加速云原生落地 IBM携手神州数码启动Cloud Paks

至顶网网络与安全频道 11月06日 北京报道：近年来，数字经济在中国国民经济中的地位不断提升，越来越多的企业已经走上了数字化转型之路，尤其是利用数字化技术降本提效、改善客户体验。然而，如何利用云计算、人工智能、大数据等新兴技术实现企业核心业务的数字化和智能化转型，成为下一阶段企业面临的重要课题。



而企业要最终达成数字化转型，实现业务的敏捷性与灵活性，就必须采用云的模式来重塑以往的IT架构，因此企业上云之势已经不可逆转，根据IDC的调研指出，目前94%的企业用户使用混合云模式；67%的企业客户与不止一家公有云提供商合作。然而，在这些已经上云的企业中，只有20%左右的业务是真正跑在了云上，另外80%的业务及应用仍然禁锢在本地的IT系统中，导致大量数据仍然呈现出“烟囱”状态。



IDC指出，阻碍企业上云最普遍的因素在于企业缺乏在多个云环境之间迁移和管理数据、服务和工作流的能力。这一现状促使技术部门认识到，混合多云才是云计算的未来，这个市场机会超过1万亿美元。



基于以上问题，IBM中国昨日宣布，IBM已经将其软件组合转化为云原生，并对其进行优化，使之在红帽OpenShift上运行。而首批转型成果——IBM Cloud Paks产品组合——正式亮相中国市场，以此来帮助更多企业能够更加轻松的将剩余业务迁移到云端提供技术保障。



打造混合多云架构 实现关键应用上云



当前。云计算市场风起云涌，每个云提供商都在大力投入，打造云战略、拓展云市场，那么IBM在云市场中到底要做什么，有哪些策略呢？IBM中国当天与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）签署合作协议，宣布神州数码成为IBM中国第一家“Cloud Paks臻选合作伙伴（Premier Partner）“，双方将共同借助IBM Cloud Paks系列产品，帮助企业步入云转型的“第二篇章”——用开放的混合多云来承载关键业务的数字化和智能化转型。

IBM 大中华区首席执行官包卓蓝（Alain Benichou）

IBM 大中华区首席执行官包卓蓝（Alain Benichou）表示：“中国数字化转型的速度和纵深发展令人瞩目，云计算、人工智能、区块链等新兴技术正在给商业带来深刻的影响。经过上一轮的数字化转型，混合多云已经成为众多企业面临的常态。企业内部的数据壁垒尚待打破，核心数据的价值还未得到释放。如何破局？企业下一阶段的云转型将何去何从？虽然以往IBM在云业务中已经创造了200亿美元的营收，但今天，随着IBM Cloud Paks，即企业就绪的容器化软件产品组合的推出，IBM将帮助越来越多的中国企业利用开放的混合多云策略，实现企业关键业务的云转型，打破数据壁垒，释放企业核心数据的价值，转型成为认知型企业，享受更加简单轻松的上云体验。”

神州数码集团董事长兼总裁郭为

神州数码集团董事长兼总裁郭为表示：“技术奇点引爆数字服务经济，当云、5G、AI成为这个时代的主题，各行各业都将进入一个数字服务经济的时代。在这样一个数字奇点上，我们要在技术变革中不断寻找创新的突破口。未来，我们将持续深化与IBM在云计算领域的合作，以IBM Cloud Paks为契机，用互为生态的方式，携手提供更便捷、更安全、更适用的工具和场景化解决方案，在企业客户上云、用云、管云的各个阶段共同创造价值，实现IBM、神州数码与中国企业客户，在数字时代的共赢。”



尽管目前，很多企业已经能够做到坚定不移地把围绕降本增效、改善客户体验的工作负载向云端迁移，但在把较为复杂的围绕关键业务工作负载迁移到云方面，他们还在踌躇不前。而为了让企业摆脱顾虑，能够顺利步入云转型的“第二篇章”，开放的混合多云架构将是大势所趋。



IBM认为，在企业将更多应用迁移到云的过程中，混合云策略可以帮助企业解决他们遇到的主要问题，包括安全、数据保护和协议、可用性以及云管理等问题。云市场正在被重新定义，越来越多的企业将云的机遇视为一次整合其本地设施、私有云和公有云的绝佳机会，采用集合了这三大要素的混合云战略，这一点已逐渐变成共识。



改变游戏规则 释放全新云原生能力



混合多云的概念就是，无论企业IT架构是私有云+公有云+传统IT的结构，IBM都能为企业从提供从私有云到公有云的无缝上云体验，而这要依托于IBM和红帽的技术，以及合作伙伴所拥有的技能和服务，企业能够将更多的关键业务应用迁移到云，解决跨越混合多云环境管理数据、服务和工作流的过程中所遇到的关键问题。



在过去 12 个月里，IBM 的云计算业务收入达到 200 亿美元。在完成对红帽的收购后，IBM重塑云市场格局，将企业云转型的重点放在释放业务价值和推动增长上。结合红帽开放的混合云技术，客户可以轻松、安全地在跨云环境里迁移应用和数据。



目前，IBM已将其软件产品组合转型为云原生，并对其进行优化。全新的云原生能力以预集成解决方案的形式提供，也就是我们今天正式发布的IBM Cloud Paks产品组合 。



此外，IBM Cloud Paks是经过IBM认证的容器化软件，能够为用户提供通用的操作模型工具及多种服务组合，包括身份管理、安全性、监控和日志记录，并通过统一、直观的操作界面，为客户带来更好的跨云平台可视性操控管理体验。



IBM推出的首批五大IBM Cloud Paks软件解决方案包括：





IBM Cloud Pak for Data，可以简化和自动化企业获取数据洞察的方式，还可以为企业提供一个开放、可扩展的架构，从而使人工智能数据虚拟化的速度提升430%。 IBM Cloud Pak for Application，帮助企业更好地实现应用的现代化、构建、部署和运行，可帮助IBM在金融科技领域的客户将开发时间缩短84%。 IBM Cloud Pak for Integration，帮助集成应用、数据、云服务和应用程序编程接口（API），旨在将集成成本减少33%。 IBM Cloud Pak for Automation，帮助实现业务流程、决策和内容工作方式转型。一家银行客户曾利用它减少了80%的手动流程。 IBM Cloud Pak for Multicloud Management，提供多云的可视化、治理和自动化服务，它能够帮助客户将支持大规模云原生环境的运营费用降低75%。



另外，IBM Cloud Paks还包括IBM庞大的软件产品组合里的100多款产品，经优化后可在红帽OpenShift上运行，这些软件和服务将在IBM混合多云的平台上提供，基于开源技术，包括业界最全面的企业级Kubernetes平台红帽OpenShift，和全球领先的企业级Linux平台红帽Enterprise Linux。



企业现在可以一次性构建关键型任务应用，并在亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云平台、阿里云、IBM云等所有领先公有云以及私有云上运行。如此，客户便可以选择最好的基础架构和最佳方法，来构建关键应用、数据和工作负载，以满足其业务所需。

IBM副总裁兼大中华区云计算与认知软件总经理缪可延

IBM副总裁兼大中华区云计算与认知软件总经理缪可延表示：“IBM与 红帽的结合，为业界带来开源技术与企业级的技术与服务的完美结合，奠定了IBM作为智慧、开放的企业级混合云及多云领导者的地位，帮助各行各业的客户更深入、广泛地利用云计算，转型成为认知型企业。IBM Cloud Paks作为企业就绪的容器化软件，是业界首个真正的混合多云平台，能够帮助企业实现‘一次构建，随处运行’，更加灵活、安全、快速地实现核心业务的云转型，加速智慧创新，助力客户开启云之旅的第二篇章。”



云端起舞 共赢未来



IBM中国昨日同时宣布，神州数码集团将成为IBM中国第一个”Cloud Paks 臻选合作伙伴（IBM Cloud Paks Premier Partner）”。神州数码作为中国IT市场的领军企业，近年来在云计算、人工智能、区块链等前沿科技领域不断增加投入，已经转型成为“云服务与数字化方案提供商”。

据了解，神州数码与IBM携手服务中国企业已达20年之久，合作累计营业额已超过45亿元，因此对中国企业信息化的发展有着深刻洞察，拥有强大的技术积累和完善的市场渠道，特别是在把IBM云计算相关产品带给国内客户方面，神州数码一直是IBM非常重要的合作伙伴。

IBM副总裁兼伙伴生态事业部总经理叶明

IBM副总裁兼伙伴生态事业部总经理叶明表示：“今天是IBM中国与神州数码在企业数字化转型的第二篇章开启崭新合作的重要里程碑。IBM Cloud Paks是因应客户的需求而生，是为了帮助他们用自己信任的技术，以安全、统一的方式加快将核心业务应用迁移到云。未来，IBM将携手神州数码，结合双方的技术优势、市场优势和转型经验，一起拓展生态，开拓新局，切切实实地帮助企业实现下一阶段的数字化重塑。”