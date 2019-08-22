云赋能 网极简 | 新华三重磅发布Cloud-Net云简网络解决方案

近日，由紫光旗下新华三集团主办，以“数字领航 智绘未来”为主题的2019数字大脑计划中国行北线第三站在山东烟台开幕，新华三集团副总裁、网络产品线解决方案部总裁柳义利出席了本次活动，并在会上正式发布了具备极简部署、云化管理、应用增值等多维度价值的Cloud-Net云简网络解决方案，进一步助力中小企业提升运营效率，降低运营成本，优化客户体验。

新华三集团副总裁、网络产品线解决方案部总裁柳义利

Cloud-Net助力中小客户网络转型之旅



伴随着移动互联网、物联网等技术的不断发展，以及O2O业务模式的不断成熟，越来越多的零售类或服务类企业为了提升客户体验、提高运营效率，不断将企业分支进行下沉式扩张，因此也面临着分支机构扩张带来的网络部署、运维、管理的复杂性，以及网络运营成本的急速增长。



同时，伴随着公有云业务的发展与成熟，越来越多的中小企业将企业IT业务部署在云上，从而希望将自身从IT业务的运维中解放出来。但对于企业的网络运营仍然是很多中小企业的痛点，如何快速根据业务变化调整网络，并且减少网络运维带来的人员和成本压力，如何通过网络的云化管理让企业从网络运维中解放出来，是众多中小企业十分关注的问题。



这些分布广泛、业务变化迅速的分支机构和中小企业犹如数字化转型之旅的“最后一公里”，只有解决了这最后一公里的问题，才能真正实现企业数字化转型的成功。



为此，新华三针对连锁商业、中小企业和多分支企业等用户的实际业务需求和缺乏专业技术人员的经营痛点，推出Cloud-Net云简网络解决方案，以MSR路由器、园区交换机、无线控制器和无线AP等产品搭建高效、稳定、灵活的网络平台，同时以绿洲云平台贯穿网络的全生命周期管理，对设备、链路和增值应用进行统一管理，以云端集中管控，现场零部署、零运维的极简体验，让专业的人做专业的事，将用户从网络运营中解放出来，聚焦业务价值，尽享网络数字化转型的红利。

云赋能，网极简 新华三构造网络新体验



新华三Cloud-Net云简网络的根本价值在于通过“云赋能”实现“网极简”。Cloud-Net云简网络通过绿洲云平台使用AI、大数据、主动安全等技术和能力不断向网络末端进行赋能，以洞察用户端的数字价值，激活业务创新能力，让用户及时享受到技术升级与发展带来的红利。



在部署阶段，借助网络交互流程的优化以及专利创新，新华三实现了网络设备全自动化配置，无状态网络连接和基于意图的网络配置，实现连接即上线，在降低成本的基础上推动网络开局效率提升近三倍。之后，新华三Cloud-Net能够依托强大的绿洲云平台和绿洲精灵APP，随时随地监控网络状态，简化网络的维护、替换和管理，同时基于AI的智能分析预防网络故障，保障网络服务的平稳和高效。此外，新华三Cloud-Net更能借助与Wi-Fi、IoT等前沿技术的融合，推动中小企业的经营方式、效率以及客户体验迈上智能化、数字化、网络化发展的新台阶。



作为数字化解决方案领导者，新华三的Cloud-Net云简网络解决方案能帮助中小企业客户打造“云赋能，网极简”的全新网络体验，并构建极简体验、无限赋能的网络平台，在实现总体运营成本下降的基础上，推动业务流程的重塑和客户体验的优化升级，在万物智联的时代提升市场核心竞争力。