思科收购Voicea为协作产品注入更多人工智能

思科昨天宣布，将通过收购商务会议语音助手提供商Voicea来强化自己的协作产品家族。Voicea于三年前创立，公司最初名为Rizio，到目前为止已经筹集了2000万美元的资金。

至顶网网络与安全频道 08月07日 编译：思科昨天宣布，将通过收购商务会议语音助手提供商Voicea来强化自己的协作产品家族。Voicea于三年前创立，公司最初名为Rizio，到目前为止已经筹集了2000万美元的资金。

据悉，思科的风险投资部门在2017年参与了Voicea的A轮融资。此外，Salesforce.com、Alphabet的GV基金以及Battery Ventures都是Voicea知名投资方之一。

目前，Voicea总部位于美国加利福尼亚州山景城，该公司开发了一款名为Eva的人工智能工具，可以加入电话会议以记录笔记。该公司会转录对话并使参与者能够将关键点组织成易于浏览的列表，以供将来参考。用户可以用语音指示Eva将某个项目标记为重要，这样就无需在通话过程中使用笔来记录笔记。

思科将把Voicea的技术融入到其基于云的协作服务Webex系列当中，该系列的旗舰产品为Webex Meetings视频会议工具，其竞品则是微软公司的Skype for Business等应用。此外，思科还提供用于团队协作、客户支持和网络研讨会的工具版本，以及一系列电话会议设备。

思科计划利用Voicea来强化今年早些时候推出的原生Webex Assistant，这是Alexa的专用精简版本，可以让工作人员使用语音来命令执行常见任务，例如加入会议和呼叫联系人等。

思科团队协作部门负责人Sri Srinivasan在博客中这样写道：“当你将这两个强大的引擎Voicea和Webex Assistant结合起来时，你的每个会议都会有一个智能的会议助理，会议用户可以看到实时转录，发布有效的会议摘要和亮点，还可以获取和实现行动项目的自动化，可以通过语音命令自动地将工作流程推送到类似Salesforce这样的记录系统中。”

思科预计下一季度完成对Voicea的收购，财务条款尚未披露。

收购是思科增长战略的一个重要手段。上个月思科签署协议以26亿美元收购了光学网络芯片供应商Acacia Communications。而几周之前思科刚刚收购了一家名为Sentryo SAS的小型法国公司，该公司主要开发用于保护工业设备的网络安全软件。