Aruba 2019亚太区Atmosphere大会发布Central云加强版 深化与AWS战略合作伙伴关系

近日，Hewlett Packard Enterprise旗下公司Aruba首次在澳大利亚悉尼召开标志性活动——2019年Atmosphere大会亚太(APAC)分会。此次活动展示了Aruba全新系列网络解决方案以及为企业主动优化网络管理而设计的合作项目。

近日，Hewlett Packard Enterprise旗下公司Aruba首次在澳大利亚悉尼召开标志性活动——2019年Atmosphere大会亚太(APAC)分会。此次活动展示了Aruba全新系列网络解决方案以及为企业主动优化网络管理而设计的合作项目。人工智能(AI)增强分析的重要性是此次大会的重要议题。

Hewlett Packard Enterprise 旗下公司 Aruba 亚太区副总裁 Steve Wood 表示：“Aruba 的目标是帮助我们的客户强化动态和个性化用户体验。通过为提供安全网络连接和可靠性而全新设计的 Aruba Central，我们集成了基于 AI 的分析功能和性能保证，以帮助客户简化、加速网络操作并保证其安全，以便在日益复杂的云工作负载环境中取得竞争优势。”

通过优化的云平台简化混合云和分支机构管理

各个独立的网络管理解决方案逐渐导致复杂性和修复时间的增加。Aruba 对 Aruba Central 进行了重大改进，以加快 IT 运维速度，从而让 IT 专业人员有时间专注于业务创新。软件定义的分支机构 (SD-Branch) 和 SD-WAN 通过基于 AI 的分析功能和性能保证进行优化，进而形成以下优势：

1、缩短解决网络基础设施问题所需耗费的时间，减少它们对组织机构造成影响。通过将 Aruba 的分析和性能保证功能集成到 Aruba Central 统一云平台中，IT 专业人员可以快速修复间歇性网络问题，同时也可积极确定客户基础设施优化方案，以确保世界一流的网络体验。

2、降低运维成本，解决分布式企业的混合云连接问题。通过强化分支管理和编排功能，以及基于 Aruba Central 进行管理，现在 SD-Branch 和 SD-WAN 可以集中监控并控制业务相关的流量策略，以减少现场对非常有经验的专业维护人员的依赖，提高运维敏捷性。

3、大型边缘网络基础设施中易于部署、灵活且安全的叠加拓扑结构。

SD-WAN Orchestrator 现在可在 Aruba Central 中使用，能够轻松实现大规模的网关配置，这一云原生的、多租户控制面功能有助于节省管理成本并简化广域网的管理。





现在可在 Aruba Central 中使用，能够轻松实现大规模的网关配置，这一云原生的、多租户控制面功能有助于节省管理成本并简化广域网的管理。 软件即服务 (SaaS) Express 优先级功能不仅可提高 SaaS 应用程序的性能，而且还可为业务关键型应用程序（如 Microsoft Office 365、Skype、Salesforce 等）提供最终用户体验的可见性。





优先级功能不仅可提高 SaaS 应用程序的性能，而且还可为业务关键型应用程序（如 Microsoft Office 365、Skype、Salesforce 等）提供最终用户体验的可见性。 Aruba 虚拟网关，现在可用于 Microsoft Azure 和 Amazon Web Services (AWS)，能够经济高效地将各种网络和安全策略扩展至在云中运行的工作流。





4、独特的自动化策略实施。ArubaClearPass Device Insight 通过采用自动设备发现和基于机器学习的指纹识别提供物联网 (IoT) 可见性和安全性。与 Aruba ClearPass Policy Manager 和 Aruba 的动态网络隔离功能结合使用时，网络和安全团队可以通过消除网络上的设备盲点来降低风险。

领先的老年护理机构 Catholic Healthcare 最近利用 Aruba 的云解决方案在澳大利亚的 46 个网点启用了托管在 AWS 上的 Aruba Central。

Catholic Healthcare 基础设施经理 Moet Sela 说：“我们的IT 团队没有足够的人力来维持之前的网络管理平台，而那一平台已经变得越来越耗时了。迁移到 Aruba Central 为我们提供了一个集中式的网络位置，让我们可以在此通过一个单一的管理平台对网络进行监控、更新和强化。”

Aruba Central 的部署大大提高了 Catholic Healthcare IT 团队的工作效率，使他们能够回到为居民提供高质量服务的核心业务上来。除了简化 IT 团队的传统管理任务外，Aruba Central 还可在连接过程的所有阶段提供主动监控和分析功能。此连接运行状况监控功能可收集并测量关键性能指标，以消除问题的根本原因和造成的影响。

“Aruba 的无线网络和云管理解决方案可以极大改善居民的生活质量和健康护理质量。Aruba Central 强大的管理解决方案可以满足无线网络的未来需要，数字护理行业的持续发展需要安全可靠的网络连接”，Sela 补充道。“我们的最终目标是确保我们的居民能够安享晚年生活；Aruba Central 可以帮助我们在竞争中取胜，并最终使我们成为更好的居民设施。”

BridgeClimb （悉尼大桥攀登公司）专注于为在澳大利亚的国际和当地游客提供地标性建筑悉尼大桥登顶体验的游览项目，作为其数字化改造项目的一部分，托管在 AWS 上的 Aruba Central 将对该景点大有裨益。

“我们需要一个强大而安全的网络，使我们的 IT 团队能够更好地了解我们的网络，为我们的客人提供更难忘的体验，”IT 部门负责人 Parth Gandhi 这样说道。

“Aruba Central 引起了我们的注意，因为它可以为我们提供统一的管理平台，便于我们对网络基础设施进行管理、监控和故障排除。集中监控以及先进的分析和保证让我们相信，我们的网络会在现在和将来为我们的业务提供持续的支持。”

Aruba深化与AWS的战略合作关系

随着工作负载变得越来越复杂，劳动力变得越来越分散，企业必须采用先进成熟的云战略，以便推动创新型业务解决方案并获得竞争中的差异化优势。Aruba 各个合作项目的目标是使其客户和合作伙伴能够适应、发展并驾驭当今不断变化的经济环境，实现业务的数字化转型。借助于Aruba Central，用户可以通过统一的管理平台将所有设备信息、基于 AI 的分析、以用户为中心的统计数据和物联网设备配置文件集中在同一位置，从而减少孤立的网络操作，使企业能够根据具体情况快速获得所需的信息，使真正的互联互通分支机构成为企业的现实。

Aruba 和 AWS 深化了战略关系，为客户提供了更具云特色的 SD-Branch 服务。从为 SD-Branch 用户提供虚拟网关，使其分支用户能够更安全、更高效地访问其 Amazon 虚拟私有云 (Amazon VPC) 中托管的公司服务，到现在扩展到支持 AWS 传输网关。这种协作旨在简化跨多个 Amazon VPC 运行服务的 SD-Branch 用户的连接。通过利用 AWS 传输网关，Aruba SD-Branch 用户只需要创建一个虚拟网关连接，从那里，通过与 AWS 的中转网关（AWS Transit Gateway）进行连接，他们最多可以连接该地区的 5000 个 Amazon VPC。

Amazon 云服务合作伙伴生态系统主管 Joshua Hofmann 说：“随着企业加速采用云技术，他们会继续寻求简化的分支网络服务和编制能力。我们与 Aruba 的合作将使企业提高效率、速度并加强安全性，并同时将更多资源用于为最终客户提供价值。”

一年一度的活动汇集了众多网络专业人士和移动领域专家，体验 Aruba 最新产品和解决方案，并邀请作为行业翘楚的专家发表见解独到的主题演讲。