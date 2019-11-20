紫光云全面推进工业互联网战略，重点打造数字化“底盘”

工业互联网、企业数字化转型、智慧城市……这些看似时髦的概念，其实是新一代信息技术进行比拼的重要舞台，而在这些热词背后，有一家企业频繁出现，那就是主打“芯云一体”解决方案的紫光云。

工业互联网、企业数字化转型、智慧城市……这些看似时髦的概念，其实是新一代信息技术进行比拼的重要舞台，而在这些热词背后，有一家企业频繁出现，那就是主打“芯云一体”解决方案的紫光云。

紫光云总裁兼CEO 吴健

“紫光全面推进紫光工业互联网战略，致力于打造产业数字引擎，以从芯到云战略，为技术创新、产业创新打造新的产业数字引擎，为制造业企业的数字化转型赋能。” 紫光云总裁兼CEO 吴健，在2019年工业互联网全球峰会期间，接受IT168记者采访时表示。

众所周知，紫光集团是一家高科技龙头企业，已服务市场30多年，拥有全球各行业的数字化实践经验。凭借行业领先的软件、硬件、专业技术以及云解决方案能力，获得很多用户的认可。而紫光云扮演的角色是，把所有技术综合到一起，以行业解决方案方案的形式，为客户赋能。

在工业互联网平台建设方面，紫光设计开发了电子信息产品SMT数字孪生制造模式，通过对车间的三维建模和组态，对制造过程的实体场景进行数字化模拟，实现电子信息产品制造行业SMT研发设计与生产过程在虚拟空间的数字映射、实时监控和动态优化。

在沈阳，紫光云已服务超过60家工业互联网企业。在服务实践中，通过与企业管理者的深入探讨，打造了输配电协同制造平台。未来，还将建设输配电产业园区，打造一个真正意义上的工业互联网应用全面示范产业园。

另外，紫光在天津也建设了工业互联网标识解析二级节点，通过整合优势资源，协同钢铁、建材、电子信息、电池等行业企业开展创新应用，实现行业工业设备接入标识解析二级节点。积极探索和创新标识解析应用，打造二级节点集成创新应用平台。

吴健强调，紫光云的战略目标就是做好数字化的底盘，让更多合作伙伴把应用部署到平台，而紫光云可以提供强大的算法算力，这是紫光云致力于工业互联网平台建设的初衷。

目前，紫光云主要以混合云的模式为用户交付服务，因为私有云正在拥抱公有云，而公有云的数据也要参与到私有云中来，这样才能碰撞出更多的火花。所以，工业企业要拥抱数字化，拥抱互联网，让企业走出来，让数字化技术走进工厂，这样才能让企业的生产模式、商务模式甚至是组织形式，发生翻天覆地的变革。

吴健认为，在工业互联网平台构建过程中，PaaS层非常重要，是工业数字化的大脑，和行业应用以及业务工具有着强相关性。但是好的PaaS不是建设出来的，而一定是慢慢演化出来的。在这方面，我国缺少核心技术人才，紧缺程度不次于芯片。目前，紫光云正在发力，在核心工业软件研发方面，未来会有重大突破。