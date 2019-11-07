英特尔亮相PT展，携手产业推进5G云网融合、加速应用创新

由工业和信息化部主办的2019中国国际信息通信展览会（PT EXPO CHINA 2019）在北京举办。大会期间，IMT-2020(5G)推进组和英特尔共同承办了以“开放·融合·智能”为主题的5G云网融合技术论坛和以“创新应用 共赢5G”为主题的5G行业应用创新论坛。

由工业和信息化部主办的2019中国国际信息通信展览会（PT EXPO CHINA 2019）在北京举办。大会期间，IMT-2020(5G)推进组和英特尔共同承办了以“开放·融合·智能”为主题的5G云网融合技术论坛和以“创新应用 共赢5G”为主题的5G行业应用创新论坛，携手电信运营商、设备制造商、系统集成商、云服务提供商等合作伙伴，聚焦5G云网领域的现状和发展，同时深入剖析5G在行业中的应用探索，以推进5G云网技术创新，推动中国5G商用进程。

作为5G的重要参与者和关键推动者，英特尔致力于5G网络转型和云化这个拥有无限潜力的重要领域，并携手广泛的产业合作伙伴推动5G在垂直领域的应用创新落地。“在以数据为中心的世界，5G作为极具代表性的转折性技术，正加速各行各业的变革，并带来广阔的创新和发展机遇。”英特尔数据中心事业部副总裁兼网络与自定义逻辑事业部首席技术官Rajesh Gadiyar表示，“通过融合通信和计算，英特尔正在引领5G发展。我们正在为5G基础设施和边缘提供领先的产品，并与产业深度合作，带来丰富、广泛的5G创新应用。让我们通力合作，实现5G的全部潜力。”

5G云网融合技术论坛上，英特尔数据中心事业部副总裁兼网络与自定义逻辑事业部首席技术官Rajesh Gadiyar发表演讲

云到端5G解决方案，推进云网融合

随着5G商用时代的到来，业务需求和技术创新对5G云网融合提出了更高的要求。如何更好地满足应用场景需求，实现云和网的协同深度统一，实现平台化、生态化及数据的智能化，成为亟待解决的问题。

英特尔认为，云网技术的创新离不开“开放·融合·智能”这一原则，这一观点在5G云网融合技术论坛上得到了与会专家的支持。中国信息通信研究院标准所副所长张海懿发表了题为“5G+边云协同助力云网融合发展”的开场演讲，强调了要发挥5G、边缘计算和云的巨大潜力，促进云网技术的创新和融合。开放数据中心委员会（ODCC）服务器工作组组长王峰博士在其“OTII开放电信基础设施的发展”主题演讲中，介绍了OTII这一项目的最新进展。中国移动研究院绿色通信技术研究中心副主任、ORAN项目负责人段然进一步介绍了ORAN上5G基站开放云化的情况。

英特尔院士兼网络平台事业部网络基础设施首席技术专家Udayan Mukherjee发表了题为“5G：云原生和网络转型之旅”的主题演讲，他与云达科技共同介绍了世界首个端到端虚拟化的云原生网络。这一云原生网络由日本乐天在今年2月宣布，将从无线接入网到核心网完全实现虚拟化，并将在发布时采用创新的5G系统架构。基于英特尔®至强®可扩展处理器打造并使用英特尔®FPGA进行加速，这种端到端的云原生自动化网络将具备创新性、灵活性和敏捷性，将使乐天能够在敏捷的软件定义网络上快速扩展移动服务。

5G不仅关乎更快的个人设备和网络，更是跨越云端、网络、边缘的巨大革命。凭借在通信和计算领域的深厚积累，英特尔已经建立起全面的从云到端的产品组合。面向云端和网络，提供以至强可扩展平台为核心的广泛产品组合，满足不同工作负载需求。英特尔提供的FPGA、存储、安全解决方案和优化软件，对于确保云到端的兼容性、互操作性以及实现更高速度和更低时延的优化同样至关重要。

携手广泛合作伙伴，加速应用创新

随着5G脚步的临近，业务应用成为驱动5G成功商用的关键要素。5G应用不仅仅局限于个人设备，在垂直领域中的应用创新，需要生态系统的合作伙伴共同探索和挖掘。

在5G行业应用创新论坛上，中国信息通信研究院国际合作部副主任、“绽放杯”5G应用征集大赛副秘书长朱禹涛在其开场演讲中，呼吁产业界“携手共建5G应用产业生态”。英特尔在其发布的《5G典型应用案例分析》白皮书中重点选取5G+直播、5G+云游戏、5G+工业视觉以及5G+360全屏四类场景展开研究，给出了场景应用的背景、典型网络架构及网络需求，提出5G时代四类场景中面临的网络压力，基于英特尔在5G应用方面的探索，从硬件和软件平台等方面提出了一系列应用解决方案，为加速5G在行业应用的成熟提供了可行条件。

5G行业应用创新论坛上，英特尔数据中心事业部副总裁兼网络创新业务部总经理林怡颜发表演讲

英特尔数据中心事业部副总裁兼网络创新业务部总经理林怡颜在其题为“5G、边缘计算和AI加速数字转型”的主题演讲中提到，“5G将是垂直行业的未来创新平台。5G、AI和边缘计算将相互补充，共同赋能于智慧教育、智慧工业、智慧城市、智慧零售、智慧场馆、车联网等创新应用。英特尔技术通过软硬件和平台嵌入到5G-AI-边缘计算价值链中，携手产业伙伴通过众多案例推动5G-AI-边缘计算成为现实。”

英特尔还在与合作伙伴不断积极探索，将5G创新应用带入现实世界，智能制造就是其中一个典型的应用领域。中国移动物联网公司开放平台部副总经理兼高级技术总监刘源介绍了5G+OneNET如何助力智能制造，这是与英特尔携手在5G+边缘计算+工业互联网的实际应用。富士康控股富华科精密有限公司首席营销官荣乐天博士也强调了5G和边缘计算在智能制造中的关键作用。

直播和超高清视频也是一个创新应用亮点。腾讯视频业务总经理李郁韬介绍了云计算如何助力5G时代视频应用创新，英特尔曾联合腾讯视频云，凭借SVT+HEVC编码器的高性能，部署了4K/8K直播体育和转码服务。中兴通讯固网和多媒体产品总裁助理陆薇博士则介绍了5G下人流密集型场所的直播分发挑战与机遇。

面向5G商用时代和未来智能互联世界，中国将在全球5G商用进程中继续扮演关键角色。作为产业界的一员，英特尔将与中国5G产业生态伙伴紧密协作，推进云网融合技术发展，加速行业应用创新，共赢5G转折性技术的未来。