天津市大数据产业峰会 紫光云再获认可 摘得六大奖项

11月14日，首届“数字天津数据共享智能互联——天津市大数据产业峰会暨数字经济高峰论坛”上，紫光集团荣获“我学大数据”活动最佳贡献企业，紫光云的“未来天津”、“数字孪生”与“城市智脑”荣获“京津冀大数据综合试验区优秀案例”

11月14日，首届“数字天津数据共享智能互联——天津市大数据产业峰会暨数字经济高峰论坛”上，紫光集团荣获“我学大数据”活动最佳贡献企业，紫光云的“未来天津”、“数字孪生”与“城市智脑”荣获“京津冀大数据综合试验区优秀案例”，工业互联网云应用场景解决方案等六大解决方案入选“100个大数据应用场景优秀解决方案”，紫光云总裁兼CEO吴健代表紫光云出席圆桌论坛，与众多行业大咖共同探讨大数据产业发展，为天津市数字经济建设发展建言献策。

为深入实施国家大数据战略，助力数字天津发展跃上新台阶，天津市互联网信息办公室、天津市大数据管理中心于第三届世界智能大会“构建共享、开放、融合、创新大数据生态体系高峰论坛”上发布了“大数据应用场景建设计划”，面向全球发布100个具有突出创新引领型需求和应用推广价值的大数据应用场景，并同时征集解决方案。经过为期两个多月的征集筛选工作，由专家组从数百个解决方案中层层选拔，评选出100个优秀解决方案，涉及政府治理、宏观经济运行监测预测、数字信用档案、食药大数据监管与区块链追溯等各行各业的应用。

紫光云共有六项解决方案入选，分别是：工业互联网云应用场景解决方案、食药大数据监管与区块链追溯应用场景解决方案、医学影像检查资料共享应用场景解决方案、“三个一”新型社会治理智慧应用场景解决方案、“未来天津““数字孪生”与“城市智脑”应用场景解决方案以及信息资源统一开放平台应用场景解决方案。

本次多项解决方案和案例入选名单，代表着行业对于紫光云的技术领先水平、行业创新能力以及广泛的业务覆盖能力的高度认可。

近年来，我国大数据产业蓬勃发展，产业发展日益壮大，融合应用不断深化，数字经济量质提升，对经济社会的创新驱动、融合带动作用显著增强。紫光云作为云计算领军企业，自2018年成立以来，立足天津，凭借着“从芯到云”的实力，携手合作伙伴，赋能百行百业的数字化发展，助力工业、住建、智慧城市、水务等行业的数字化转型，并帮助建设数字政府，促进大数据与实体经济、民生服务、社会治理的加速融合，取得显著发展成就。

未来，紫光云将继续在大数据和云计算领域深耕探索，不断为数字经济提供新动能，推动产业的转型和升级，助力中国经济高质量发展。