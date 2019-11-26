相约津门 2019紫光云IMPACT峰会召开在即

至顶网网络与安全频道 11月26日 北京报道：11月29日，“产业·城市 擎领未来——2019紫光云IMPACT峰会”将在天津盛大召开，本次峰会由天津市互联网信息办公室、天津市大数据管理中心作为指导单位，天津市大数据协会、紫光云技术有限公司联合主办。峰会阵容强大，包括来自中国新一代人工智能发展战略研究院、中科院、天津大学、中设数字、辽宁省输配电产业联盟等众多政府部门领导、行业资深专家、知名高校和科研机构代表、合作伙伴齐聚一堂，将围绕峰会主题，就数字时代产业与城市的发展路径及机遇展开讨论。

紫光云创新成果集中展示

围绕本届IMPACT峰会专题，紫光云将系统化展示成立一年以来，在数字经济领域躬行探索，践行紫光集团“芯云一体”战略所取得的众多创新解决方案与前沿成果，其中包括：

“擎领城市 云起未来”展区——围绕智慧滨海、智慧连云港、数字红墙等相关解决方案，探讨数字经济时代下的智慧城市建设、产业发展及经济创新。

“芯片大观”展区——重磅展出紫光40余枚重点芯片，涵盖移动通讯芯片、物联网芯片、闪存芯片、安全芯片、无线连接芯片、微连接器及RFID等等，直观展示紫光集团强大的集成电路实力，体验技术创新引领的美好未来。

“云网板块”展区——汇聚紫光集团芯云一体强大技术实力，展示紫光集团旗下新华三、紫光华智重要解决方案，展现紫光云网板块协同优势。

“云端全景”展区——全景展示紫光云运营平台、战略规划、服务全景、战略布局等；以及同构混合云、紫光政务云、信创云、态势感知等亮点内容。

一年来，紫光云在面向政企行业客户中，以公有云平台为支撑，以运营服务为引擎，以生态发展为龙头，深度构建IaaS领域，重点突破行业场景化PaaS能力，全面形成SaaS生态，打造出了一朵“芯云一体、授信安全、场景驱动、混合交付”的云平台，持续推动产业转型与升级，致力于成为中国最具产业优势的公共云服务提供商和最值得信赖的数据运营合作伙伴。

此外，本次峰会还将重点展示芯片云、行业云、建筑云、水务云等众多创新解决方案及丰富案例，全方位展现紫光云以云平台为支撑，以运营服务为引擎，以生态发展为龙头，持续推动数字化转型与产业升级的追求，以及从技术设备到私有云、混合云、公有云以及云生态的全栈式方案交付能力和优势。

值得一提的是，本届峰会特别设立了智慧城市、数字建筑与智慧园区、工业互联网三个分论坛，为来自各行业各领域的嘉宾提供了深度交流的平台。

引领新型智慧城市建设

在智慧城市分会场中，将聚焦“智慧城市的最新发展与规划”、“新型智慧城市”、“数字孪生城市”等议题，共同探索智慧城市新模式，云助百城，助力城市创新发展。

紫光云意识到，智慧城市建设不是一次性工程，需要长期投入运营，以天津滨海新区为例，紫光云通过与国资平台成立运营公司，在区委网信办及区大数据管理中心指导监督下，持续开展滨海新区智慧城市建设、运营与服务工作；并以核心技术为驱动，聚焦于城市管理、社会治理和公共安全业务，提供咨询规划、深化设计、系统开发、系统集成、运维等服务，深度参与智慧城市建设与运营。

为此，紫光云打造了以城市运营管理中心为载体的城市大脑，将分散在城市各个角落的数据汇集起来，打通信息孤岛，打破部门壁垒，实现数据共享互通；同时，本着急用先行的原则，紫光云与多政府部门紧密携手，基于“数字孪生”技术，围绕智慧政务、智慧经济、智慧城管、智慧民生四个板块，深化设计了智慧街道、智慧信用、智慧司法、智慧水务、智慧医疗等N项应用，成熟一个建设一个，建设一个投入一个，不断刷新智慧城市的内涵。

另外，在数字建筑与智慧园区分会场中，与会嘉宾还将共话行业最新趋势，紫光云将解读建筑数字引擎，分享建筑行业的亮点案例。

加速工业互联网发展

在工业互联网分会场中，紫光云将发布工业互联网平台的最新进展，并围绕产融结合、产教融合、精益生产等前沿话题进行深入探讨。

紫光云公司总裁兼CEO吴健也曾表示，“紫光云将全面支撑工业互联网建设，致力打造产业数字引擎，以从芯到云的战略为技术创新、产业创新打造新的产业数字引擎，为制造业企业的数字化转型持续赋能。紫光云的战略目标就是要做好数字化的底盘，让更多合作伙伴把应用部署到平台，而紫光云可以提供强大的算法算力，这是紫光云致力于工业互联网平台建设的初衷。”

2019年11月29日，即将在天津举办的“产业·城市 擎领未来——2019紫光云IMPACT峰会”，紫光云将肩负“可信赖的数字化合伙人”的使命，以智慧赋能“百城百业”为业务目标，充分发挥依托紫光集团云网板块战略而形成的协同效应，聚合紫光集团旗下多产业、多领域，多种创新力量和生态的丰富产业资源，不断开拓创新，推进数字经济和实体经济的深度融合。

让我们相约津门，站在新的起点，分享见解、凝聚共识、合作共赢，把握云计算产业的发展机遇，携手开创中国数字经济的美好未来！