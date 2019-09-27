新华三领跑2019上半年中国企业网市场，数字化联接赋力企业新动能

近日，全球权威市场研究机构IDC发布了《2019年第二季度中国网络市场跟踪报告》。根据报告数据，2019年上半年紫光旗下新华三集团依托在网络领域的技术实力和服务优势，在中国企业网市场份额居首。



面对万物智联时代的数据洪流，网络在企业数据管理与价值洞察中正发挥着越来越关键的价值。在2019领航者峰会期间，新华三集团发布了数字化联接战略，致力于为用户提供更加弹性、智能，更具业务感知能力的网络。新华三不仅能够基于物联网，以“智能感知，赋能生命”解决网络横向联接问题，更能借助SDN/NFV等前沿技术实现“网络重构，弹性智能”，实现纵向网络重构，打造安全稳健、智能可信的柔性网络，同时为网络运行构建智能化的管理平台。新华三在2019年上半年还推出了全新的AD-NET 5.0，为数据中心、园区网、广域网等不同场景提供了基于AI的智能化网络解决方案，依靠全面的数据采集和智能分析为网络优化与管理提供决策依据，同时实现组件的统一集成和场景的入口统一，为大中型行业、运营商以及互联网等行业客户构建智能化的新型网络架构。



新华三集团以持续多年的市场和研发投入，打造出全系列的交换机、路由器、企业级无线及相关网络软件产品和解决方案，广泛应用于政府、运营商、金融、教育、企业和医疗机构，成为网络建设的首选品牌。



领先成绩的背后，是一系列定义行业标杆的创新网络产品。作为新华三集团高端交换机的扛鼎之作，S12500云计算数据中心核心交换机能够提供业界最高的交换性能和最丰富的云计算特性，结合SeerBlade强大的AI运算性能以及算法程序，将网络带入AI时代，翻开交换机产品发展的新篇章。在今年S12500更借助新的400G业务线卡，在深圳网络空间科学与技术实验室成功实施了国内首个商用400G以太网项目，再次树立业界标杆。而在路由器方面，今天新华三已经具备了从边缘计算网关MSR路由器到P级集群路由器CR19000等完整的路由器产品线。其中新华三CR19000核心路由器，凭借着可扩展，高可靠，大容量的优异特性，直指集群路由器市场，加速推进运营商在数字化经济时代有效进行网络重构。在企业级WLAN市场，新华三在2009年到2018年十年间，以领先的技术实力与始终如一的可靠品质，引领无线网络持续创新，推出了三百余款场景化产品和解决方案，获得超过750项专利技术，连续十年蝉联中国企业级WLAN市场占有率第一。



目前，新华三集团已经成为国内网络通信领域无可置疑的市场领导者，连续三年保持中国SDN（软件）市场份额第一，与国内运营商实施了多个SDN、NFV商用试点项目，共同构建智能、开放、高效的数字化网络。同时，新华三秉持开放心态与业界伙伴合作共赢，与OpenStack、CORD、MEF社区、ONAP等开源标准化组织深化合作，共同推进ICT技术的融合演进和突破创新。



2019年，企业网络市场的竞争日趋激烈，客户对于网络的需求与标准也在不断变化，新华三集团保持平稳增长，新华三集团保持平稳增长，体现了强大的技术实力和厚重的产业底蕴。随着新华三“数字大脑计划”的正式发布，向内生智能演进的网络将成为推进企业数字大脑落地的关键基础。新华三将依托产品创新、方案演进与产业合作，持续引领网络产品的更新迭代和架构转型，让不同行业享受智能网络带来的变革机遇，与合作伙伴共同创造更加智慧、开放、包容的万物智联时代，加速各行各业的数字化转型进程。