新华三Oasis Cloud-Net：以云赋能，把简单留给客户

近期，在紫光旗下新华三集团举行的一场针对绿洲云简网络解决方案（Oasis Cloud-Net）的发布会上，重点对Oasis Cloud-Net如何帮助企业用户提供“云赋能，网极简”的网络部署与管理做出了详细介绍。

近期，在紫光旗下新华三集团举行的一场针对绿洲云简网络解决方案（Oasis Cloud-Net）的发布会上，重点对Oasis Cloud-Net如何帮助企业用户提供“云赋能，网极简”的网络部署与管理做出了详细介绍。

新华三集团网络产品线解决方案管理部部长唐元武首先介绍，“随着‘互联网+’给商业模式带来的诸多变革，以及数字化转型的不断推动，企业业务的发展需要网络自身进行不断的改变。以实现快速的IT响应及运维管理。为此新华三推出了Oasis Cloud-Net绿洲云简网络解决方案，以支持企业用户快速部署、快速运维，以及功能的快速迭代与升级。”

网络极简+运维极简+云赋能

新华三集团副总裁、网络产品线总裁 毕首文

新华三集团副总裁、网络产品线总裁毕首文表示，“Oasis Cloud-Net的核心是在绿洲云平台的基础上发展起来的，是一套通过历史积累逐步完善和丰富的方案，向上可以打通业务层面，向下可以触及用户，可以真正接入到用户层面，是基于业务进行管理的方案。”因此Oasis Cloud-Net即绿洲云简网络解决方案，能够有效解决中国客户数字化转型的需求。

据悉，Oasis Cloud-Net整体可分为三个部分，第一是网络极简。即网络能够快速的实现部署。能够做到全网络、全设备（包括网关、交换机、无线AP等）的自动化，换句话说设备开箱扫码之后接上电源，网络就会自动完成全部连接与部署。为实现这样的体验，新华三集团产品开发团队做出了多项创新，真正实现了即插即用的部署与上线。

第二是运维极简。完全专业化的设计，无需专业的网络运维人员同样能够轻松管理网络，这样的承诺基于对设备故障的维护只需要把设备拔下再把端口插上如此之简单，同时支持对异型设备的替换，实际上这种模式对于不同型号的设备是非常困难的，而新华三集团采用自动化上线的设计理念，可以做到不同型号的设备之间相互替换，实现即插即用。

第三是云赋能，新华三集团通过在绿洲云端内置的AI能力，能够有效应对零售业海量门店对AI及自动化能力的广泛需求，通过内置的AI运维能力能够实现远程数据采集及远程运维，并利用综合的绿洲平台能力实现对企业业务的整体赋能。

唐元武强调称，“总体而言，新华三集团就是希望把复杂的工作留给自己，通过绿洲云简网络解决方案去解决。而把最简单的用户体验留给客户。这就是新华三Oasis Cloud-Net最核心的理念——把复杂留给自己，把简单留给客户。”

Oasis Cloud-Net让智能管理不断渗透

从2015年新华三集团发布绿洲1.0以来，当初定位是公有云的无线管理平台。到2017年定位为物联网管理平台。而从今年开始，新华三把传统的网络和园区网管理纳入进来，同时引入AI、大数据分析，把有线、无线、AI一并拉通，使智能管理能力直接渗透到内网，实现了更简单、更优化的云简方案。

新华三集团网络产品线副总裁、AD-NET产品线总经理 柳义利

新华三集团网络产品线副总裁、AD-NET产品线总经理柳义利表示，“到目前为止，已经有上万用户在绿洲平台上部署了不同的应用场景。包括新华三的交换机、路由器、无线等近500款产品都可以支持该平台方案。”

从网络来讲，最大的功能是连接性，如果网络不联通的话，所有业务及应用都无法正常运转。毕首文表示，“网络的第一要素是解决连通性问题；第二点，技术一定是交叉融合的，不是一个单点技术能解决所有问题。今天发布的绿洲云简解决方案，更多强调的是对整个管理运维的简单化。”

Oasis Cloud-Net帮助业务快速落地

某时装连锁在全国有8000家门店，经常会有新门店开业，怎么能够快速开店？如何实现运维的快速响应？为此，新华三集团的Oasis Cloud-Net方案提供了非常有效的支撑，只需要一名对网络没有任何维护经验的营业员就能把网络设备轻松的连接并运转起来。

而在智能业务运维方面，Oasis Cloud-Net能够通过第三方合作开发的方式帮助用户开展业务。在数据运营方面，绿洲平台都会基于基础的原始数据去做分析，再通过与合作伙伴的合作去完成数据的运营工作。

新华三集团网络产品线总体规划部总经理 杨海军

据新华三集团网络产品线总体规划部总经理杨海军介绍，“现在绿洲云平台是完全免费的，如果用户已经拥有新华三的网络设备，就可以直接把设备连接到绿洲云平台上，并不需要多花一分钱。连接之后，用户可以创建自己的账户去做管理，也可以通过代理商去做管理，甚至不需要任何网络运维人员，用户就可以通过手机APP去管理自己的网络。”

毕首文指出，“新华三集团的定位是数字化解决方案领导者，在企业数字化转型的过程中，我们希望为用户提供一系列简单易用的解决方案，目的是助力用户的数字化转型，所以我们这套方案是完全免费的。”

另外，毕首文还强调，“为了解决大量分散，不同种类的企业、泛企业市场的网络管理需求，以及应对企业数字化转型需求，新华三集团果断推出了Oasis Cloud-Net方案，目的就是为包括中小企业分支连锁、新零售、中小学等用户提供既具备使用便利性又比较低成本的网络方案，从而尽快培养用户对云平台的使用习惯，这才是Oasis Cloud-Net的真正价值所在。”