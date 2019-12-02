盘点：2019年最炙手可热的10家物联网初创公司

根据研究公司IDC的数据，预计今年全球企业组织将在物联网解决方案和服务上花费7450亿美元，到2022年这一数字将超过1万亿美元。

至顶网网络与安全频道 12月02日 编译：随着企业越来越多地寻求连接各种设备和资产以改善工作和生活中的方方面面，不管是运营效率还是生活质量，这使得物联网市场面临着很多风险。根据研究公司IDC的数据，预计今年全球企业组织将在物联网解决方案和服务上花费7450亿美元，到2022年这一数字将超过1万亿美元。

这意味着，现有的厂商有机会提供那些支持物联网应用所需的解决方案和服务，而初创公司有足够的空间颠覆现状并贡献自己的方案，无论是用于分析，安全还是虚拟化。

下面就让我们来看看2019年最热门这10家物联网初创公司，涵盖从物联网安全、数据智能，再到边缘计算和P2P网络。

Armis

Armis通过无代理安全平台来应对物联网安全问题，该平台可以为企业提供对各种环境中不受管理的联网设备的完全可见性和控制力。

这家总部位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司，于今年4月进行了C轮融资，规模为6500万美元，由风投巨头红杉资本（Sequoia Capital）领投。Armis有大约100家客户，其中有超过25家是财富100强企业，包括Sysco Foods、Allergan和三星美国研发部门。Armis还与数十家合作伙伴共同制定了不断扩张的渠道计划。

Armis的平台还可以监视设备的异常行为和恶意行为。除了融资之外，今年Armis聘请了FireEye前高管Jeff Williams和前Sysco首席信息安全官Curt Simpson加入，填补了高管团队的空白。

Circonus

Circonus通过机器数据智能平台分析和收集来自物联网设备、传感器和IT系统的海量数据，并以此声名鹊起。

这家位于费城的初创公司，于今年10月发布了Circonus平台，该平台可以实时收集、监控、分析和存储机器数据，用于各种垂直行业的操作分析和基础设施监控等用途。

Bob Moul曾带领平台即服务厂商Boomi被戴尔的收购交易。他于4月加入Circonus，担任该公司新任首席执行官。

CoreKinect

CoreKinect旨在通过定制物联网传感器使物联网解决方案更具可扩展性，这些传感器可用于从智能城市应用到车队管理的各种用途。

这家位于亚利桑那州坦佩的初创公司，自今年以来一直在打造合作伙伴关系，包括与Ingram Micro达成美国分销协议，以及与Kudelski Group达成联合开发合作关系。

在与Kudelski Group的合作中，两家公司已经开发出了一套安全资产跟踪解决方案，该解决方案小到可以装在药丸瓶中，结合了Kudelski Group的Discrete Secure Element片上安全系统和CoreKinect的微型跟踪解决方案。

Edgeworx

Edgeworx通过自己的ioFog Engine将Kubernetes带到了物联网边缘，让企业可以使用开源软件在任何端点上运行任何软件。

这家位于美国加州圣克拉拉的初创公司，于今年6月宣布其Eclipse ioFog软件可以使任何Kubernetes发行版具有“边缘感知”能力。通过Eclipse Foundation提供的这款软件，让企业能够从云中部署微服务和应用，以及创建Edge Compute Network来共享加密数据。

去年年底Edgeworx走出隐身模式，获得了来自Samsung Next、Sequoia Seed和CloudScale Capital Partners的种子资金。

Helium

Helium希望通过点对点网络来撼动物联网无线连接市场，这种网络鼓励消费者建立网络以换取加密货币。

这家位于美国旧金山的初创公司推出“LongFi”无线网络，并声称覆盖范围是Wi-Fi的200倍，成本仅为蜂窝调制解调器成本的1/1000。与此同时，Helium完成了C轮融资，总资金规模达到5100万美元。

如今Helium的网络已经在超过425个美国城市中启用，Helium的Helium Hotspot是一款价格495美元的网关，消费者可以购买并连接到Wi-Fi，就有可能得到Helium的加密货币。目前Helium的客户已经购买了超过1000个Helium Hotspot。

IOTech

IOTech凭借提供EdgeX Foundry开源平台商业版本的战略，在开放式物联网边缘上大放异彩。

为了加速开发和渠道支持，这家位于苏格兰爱丁堡的初创公司完成了由Dell Technologies Capital领投的A轮融资，规模达到750万美元。

IOTech的Edge Xpert产品是EdgeX的商业版本，是厂商中立的，可以运行在多种硬件上并支持多种操作系统配置。通过与戴尔的合作，IOTech将Edge Xpert与OEM的3000和5000系列边缘网关集成在一起。

Ockam

Ockam希望通过使用区块链技术和加密技术来建立系统之间的固有信任，从而使物联网硬件和软件更加安全。

这家位于旧金山的初创公司，于今年6月从投资者那里筹集了490万美元的种子资金，投资方包括身份管理厂商Okta的风险投资部门Okta Ventures。

Ockam的技术有一个关键方面，是使用分配给每个设备的“密码可证明的、分散的标识符”。然后Ockam使用基于区块链的注册表来发现公钥以及协议、端点和其他设备元数据。

ReFirm Labs

ReFirm Labs认为，提高物联网设备安全性的最佳方法是随时了解固件中是否有软件组件过时以及存在漏洞的情况。

在发布了Centrifuge IoT安全平台合作伙伴计划的几个月之后，这家位于马里兰州富尔顿的初创公司于今年10月融资了200万美元。

ReFirm Labs受到了电信公司的青睐，因为这些企业正在面临越来越大的审查和监管压力，要确保他们添加到网络中的设备的安全性。ReFirm Labs在电信领域的首批重要客户包括AT＆T和Charter Communications。

Samsara

Samsara致力于运输业和工业市场，推出了一款用于实现互联运营的传感器数据平台，该平台将先进的摄像头和传感器与软件结合在一起。

Samsara位于旧金山，已经从Tiger Global、Andreessen Horowitz和General Catalyst等投资方那里筹集了3亿美元，估值为63亿美元。Samsara称客户群已经增长了一倍以上，达到10,000家，其中包括Simco Logistics和Collins Earthworks。同时收入也比上一年增长了200％。

Samsara通过自己的企业平台，以实时GPS跟踪、无线传感器、视频和移动应用帮助企业提高运营效率。

Zededa

Zededa希望通过边缘虚拟化软件来加速物联网和人工智能的采用，从而简化在边缘部署应用的过程。

为了进一步发展其平台，这家位于加州圣克拉拉的初创公司于今年2月进行了A轮融资，从摩托罗拉前首席执行官、Sun Microsystems前首席运营官Ed Zander在内的多位投资者那里一组投资者筹集了1600万美元。

最近，Zededa宣布其软件作为面向Azure IoT的Zededa Edge快速连接解决方​​案在Microsoft Azure Marketplace中全面提供，从而使客户和合作伙伴可以通过虚拟化轻松配置、管理和保护物联网设备。