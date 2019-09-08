瞄准物联网安全市场 Palo Alto以7500万美元收购Zingbox

Palo Alto Networks正在涉足快速增长的互联设备安全市场，收购了斯坦福大学孵化的初创公司Zingbox，该公司可以利用机器学习来检测黑客企图。

至顶网网络与安全频道 09月08日 编译：Palo Alto Networks正在涉足快速增长的互联设备安全市场，收购了斯坦福大学孵化的初创公司Zingbox，该公司可以利用机器学习来检测黑客企图。

这次收购金额为7500万美元。此前，Palo Alto Networks在5月份进行了另外两笔对初创公司的收购，总金额超过4.1亿美元。更早些时候，Palo Alto Networks以5.6亿美元收购了Demisto。

Palo Alto Networks通过收购Zingbox将获得一套名为IoT Guardian的工具，让企业可以为联网设备提供多层安全性。该套件是基于一种威胁检测引擎构建的，该引擎使用机器学习来发现可疑行为。该套件会学习企业系统是是如何在端点出现可能由于数据泄露而导致的异常活动模式时发出警报。

该套件中的其他工具是相互补充的，其中一项名为Vigil的服务，如果其他具有类似设备的Zingbox客户成为黑客的目标，它就会向发出警报。还有一个微细分工具，允许管理员限制系统之间的通信，这有助于控制黑客以某种方式破坏网络所带来的损失。

Zingbox声称正在为医疗和制造等行业企业组织的1100多万台设备提供保护，作为这次收购的一部分这些客户将转移到Palo Alto Networks，尽管Palo Alto Networks似乎对Zingbox的技术更感兴趣。

Palo Alto Networks计划将IoT Guardian与自己的Next-Generation Firewall和Cortex威胁检测服务进行集成。如果一切按计划进行，这次收购将在该季度晚些时候完成，到时候Zingbox的工具将继续单独提供给客户。

“通过收购Zingbox，我们将为我们的Next-Generation Firewall和Cortex平台提供一流的订阅服务，使客户能够大规模地实现对联网设备的控制、可见性和安全性，” Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora在声明中这样表示。

在公布这次收购之前，Palo Alto Networks刚刚发布了第四季度财报，结果显示该季度的盈利超出了预期。该季度Palo Alto Networks收入8.058亿美元，亏损2080万美元，高于去年同期的6.585亿美元，略高于分析师的预期。经非重复项目调整之后，每股收益也超过预期，每股收益为1.47美元，而Zacks的预期为1.42美元。

由于业绩强劲以及整体股市大幅上涨，Palo Alto Networks当日股价上涨约6％。