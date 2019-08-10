对标谷歌？90天倒计时华为重磅发布多项新服务

每年一度的华为开发者大会，都会云集全球众多开发者。而由于之前源源不断美国制裁风波，让今年的大会受到更多关注。

每年一度的华为开发者大会，都会云集全球众多开发者。而由于之前源源不断美国制裁风波，让今年的大会受到更多关注。8月9日，2019华为开发者大会在东莞松山湖如期举行，共有来自全球的1500多位合作代表、5000多名开发者亲临现场。在美国实体清单90天缓冲期的最后阶段，华为再一次扔出了一枚重磅炸弹，在华为开发者大会首日，华为消费者业务云服务总裁张平安发布多项华为移动服务（HMS）新功能，疑似对标谷歌移动服务，意图开展全球化开发者服务。

在华为消费者业务云服务总裁张平安发表了“全面开放HMS，构建全场景智慧新生态”的主题演讲可以了解到，HMS开放了包括基础开放服务、增长服务和商业化服务在内共14项服务，其中新增地图、定位、扫码、广告等服务，从开发、增长、盈利三个方面为开发者全面赋能。

虽然在美国制裁风波中，华为的海外业务受到一定影响，但这似乎并没有阻碍华为全球化发展的进程。从华为公开材料显示， HMS服务目前已覆盖包括亚太、非洲、拉美、欧洲、北美等地区，全球的开发者都共享全场景生态基础服务。

同时在终端入口方面，华为拥有谷歌无法比拟的优势。华为提出的“1+8+N

” 全场景智慧服务战略口号，即1是手机终端为主要入口；8是包括PC、平板、智慧大屏、车机在内容的4个大屏入口，加上耳机、音箱、手表，眼镜在内4个非大屏入口；N是指泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。不得不说近几年华为在各类智慧终端的布局十分具有远见。

近两年，华为一直不断对外发出发展全场景生态战略的信号，而生态系统的建立不是一朝一夕可以完成，同时也需要更多合作伙伴的加入，本着开放的姿态与对技术的不断攻坚，相信华为会离这个目标越来越近。