通过新华三论剑这样的赛事所带来的实战演练，让我们与客户在合作时，能够真正体现出‘4+N’的‘数字大脑计划’的实质。通过合作伙伴在竞赛中选择不同的行业命题，我们可以向所有合作伙伴传递各行业的数字化转型发展成果，以比赛的形式快速地把解决方案的能力传递给合作伙伴，从而去服务好我们的最终客户。”

客户服务体验至关重要

随着厂商越来越聚焦于客户的最终服务体验，服务在业务需求中的比重也越来越大。新华三集团技术服务部副总裁雷铭指出，“现在的客户更需要的是解决实际业务问题或是对业务进行提升的服务能力。因此，服务所占的价值比重及其所面临的挑战也越来越大。为此今年的新华三论剑专门增设了服务精英技能挑战赛这条赛道。目的就是要紧随客户需求，帮助客户解决业务当中遇到的实际问题，为此需要我们进一步夯实自身产品作为保障，并不断帮助客户落地解决方案。”

新华三集团技术服务部副总裁雷铭

另外，雷铭还指出在运维方面，新华三推出了智能运维云，能够以SaaS的形态帮助客户进行日常运维，智能运维云目前还可以免费试用。SaaS对于解决很多客户运维能力或人员不足、知识技能短板等问题将起到很大帮助，这也是明年新华三运维方面重点发展的方向。

雷铭认为，作为“五个加速”的工作重点之一，服务是解决方案交付中至关重要的环节。对生态的鼎力赋能，是新华三一直认真在做的事情。服务精英技能挑战赛的增设就是为了助力合作伙伴加速服务能力的提升，加速数字大脑计划的落地实践，最终实现对合作伙伴数字化转型的全面赋能。

唯有实现平台的融合，才能实现全方位的能力互补和高黏性的生态合作。作为数字化解决方案领导者，新华三集团将依托自身全栈式的数字化实力，以“数字大脑计划”战略为牵引，继续推进“融合平台 无界生态”的拓展和迭代，构筑协同创新、合作共赢的数字产业新格局，也将以全新的生态价值观打造未来广阔的合作伙伴空间。