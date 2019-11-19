2019 NAVIGATE创客节的“名场面”，拆解给你看！

11月15-17日，在重庆，这座网红城市里，聚集了来自五湖四海、志趣相投的创客，他们热火朝天的讨论，他们朝气蓬勃的参赛。你对身边的人偷偷问一句“造世界”，如果收到了“绘无限”的回答，没错，TA就是隐藏在你身边的技术大咖。

11月15-17日，是专属于创客的盛宴——2019NAVIGATE创客节。在重庆，这座网红城市里，聚集了来自五湖四海、志趣相投的创客，他们热火朝天的讨论，他们朝气蓬勃的参赛。你对身边的人偷偷问一句“造世界”，如果收到了“绘无限”的回答，没错，TA就是隐藏在你身边的技术大咖。

2019NAVIGATE创客节活动现场

还记得去年创客节现场的那些“名场面”吗？今年，在热辣的重庆，现场更热烈！这些身穿红色酷炫卫衣的创客们，将这一抹“新华三红”披在身上，以创客精神和领航者文化，致敬最好的创客时代。

11月15日，率先开启现场激烈气氛的黑客松比赛在一个极具“创客属性”的场地里拉开了序幕，来自全国顶尖高校的30多支参赛队伍，聚精会神、争分夺秒，实打实的在这里激烈角逐。他们时而聚集起来热烈讨论，时而安静地独自钻研开发，旁边这一顶顶蓝色的小帐篷见证了他们不惧挑战，不断突破的36小时。

黑客松比赛现场

解决方案合作伙伴邀请赛在11月16日也进行了全天的决赛演讲，针对智能识别、图形数据分析、数据检索等赛题，每队进行了现场40分钟的演讲和答辩，充分展示了团队在视觉领域的软件设计与编程的能力，为大家展现了智能视觉改变世界的魅力。

解决方案合作伙伴邀请赛现场

17日下午进行的安全对抗赛，更是现场上演电视剧经典“名场面”，决出创客节的“韩商言”。在近4小时的攻防大赛中，选手们紧张又激动，他们以熟练的技巧操作，默契无间的配合，进行了这场“矛与盾”的比拼。现场还特邀了技术嘉宾解说，以轻松诙谐的语言将比赛精彩看点分享给观众。

安全对抗赛比赛现场

除了激烈的比赛，现场也邀请了实力爆表的技术大咖们，带了干货满满的前沿技术内容分享。这些来自业界知名企业、高校及科研所院的教授及技术专家，在现场与年轻的创客们一同讨论了关于人工智能、“智能+”前沿技术、主动安全、智能视频、5G+AI等热门话题。

技术转角技术大咖分享

当然，创客节最好看的不止比赛，还有各种彩蛋让人“热血沸腾”。大家还记得去年的COSPLAY小姐姐们的劲歌热舞吗？今年，饶舌Rapper和街舞团纷纷前来助阵，举起你们的双手，跟我们一起在这场年轻人的盛宴里嘻哈嘻哈。

现场精彩花絮