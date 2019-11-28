走进“中国安全谷” 新华三打造安全产业合作新典范

在近期举办的以“主动安全·智慧驱动”为主题的2019合肥网络安全大会期间，安徽合肥高新区隆重举行了“中国安全谷”新驻项目的集中签约仪式，现场共有20家新企业成功入驻。据悉，“中国安全谷”目前已经得到安徽省各界高度重视。

在近期举办的以“主动安全·智慧驱动”为主题的2019合肥网络安全大会期间，安徽合肥高新区隆重举行了“中国安全谷”新驻项目的集中签约仪式，现场共有20家新企业成功入驻。据悉，“中国安全谷”目前已经得到安徽省各界高度重视。近些年来，合肥市始终坚持把网络安全产业作为战略性新兴产业重点扶持、聚力发展，并已在全国形成较好的先发态势。而“中国安全谷”拥有扶持政策优势、人才优势、资金优势，以及市场优势，正在成长为网络安全产业之都。

积极推动“中国安全谷”建设

在“中国安全谷”创建过程中，紫光旗下新华三集团积极发挥出龙头企业的带动作用，发起成立了“网络安全创新技术联盟”，通过安全生态建设为客户提供完整的技术方案与服务保障。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁 张力

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力对此表示，“从整个安徽省到合肥市都在积极配套‘中国安全谷’的相应支持计划，以支撑安全产业集群的培养。从前期来看只是一些安全企业的落地，但实际上是包括了一整套的机制。随后将进一步完善联合创新中心，包括建立产学研合作基地，打造从省级到国家级高校与新华三等安全企业的联合工程中心，从而带动技术转化。为此安徽省和合肥市都投入了大量资源，而整个安全领域都有机会享受到产学研合作的成果转化。”

另外，对于入驻企业而言，市场十分重要。以新华三集团为例，目前已经与安徽省农村信用社联合社达成合作，为其构建了完善的安全保障体系，还包括青海省农村信用社以及其他省农信，完善了农信体系的网络安全方案。此外，新华三与安徽大学的合作体现出典型的等保2.0高校网络安全成功应用案例，能够为更多高校信息化建设提供参考。

除了市场方面，合肥还拥有较好的技术氛围。可以说，“中国安全谷”最终会推动政策上的全方位支持，包括税收优惠、开放市场、适宜的营商环境等。

全面倡行主动安全理念

针对前沿技术所带来的诸多风险，新华三集团基于主动安全的理念，在5G安全、物联/工控安全、多媒体内容安全、零信任安全领域都进行了全面布局和方案准备。张力表示，“作为中国网络安全领域的领军企业，新华三将会持续推动主动安全理念的完善以及技术与产品的创新，助力合肥打造网络安全产业高地，建设数字强国。”

目前，新华三集团通过在主动安全领域的创新与发展，已在政府、金融、运营商、教育等行业积累了丰富的应用实践成果，为诸多行业客户提供了多维度安全能力交付和等保合规安全服务，助力保障数字经济发展。

据悉，新华三集团在2017年率先启动从被动安全向主动安全的创新转变。在本次会议上，新华三集团安全产品线副总裁、首席技术官孙松儿分享了主动安全体系建设的五大技术实践，通过情报驱动、AI进化、智能运维、软件定义以及开放互联，以业务为中心、合规为先导、数据为驱动、体验为目标，与合作伙伴一起，推动智能主动安全的落地，全面提升政企用户网络安全防护水平。

新华三集团安全产品线副总裁、首席技术官 孙松儿

孙松儿表示，“第一，主动安全是完整的体系，需要整体和协同。整体安全防护的协同很重要。比如新一代网关需要考虑云网边端的协同，包括本身的进化，这是新华三的核心技术。第二，从主动安全的角度，我们要回归到安全的本质，需要主动发现潜在的风险。此外，安全本身是相对变化的动态过程，因此要及时补充万物互联和泛在化网络方面的安全防护。”

另外，孙松儿针对企业CIO提出了几点建议：第一，在数字经济时代，要充分认识到安全是生产力的一部分，而不是以前的纯“成本部门”。如果没有安全保障，很多业务系统就不可能持续运行；第二，目前整个IT设施在拉通协同，在新形势下，安全也不可能是单点存在，一定要考虑整体协同，在建设安全防护体系的时候，应该有整体的考量；第三，安全部署可能会涉及基础技术应用，也要考虑到新经济时代安全部署的前瞻性，尤其是在AI、大数据等技术方面，以及IT基础设施和业务上云的新形势下，安全部署要有前瞻性，要尽可能考虑整体的解决方案。”

生态建设与人才培养

目前，新华三集团打造的主动安全技术架构下的专业安全渠道体系已初具规模。2018年新华三面向渠道伙伴发布“安全领航者” 渠道发展计划，宣布与合作伙伴共建共享“主动安全”大生态。据悉，新华三已累计定制13大类100多款“AK”系列安全渠道专享产品，在市场体系建设方面不断投入，渠道伙伴企业累计476家，获得新华三认证人员已达2513人。

在2019“安全领航者新纪元——新华三安全渠道高峰会议上，新华三集团发布了具有创新理念的“安全领航者·新纪元”专业安全渠道发展计划，并以“无服务不安全”的渠道生态建设理念发布了基于安全专业服务、样机测试、安全赋能中心的渠道发展计划——“雄鹰计划”。

张力认为，“网络安全错综复杂，安全解决方案不可能由一家公司包打天下，而要选择自己最擅长的领域。新华三集团提倡研发级的合作，将新华三作为大平台，把各种产品整合在一起。新华三愿意搭建更广阔的平台，与合作伙伴一起去向客户交付完善的方案。新华三是切切实实在践行着自己的生态战略，让合作伙伴快速成长。”

此外，新华三集团通过商业模式、产品、服务定向增值的深度赋能，打造安全业界渠道体系的三维合作生态，聚焦“3+6+N”业务战略，共享安全能力，合力拓展安全市场，与生态合作伙伴携手迈向“安全领航者新纪元”。

展望2020年，新华三集团对于渠道合作伙伴的支持将会继续加大。在今年的安全渠道高峰会议上，新华三已经宣布，在2019年已有近3000家合作伙伴基础上，2020年新发展1000家专业安全合作伙伴，并在2020年力争实现1万名网络安全人才的培训和培养。