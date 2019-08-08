博通欲以100亿美元收购赛门铁克企业级业务

根据华尔街日报和路透社昨天晚些时候发布的报道，援引知情人士的话称，计算机芯片制造商博通（Broadcom）将以约100亿美元的价格收购网络安全厂商赛门铁克的企业级业务。

至顶网网络与安全频道 08月08日 编译：根据华尔街日报和路透社昨天晚些时候发布的报道，援引知情人士的话称，计算机芯片制造商博通（Broadcom）将以约100亿美元的价格收购网络安全厂商赛门铁克的企业级业务。

据该消息人士称，两家厂商目前处于“高级会谈”阶段，最早可能会在本周得到证实，也就是赛门铁克本周四公布财报的时候宣布这一消息。

赛门铁克目前的市值为126.3亿美元，其股价在盘后交易中上涨了14％，而博通的股价下跌1％。

此前据报道称，博通试图整体收购赛门铁克，在上个月谈崩之前也已经进入到了高级会谈阶段，显然谈崩是因为双方因为收购价格产生了分歧。但博通重新回到谈判桌上，提议购买赛门铁克的企业级安全业务，这部分占赛门铁克50亿美元年收入的一半左右。其余部分是赛门铁克的消费级业务。

据路透社报道，赛门铁克很热衷于推销自己，因为近年来由于来自“细分领域的竞争对手”的激烈竞争，赛门铁克一直面临挑战。赛门铁克背负着20多亿美元的债务，最近几个月有几位高管相继离职，而且赛门铁克也在接受美国政府对涉嫌会计违规行为的调查。

Pund-IT分析师Charles King表示，在此前谈崩之后，如今两家厂商之间的谈判似乎已经达到“乐观的阶段”。

King认为：“卖掉企业级业务对赛门铁克将会得到一些现金和喘息的机会。这笔交易也符合之前博通几次收购企业级业务的方向，例如CA Technologies，总体来说这对两家厂商都有好处。”