当两片“黑土地”相遇： 这次，华为把“生态之行”选在了松花江畔

吉林市，全国唯一省市同名的城市。在相同的名字之下，吉林市的产业特征几乎是整个吉林省的缩影：优势的农产业，独特的旅游资源，以及正在由“老”转“新”的工业基地。

雾凇之城，松花江畔。

吉林市，全国唯一省市同名的城市。在相同的名字之下，吉林市的产业特征几乎是整个吉林省的缩影：优势的农产业，独特的旅游资源，以及正在由“老”转“新”的工业基地。

越过流经城市的松花江向北，是一片广袤的“工业森林”。装备制造、汽车生产、化工产业，林立在吉林市江北。与东北肥沃的黑土地资源不同，这里是别样的产业“黑土地”：渴求与智能制造、大数据、云计算结合的传统产业，正在发生向数字化转型的“进化”，准备迎接变化与机遇。

华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联智能世界。现在，华为“黑土地”，将与吉林的产业“黑土地”再次相遇。

8月7日，以“智能进化·平台应变”为主题的华为中国生态之行2019吉林峰会将在吉林省吉林市举办。在本次峰会上，华为将携手合作伙伴，打造720°全方位体验式展厅，围绕“ICT基础设施、行业+AI、平台+生态”三大主题，展示华为最新的智能化产品以及开放、坚实、灵活的数字平台，绝对不容错过！

峰会的大幕还未揭开，不过已经可以窥见其中的精彩：

“识万象 见安平”，让摄像机实现智能化，在大数据、云计算等技术的支撑下已迎来无数可能；“合作共赢 使能智慧工业”，华为数字平台，将与吉林工业碰撞出“智能制造”的新世界；此外，还有智能化新品重磅发布，以及聚焦教育、医疗行业和华为云分论坛，共话数字化转型之道。

智能时代，顺势而为，主动应变。华为联合生态伙伴共同打造了驱动各行业数字化转型的创新应用，应对智能化时代下的种种变化。这场让人窥见未来的探索之旅，即将展开。

点击链接，开启探索之旅：https://e-campaign.huawei.com/cn/eco-tour/jilin.html