聚焦产业·城市 擎领数字未来 IMPACT2019紫光云峰会在津成功举办

2019年11月29日，紫光云技术有限公司在天津举行主题为“产业·城市 擎领未来”的IMPACT2019紫光云峰会，深度阐释打造产业数字引擎的理念和实践，并为unI X云创中心揭牌，发布紫光云芯片产业数字引擎。

2019年11月29日，紫光云技术有限公司在天津举行主题为“产业·城市 擎领未来”的IMPACT2019紫光云峰会，深度阐释打造产业数字引擎的理念和实践，并为unI X云创中心揭牌，发布紫光云芯片产业数字引擎。此次峰会得到了各地政府领导、产业专家、企业代表等近千名嘉宾关注及参与。大家一同畅谈数字时代产业发展的路径及方向，并就智能城市的未来机遇进行了积极探讨。天津市人民政府副秘书长杨明远，紫光集团总裁张亚东为大会致辞，并表达了以科技创新驱动产业跃迁，共同助力数字经济发展的期待和决心。

天津市人民政府副秘书长杨明远为大会致辞

紫光集团总裁张亚东为大会致辞

世界工程组织联合会主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克发表了主题演讲，他表示：“人类正在进入一个智能化的新时代，而云是连接各种智能技术和实体经济的重要连接器。智能化生存与发展的基础在于‘连接’，让我们在云上连起来，在连接中创造机遇，在连接中相互赋能，在连接中实现共生。”

世界工程组织联合会主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克发表演讲

打造产业数字引擎，助力产业跃迁，成就数字经济

我国经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段，机遇和挑战并存。随着数字化、网络化、智能化的不断发展，数字经济正推动实体经济转型升级。数字产业化，产业数字化，现在已经来到产业互联网的时代。

紫光云为产业互联网而生，承接紫光集团“芯云”战略部署，率先提出产业数字引擎的发展新模式，助力产业跃迁，发展智能城市，成就数字经济。

紫光集团副总裁、紫光云总裁兼CEO吴健发表演讲

在演讲中，紫光集团副总裁、紫光云总裁兼CEO吴健表示：“紫光云洞察大势，不忘初心，决心打造产业数字引擎，为产业赋能，给城市动力，为客户和合作伙伴创造更大的价值。构建产业数字引擎，需要打造一个足够强大的‘内核’。紫光云以全域、全栈、多场景的云基础平台，为产业数字引擎铸‘核’。”

拥有强大“内核”，产业数字引擎要与产业融合，走到产业中去，还需要发挥数字孪生的桥梁作用，从而真正推动变革的发生。在工业、建筑、芯片、农业、水务、金融等多个领域，紫光云产业数字引擎“轰鸣”而发，推动产业大步发展。

比如：在工业领域，紫光云是为数不多的从平台、标准解析、安全三个方面全面发力的供应商。从平台维度，网络安全维度，搭建工业数字引擎并将紫光云技术、工业知识、合作伙伴的能力结合形成技术平台，对外发展更轻量化、低成本的工业标准化服务。紫光云工业数字引擎还通过这三大维度构建可以涵盖到企业运行各个环节的数字孪生体。通过线上做仿真模拟，降低产线调试、规划、建设、生产、运维的周期及成本。通过这样的模式，紫光云工业产业引擎为客户在降本增效上带来了显著提升。以TCL集团为例，紫光云通过构建整个IOT平台，把所有的设备进行连接、管理、分析，将整个设备的综合利用率提升了10%，综合管理效率提升了20% ，为客户创造了极大的降本增效经济价值。

峰会圆桌论坛

在圆桌论坛环节， 重庆市经济和信息化委员会副主任杨丽琼、山东省潍坊市政协常委于慰杰、国家智慧城市标准化总体组秘书长刘棠丽博士、国家发改委城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎等领导、行业专家集聚一堂，与紫光集团联席总裁王慧轩先生一起，围绕“高质量发展：城市创新与产业动能”的主题进行深入对话、交换真知灼见。城市是高质量发展的主要载体，产业是城市发展的依托，产城融合发展的重要性不言而喻。根据各自的工作经验和洞察，并结合重庆市、潍坊市等地方实践，几位嘉宾针对数字经济时代的产城融合创新和高质量发展分享了各地在顶层设计标准化，各地智慧城市建设，以及在推动数字经济，高质量发展方面的观点和建议。

unI X云创中心/紫光云芯片产业数字引擎双料重磅发布 构筑云上创新生态

紫光云一直致力于成为可信赖的数字化合伙人，并持续践行紫光集团从“芯”到“云”的战略，基于对数字经济的经验和洞察，紫光云不断发力产业生态建设，通过产业合作、人才计划等方式构建产业生态圈，赋能行业发展。

unI X云创中心揭牌仪式

会上，紫光集团副总裁、紫光云总裁兼CEO吴健与中共天津滨海高新技术产业开发区委员会书记、天津市海河产业基金董事长、天津市科学技术局党委委员、天津大学智能与计算学部主任等嘉宾共同为unI X云创中心揭牌。作为紫光云联合天津大学建设的创新平台，unI X云创中心承载了创新必备的全要素环境，为创新团队提供创新土壤。unI X云创中心通过紫光云的云底盘能力，为入住团队提供分行业、分场景的全数字化的研发平台，以及底层的IT基础能力。除此之外，unI X云创中心的市场能力还将给入住团队带来更多的商业机会，使其不用考虑生产环境和生产资料，只专注于创新。

紫光云芯片产业数字引擎发布仪式

作为本届峰会的另一大亮点环节，紫光集团、紫光云与中国科学院EDA、Synopsys、西安电子科技大学、Cadence、南京集成电路产业服务中心、紫光展锐、紫光国微、新华三半导体、长江存储等合作伙伴共同发布了紫光云芯片产业数字引擎。随着集成电路设计对计算资源的需求越来越高，芯片设计云化成为趋势，紫光云联合紫光集团内部芯片设计企业与合作伙伴，提供一站式芯片云服务平台，打造芯片产业数字引擎。芯片产业数字引擎核心包含三部分：芯片云平台、EDA工具、芯片人才培养基地，全方位解决芯片设计云化问题、工具问题和人才问题。

紫光集团副总裁、紫光云总裁兼CEO吴健表示：“我国正处在产业发展的历史机遇期，产业的跃迁，数字经济的发展，伴生着数字产业化、产业数字化的浪潮。紫光云产业数字引擎是紫光云践行紫光集团“芯云”战略，响应国家大力发展数字经济的宏观布局，未来，紫光云将携手合作伙伴共铸产业数字引擎，为产业的转型和升级提供强有力的支撑，助力中国数字经济的腾飞。”