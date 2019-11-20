2019产业互联与数字经济大会圆满落幕，紫光云引擎亮相

"探寻数字化转型之路"——2019年产业互联与数字经济大会暨第二届工业互联网平台创新发展大会，于11月6日-8日在苏州召开，全面呈现了我国工业互联网平台创新发展状况。

"探寻数字化转型之路"——2019年产业互联与数字经济大会暨第二届工业互联网平台创新发展大会，于11月6日-8日在苏州召开，全面呈现了我国工业互联网平台创新发展状况。紫光云引擎亮相大会，并且带来了以紫光工业互联网平台为核心的新技术、新产品、新方案、新实践，获广泛关注。

6日上午，相关领导人莅临紫光云引擎展位视察，分别为工业和信息化部总经济师王新哲，国务院国有资产监督管理委员会副秘书长庄树新，全国工商联党组成员、秘书长赵德江，江苏省委常委、苏州市委书记蓝绍敏，江苏省人民政府副省长马秋林，以及江苏省人民政府副秘书长张乐夫等，赵铭远作为紫光云引擎副总裁兼COO，向一行领导汇报了紫光集团"从芯到云"的产业生态链和紫光UNIPower工业互联网平台建设实践情况。

紫光集团作为中国大型综合性集成电路领军企业，在芯片技术领域不断创新。本次大会展出了紫光移动通讯芯片、物联网芯片、闪存芯片、安全芯片、无线连接芯片、微连接器及RFID等70余枚重点芯片。包括全球获安全等级认证最高的双界面智能卡安全芯片之一紫光国微的THD89;紫光集团旗下长江存储今年9月宣布启动量产的中国首款64层3D NAND闪存芯片等。

紫光工业互联网平台可以实现从边缘连接，到IaaS、PaaS、SaaS，再到工业互联网安全的整体服务能力，在这次大会上这些能力均得以全面展现。还能够面向工业企业提供全面的工业云服务，数字化工厂解决方案，以及安全保障等能力。紫光云引擎从政企双维度推动工业互联网的落地实践、助力区域产业发展的强兵利器，则是基于平台推出的"产业云图+企业云图"。

紫光工业互联网平台能够提供全流程的工业服务，包括研发设计、生产制造、企业管理、产品服务、采购供应、运营管理、仓储物流等。设备预测性维护平台依旧受到来访用户的广泛关注，还有多款最新紫光云服务在展台亮相。

仿真与设计：采用"仿真平台+仿真APP"模式的通用仿真软件系统，具备各种力学求解能力，具备完善的图形交互式仿真开发环境，可便捷地将专家经验、行业知识和仿真流程固化为仿真APP。

品控云平台：是指在工业场景下基于图像采集、特征标注，模型训练及模型部署的服务平台，它能够针对产品缺陷实现特征的自动识别、归类以及精准判断。帮助电子信息、光伏等行业的工业质检/巡检场景，提高质量检验可靠度以及检验效率，同时帮助企业降低成本。

"UNIPower+行业"新实践

紫光工业互联网平台，可以提供多种行业细分场景下的场景化解决方案，以及多个行业的企业数字化转型解决方案。本次大会上紫光云就为大家带来了钣金、化工、冶金、电气、电子等行业的实践案例与实施成效。

将紫光云引擎为正泰建筑电器打造的电气行业运营管理云平台作为例子，通过建设企业云图，整合企业全方位数据，包括计划协同、供应关系、仓储物流、生产管理、质量管理追溯等，形成企业运营监控中心，将全方位统一的数据分析平台提供给企业内部管理，实现企业生产运营过程的可视化、可量化、可优化、可预测，以及可决策。对APS高级排程进行建设，协同生产计划与排产系统，规划监控整个生产流程，以有限生产能力为计划核心，从而提高产品交付能力，降低库存，优化订单，优化产能利润比。