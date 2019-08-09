华为CloudEngine 16800成为北京理工大学国家新能源汽车监测和管理平台“新引擎”

今日， “激发联接的潜能——华为网络创新技术峰会2019（北京）“隆重举行。在本次峰会上，华为宣布其CloudEngine 16800 数据中心交换机成为国家新能源汽车监测和管理平台的“新引擎”，并进一步与其承办单位北京理工大学宣布成立联合创新实验室。

至顶网网络与安全频道 08月09日 综合消息：今日， “激发联接的潜能——华为网络创新技术峰会2019（北京）“隆重举行。在本次峰会上，华为宣布其CloudEngine 16800 数据中心交换机成为国家新能源汽车监测和管理平台的“新引擎”，并进一步与其承办单位北京理工大学宣布成立联合创新实验室，未来双方将进一步加大在超大容量数据中心云网联动方面的探索和创新，服务智能世界的万物联接需求。

联合创新实验室揭牌仪式

步入数字化转型快车道时代，海量数据正在呈爆发式增长态势。根据权威机构预测，到2021年，全球设备和物的联接总数达到250亿，并且到2025年97%的大企业将采用AI。华为数据通信产品线总裁胡克文表示：“数据挖掘将成为企业50%的价值来源，伴随而来的商业模式和技术创新会直接对网络产生急迫革新需求。华为IP网络产品及解决方案结合了云和AI技术，将满足大数据的联接需求，引领网络迈入自动驾驶时代。”据了解，新能源汽车监测与管理平台项目是国家重点项目，截至2019年8月8日，新能源汽车国家监管平台接入车辆250万辆，月均接入数量近15万辆，总运行里程为589.6亿公里。过去3年累计产生数据7PB+，日产生20TB+数据，同时需要实时处理大数据计算和挖掘分析，并为1000+租户提供数据服务。北京理工大学监测平台与华为数据中心网络合作，通过内置AI芯片的数据中心交换机CloudEngine 16800、SDN控制器和智能网络分析器，使网络实现0丢包、低时延和高吞吐，让大数据读取任务完成时间减少50%以上，业务应用分钟级上线，业务故障恢复时间由小时减少到分钟级。

北京理工大学教授、电动车辆国家工程实验室主任王震坡表示：“我们的大数据平台要面向众多保险公司和电动车企业等客户提供主机服务，每日面临海量的数据收集、传输、分析和管理，传统的网络已不能满足我们的需求，华为面向AI时代的网络产品和方案高效解决了困扰我们的问题。”

华为北京企业业务部副总经理张洪丁介绍道：“不仅与北京理工大学联合创新，满足AI时代超大数据的承载需求，华为还服务了北京电力、京能集团、北京电视台、北京友谊医院、首都机场、北京铁路局、东城区教育委员会等全行业客户。硬件全可控，软件全智能是华为IP网络的两大核心能力，未来华为有信心更好的助力首都的数字化建设。”

华为在IP网络领域有超过20年的专业积累，截止到2018年底累计专利授权7661件，通过构建可持续的产业生态，推动着全球IP网络产业的发展和壮大。在此次峰会上亮相的华为IP网络四大引擎CloudEngine、NetEngine、AirEngine、HiSecEngine，充分展示了华为IP网络的硬件实力和全可控能力。

“华为不仅手握核心技术能力，同时IP网络新产品关键器件100%实现多元化供应。” 华为EBG中国区数通解决方案部部长毕进军介绍道，“华为连续多年在中国路由器、以太网交换机、SDN控制器市场份额第一。未来，华为IP网络四大Engine会持续激发联接的潜能，有能力继续引领中国网络的技术和市场发展。”