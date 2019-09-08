为安全插上雄鹰的翅膀 新华三构建全新合作伙伴安全服务交付体系

根据国际权威市场研究机构Gartner报告显示，在2017Q4~2018Q4全球企业网络安全设备销售额增长率排名中，紫光旗下新华三集团（以下简称“新华三”）以42.6%的同比增长率排名全球市场总体第一。新华三为什么能有如此高速的增长呢？



完善渠道拓展、深化行业生态系统建设是成败的关键。——新华三集团安全产品线副总裁朱世龙



2019年，是新华三信息安全的行业元年。新华三信息安全布局将要进入传统安全公司的行业市场，这将对新华三安全产品以及服务交付提出了更高的要求。如何满足用户更高的交付要求？在2019新华三安全渠道高峰会议上，新华三给出了答案。面向渠道伙伴，新华三发布了“安全雄鹰计划”，通过融合服务平台，更加细化安全领域渠道建设，从而赋能新华三生态合作伙伴。此项渠道赋能计划，将渠道生态合作推入了一个全新的高潮。



“三合一”中心 赋能生态伙伴成长



新华三安全雄鹰计划，以合肥运营中心及北京、浙江、广州、深圳、山东等29个区域节点为依托，打造区域安全产品测试、赋能和服务交付“三合一”中心，助力提升核心合作伙伴的综合交付能力，通过项目拓展、项目交付的双重合作，从行业资质、产品品牌、解决方案等多维度，对生态合作伙伴进行全方位支撑，使其成为跨入数字化时代的最佳合作伙伴。



为打破传统测试样机的困局，新华三区域安全产品借测中心，将测试设备落地到区域二代库房，配合数百套样机库存，减少借测流程，保障全国范围测试和试用，加快项目售前测试相应速度。



对网络安全服务商来说，安全交付人才匮乏成为普遍性挑战。为帮助新华三安全合作伙伴有能力应对不同行业客户提出的专业需求，新华三赋能中心通过本地滚动式小班培训、技术设备实操，打通理论学习到实践落地环节，批量培养安全交付专家，帮助合作伙伴在人才培养和储备等方面进行全面提升。



同时通过服务交付中心将等保2.0解决方案、数据安全解决方案、园区网安全解决方案、网站安全解决方案等一系列解决方案进行1：1本地场景化验证环境展现，为合作伙伴搭建真实的演示环境，充分贴合市场前端需求，让用户远程登录体验安全解决方案的真实效果，从而保证项目的交付质量。



针对拥有不同服务能力的合作伙伴，新华三安全雄鹰计划提供了基础版、领先版、豪华版三种配置方案，以及与之配套的“天梯计划”，旨在通过产品功能配置、场景化、行业解决方案、综合排错四大阶段以及定期考核制度，提升渠道工程师能力进阶。



雄鹰计划 落地有声



“专业的团队、良好稳定的渠道政策、多元化的产品、持续的赋能培训，以及快速全面的资源支持正是新华三信息安全的优势所在”，杭州尚峰科技有限公司袁林认为，“新华三信息安全的持续的赋能培训让我们的员工不断成长，可以适应客户不断提升的专业需求”。



的确，正如袁林所言，经过多年的深耕，新华三拥有一套优质而成熟的服务管理体系，通过安全雄鹰计划，其优质的服务管理基因也随之得到更好的延伸，对于生态合作伙伴，新华三提供的全新合作伙伴安全服务交付体系，也使其从中得到了服务“质”的飞跃。



近年来，对于行业生态建设，新华三持续加大投入。基于“融合平台 无界生态”的战略，发起成立了“网络安全创新技术联盟”，实现了成员单位间的相互赋能、融合、激发，产生安全生态效应。同时，根据安全市场特点，新华三“安全领航者”合作伙伴体系将做进一步区域细化，实现真正的产品驱动市场。新华三发布的“渠道赋能 安全领航”计划，为安全合作伙伴建立专业的安全人才体系与安全星级认证，实现安全产品销售高速增长。



未来，新华三将秉承“融合平台 无界生态”发展战略，不断加大安全领域赋能投入，实现生态汇聚，与勇于拼搏、善于开拓的雄鹰式生态合作伙伴携手，助力百行百业的数字化转型，共建共享“主动安全”的大生态。