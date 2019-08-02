跨省高速“偷漏逃”？问问华为AI摄像机答不答应！

偷漏通行费，一直以来都是高速公路运营管理的“老大难”问题。仅今年第一季度，某省高速管理局就查处了17.3万辆偷漏费车辆，相关金额高达1389.6万元！若是从全国范围来看，损失更是不可估量。

【偷漏通行费】，一直以来都是高速公路运营管理的“老大难”问题。仅今年第一季度，某省高速管理局就查处了17.3万辆偷漏费车辆，相关金额高达1389.6万元！若是从全国范围来看，损失更是不可估量。

不过，这一道难题，在华为AI摄像机面前将成为历史......

国务院常务会议宣布将于2019年年底在全国范围内取消高速公路省界收费站，针对此次高速公路“大考”，华为自由流收费解决方案提交了一份出色的答卷。作为自由流收费解决方案核心之一：华为AI摄像机，Ta们广泛分布在高速公路上，通过AI算力加持，不但全面提升自由流收费的数据可靠与准确性，同时让高速违法车辆无处可藏，以AI之眼照亮“智慧高速”。

相比传统高速摄像机，华为AI摄像机能够更好地解决以下四大问题：

收费难—迎来以ETC为主的开放式收费服务后，若由于设备原因或人为因素导致车内ECT系统故障，高速公路将无法正常收费，出现“偷漏费”行为；

场景多— 高速收费场景下，无路灯、车速快，面临全天候场景，传统摄像机无“芯”也无力，无法满足需求；

升级难—传统摄像机缺乏“升级演进”的能力，难以支撑越来越丰富的业务场景诉求，无法适应时代发展趋势；

管理杂—未来，面对算法多样性、场景多样性，以及系统内海量摄像机的管理，如何实现简单高效的管控？

华为作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，结合在视频、算法、芯片和AI领域的深厚积累，以四大核心能力出击，实现更智能的服务收费。来一起看看华为AI摄像机的高明之处！

核心一：AI加持，实现车牌智能识别收费

ETC失效， 无法正常收费，导致恶意偷漏费

内置华为自研海思AI芯片，安全可控

“算”力全开

处理能力比普通智能摄像机提高2~3倍

即便车速220km/h

车牌识别准确率也高达99%以上

时刻协同路网中心，与ETC数据进行对照

杜绝偷漏费！

核心二：具备全天候场景自适应功能

雨雪天气，刮风起雾，无法有效识别

支持自动识别背光

1s之内快速自适应调整图像参数

时刻保障车牌捕获率≥99.5%

核心三：开放高效、不断演进的AI摄像机

今年先进的AI算法，明年就落伍怎么办？

业界首创摄像机OS，解耦软件和硬件层

支持算法在线升级加载和开放的生态

支持自学习、自更新

使得摄像机“永不落伍，持续演进”， 满足未来需求

核心四：智能可视，一键管理

海量摄像机与数据，如何高效管控？

统一网管软件实现可视化管理

实时检测设备工作状态

具备图像诊断能力

智能识别虚焦，抖动，偏色等问题

支持SNMP能力

“智勇双全”的华为AI摄像机，不仅为高速省界收费站撤站后的自由流收费提供了全天候智能守护，更解决了困扰高速管理多年的“偷漏费”难题；还将进一步驱动智慧高速生态建设，为交通出行创造更多价值。

未来

华为AI摄像机还将持续演进

以AI之眼

“摄”遍全路线

联接未来趋势

领航智慧交通

构建万物互联的智能世界