Aruba Instant On：让无线接入更加简单、灵活、安全与智能

近期,Aruba重磅推出了Instant On全新无线产品及解决方案,以满足快速成长的中小型企业(SMB)市场对无线网络的最新需求。该系列产品包括五款室内及室外Wi-Fi接入点(Instant On AP11、Instant On AP12、Instant On AP15、Instant On AP11D、Instant On AP17),能够提供安全、高速的无线网络连接,并提高设置和管理效率,旨在以高质量的无线网络性能为企业提供支撑。

而本次Instant On的推出,无疑更加巩固了Aruba向中小型企业市场进军的决心与信心。面对加速拓展SMB市场的全球性战略,Aruba全球副总裁兼中小企业事业部总经理Amol Mitra认为其具备以下五大优势:

第一,Aruba是一家做企业网络的厂商,在企业级产品中曾积累了很多技术优势,包括安全性、可管理性等等,因此能够最快速的把这些优势带到SMB市场当中。

第二,基于对SMB市场的理解,Aruba为SMB市场专门定制了特殊功能,包括Smart Mesh等功能,都是对SMB客户非常重要的能力。

第三,Aruba产品可以非常容易的利用手机APP轻松管理所有设备,不需要求助于任何的IT专业人员。

第四,在Aruba发布的产品中没有任何隐藏成本,用户无需购买软件许可或订阅服务,就可以直接使用其全部功能,不会产生额外性支出。

第五,在售后支持方面,Aruba不仅支持相对传统的电话及在线客服等售后方式,而且还建立有在线社区,用户可直接通过社区获取帮助,如设备教程及视频等。

Aruba全球副总裁兼中小企业事业部总经理Amol Mitra在会上发表演讲

另外,Amol Mitra指出,“当前,中小企业急需一种能够提供不间断的网络连接,易于管理,并能够根据业务需求轻松扩展的企业级Wi-Fi解决方案,以带来极致的无线体验,因此Instant On系列产品才会应运而生。”

据了解,基于Instant On系列产品,每个场所都可以建立集群模式,并按照集群模式进行管理,在集群模式下最大可支持25个不同型号的AP进行组网。Aruba中国区技术销售总监俞世丹补充到,“Instant On系列中的五款产品是相互兼容的,设备之间可以通过有线或Mesh进行互联,达到混合组网。”

简单、灵活、安全的无线环境

其实,Instant On系列产品最大的特点体现在其在管理上的便利性和对业务的可灵活扩展性。比如其简单、直观的移动应用网络管理程序,使得用户可以非常方便地对设备进行设置和管理,这也符合Aruba商用Wi-Fi中简单、易管理的一贯特征。

另外,根据业务的需求,用户可将接入点数量灵活扩展到25个,并通过智能Mesh技术可轻松将网络扩展到难以布线的任何区域,且包含吸顶、壁挂和桌面安装选项在内,以适应各种中小型企业部署环境。

Amol Mitra(左)和俞世丹(右)向嘉宾介绍Aruba Instant On

同时,Amol Mitra还进一步强调了Instant On的安全性。他指出,“在IoT时代下设备本身的安全将面临更多挑战,因此身处网络边缘的AP的安全性就更为重要。而Instant On无线解决方案中,不仅设备均支持最新的WPA3无线加密协议,而且Aruba在终端识别、流量加密、准入控制等方面都具备针对性的应用场景方案,能够在网络接入的最前端为企业用户提供有力的安全性保障。”

让网络边缘更加智能

除了简单、灵活、安全的基本特殊,Instant On还能够让我们在网络接入的边缘更加智能,Amol Mitra表示,“未来大量的智能边缘设备需要在现场实时做出决策,但同时也要依靠云端的决策,这将导致大量的数据在云和智能边缘设备之间进行传输。而Aruba能够让智能边缘设备和云之间的通信更加稳定与安全。”

据了解,Instant On系列产品本身虽然并不直接通过云端进行管理,而是通过移动APP对设备进行管理与配置,但APP本身是由云端实现管理。Amol Mitra指出,“Aruba在企业级解决方案中提供了云端管理的架构,包括Instant产品都可以在AWS China上提供的Aruba Central进行管理。而Instant On则可以通过移动应用程序或基于云的Web门户提供两种管理模式。”

此外,俞世丹也表示,“在无缝漫游方面,Aruba具有非常独特的技术优势,也是Aruba的一项专利技术,叫做ClientMatch。利用ClientMatch可以帮助用户检测出哪个终端距离哪个AP更近、信号更强,并通过技术手段帮助终端及时切换到距离更近、信号更强的AP上。”

另据Amol Mitra介绍,对于Aruba整体的智能边缘解决方案,目前主要关注的是包括教育、酒店、医疗、制造业、零售这五大行业。除此之外,还会关注高密度场景(如体育场馆、火车站、机场等),以及房地产等领域。因此,今后Aruba智能边缘解决方案会针对以上行业做出众多应用场景方面的优化。

Amol Mitra最后指出,“我们会在未来的4年中投入40亿美金,专门针对智能边缘领域进行研究和开发。而从HPE的角度来看,不只包括Aruba的网络产品在内,还包括边缘计算等能力,都将是我们未来需要投入的重点方向。”