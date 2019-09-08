IDC：第二季度全球企业WLAN市场继续保持适度增长 

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2019年第二季度消费和企业全球无线局域网（WLAN）市场总体同比下降4.4％，全球收入为35亿美元。企业细分市场同比增长3.1％至近16亿美元。

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2019年第二季度消费和企业全球无线局域网（WLAN）市场总体同比下降4.4％，全球收入为35亿美元。企业细分市场同比增长3.1％至近16亿美元。网络升级、数字转型（DX）计划以及即将问市的新无线标准WiFi 6都是2019年实现持续增长的积极信号。

802.11ac标准主导着企业WLAN市场，占到了从属接入点（AP）出货量的86.8％，以及企业WLAN从属接入点收入的92.3％。下一代的802.11ax标准（也被称为WiFi 6）将在2019年至2020年期间保持增长。在消费WLAN市场中，802.11ac标准占出货量的52.6％和收入的75.2％。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler表示：“企业WLAN市场在各种因素的推动下继续保持适度增长。企业连接仍然是企业组织创建数字化工作场所的首要任务，而无线已经成为与客户互动的关键平台。同时，数字化转型正在推动着企业组织考虑更广泛地升级企业园区网，这将继续在未来几个季度推动该市场的增长。”

从地域角度来看，第二季度企业WLAN市场最高增幅来自中东和非洲（MEA）地区，同比增幅为14.7％。沙特阿拉伯同比增长29.1％，南非企业WLAN市场同比增长31.3％。亚太地区（不包括日本）（APeJ）地区同比增长4.9％，其中印度同比增长11.1％，中国增长4.4％。美国市场同比增长4.0％。

其他地区的结果更接近于全球平均水平。中欧和东欧（CEE）地区收入同比增长2.3％。波兰WLAN市场增长11.5％，捷克共和国增长了11.7％。拉丁美洲地区增长0.9％，西欧WLAN市场相对平稳，增长0.5％。德国是西欧地区最大的市场，增长4.1％；英国下滑5.8％。

IDC全球网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky表示：“全球各地的企业WLAN市场呈现不同的态势。虽然该市场已经相对成熟，美国市场有小幅增长，但地缘政治问题开始给全球其他许多地区的增长带来影响。与此同时，即将推出的802.11ax标准将推动企业新一轮的更新周期，预计从今年晚些时候或者明年初开始为市场提供预期的推动力。”

重点企业WLAN厂商更新：

- 2019年第二季度思科全球企业WLAN收入同比增长6.3％，环比增长7.2％。该季度思科的全球市场份额为44.9％，略高于去年同期的43.6％。

- 2009年第二季度Aruba-HPE收入同比下降4.2％，但环比增长29.6％，市场份额为14.0％，低于去年同期的15.1％。

- 该季度Ubiquiti再次实现强劲增长，同比增幅为22.4％，市场份额为6.8％，高于去年同期的5.7％。

- 该季度CommScope/Ruckus的收入同比下降11.4％，环比增长24.3％，市场份额为5.8％，高于去年同期的6.7％。

- 该季度华为同比增长8.2％，市场份额为5.4％，高于去年同期的5.1％。