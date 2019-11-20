紫光云亮相2019科技工业峰会 包揽四项大奖

11月13日，在北京举行的2019年度科技工业峰会上，紫光云荣获科技先锋企业，并凭借重庆、连云港、沈阳三地的智慧园区项目斩获2019年度卓越智慧园区三项大奖。

11月13日，在北京举行的2019年度科技工业峰会上，紫光云荣获科技先锋企业，并凭借重庆、连云港、沈阳三地的智慧园区项目斩获2019年度卓越智慧园区三项大奖。

如今，我国的经济发展正从高增长阶段转向高质量发展阶段，产业升级转型成为高质量发展的核心所在，产业数字化的大潮下，智慧园区成为产业数字化的重要支撑，建设智慧园区成为各地园区抢占未来制高点、争创发展新优势、促进园区全面升级的重要战略举措，智慧园区的建设正在全国范围内如火如荼地进行中。

紫光云在智慧城市建设领域拥有丰富的资源和实践经验，一直以来，紫光云依托领先的云计算实力，以及“芯云一体、授信安全、场景驱动、混合交付”核心技术优势，在全国范围内参与智慧园区建设，探索园区的智慧之道，助推百行百业的数字化转型升级。

本次的智慧园区评选由《经济观察报》主办，以“众智‘云’集 打造智慧城市”为主题，寻找现今真正优秀的智慧园区，依据园区基本情况和智慧园区建设情况，通过专家评审及数据分析，评选出国内各类成熟园区转型升级的典范。

作为新兴科创高地，连云港高新技术产业开发区获得卓越产业创新园区奖，紫光云携手连云港市政府，坚持“高质发展、后发先至”的主题主线，推进大数据、人工智慧、物联网、移动互联网等新一代信息技术与园区建设、产业发展、管理服务深度融合，提升连云港科创城智慧园区发展水平。依托连云港大数据中心，建设1+N整体架构，1指一个智慧高新区平台，N为高新区内各园区。主要围绕四个方面进行建设，一是实现园区全景式精细化管理；二是对企业进行全生命周期管理、服务与生态评估；三是依托物联网公共服务平台和大数据技术，带动相关创新企业发展，形成创新产业集聚和发展；四是实现园区可持续创新体系，并依托智慧科创城的建设，带动相关企业入驻，最终建设成全国领先的智慧园区科技创新高地。

获得卓越新型智慧园区奖的重庆市江北区港城工业园区发展中心，正在努力加速传统制造业的提档升级，紫光云顺应当地需求，提出帮助港城工业园建设园区云平台、智能化设施（主要包括环保和安防监测），打造园区管理和服务平台，建设园区运营管理中心的方案，助力其具备与市级平台进行信息共享和业务协同的能力。

荣获卓越智能制造园区的中德（沈阳）高端装备制造产业园区是国家级高端智能制造产业园区。2018年与紫光中德形成了数字化合伙人的关系，紧紧围绕园区核心功能定位做顶层设计，即围绕企业生产运营、产业要素共享，上下游配套的布局等。通过产业园大数据实现的精准施策；营商环境、产业环境的大数据指数评估；上下游产业链生态画像等等，将多年积攒的传统产业数据进行数字化提升，汇聚全区域内的建筑信息数据率先实践数字孪生产业园的典范，高起点、重实效的推进智慧园区的建设。

在智慧城市建设的浪潮中，紫光云以领先的数字化解决方案和全栈式云服务与分布式架构的设计，为企业级用户提供从IaaS、PaaS到SaaS的“全栈式服务”，持续推动传统产业向数字化转型。除了在智慧城市、工业互联网等领域，紫光云在智慧园区、水务、数字建筑等方面都有广泛布局，未来，紫光云将立足既有成果，继续发力城市建设和产业创新，为建设工业文明、城市文明、生态文明融合发展的现代化城市持续注入新动力。